A pochi giorni dal via ai preordini, Apple ha presentato in anteprima alcune funzioni ed esperienze di intrattenimento che saranno disponibili da subito su Apple Vision Pro. Fra queste, ci sono ad esempio gli oltre 150 film in 3D, gli spazi dinamici in cui godersi i nuovi contenuti Apple Immersive Video, i servizi di intrattenimento, fra cui Disney+, Amazon Prime Video e TikTok, oltre a un paio di novità per viaggi, amici e parenti.

Apple Vision Pro è “il dispositivo di intrattenimento definitivo”

Lo ha detto Greg Joswiak, vice presidente senior del reparto marketing di Apple che, già in occasione della WWDC 2023, aveva svelato molte delle funzioni e capacità del primo visore per la realtà mista dell’azienda, un dispositivo che, a distanza di vari mesi, ancora deve arrivare sul mercato. Come noto, Apple Vision Pro sarà in vendita sul mercato statunitense a partire dal 2 febbraio, ragione per la quale l’azienda di Cupertino sta promuovendo alcune sue funzionalità parte di visionOS, il sistema operativo dedicato basato su macOS, iOS e iPadOS.

In breve, il cuore è un’interfaccia utente tridimensionale che materializza i contenuti digitali fondendoli col mondo fisico attorno all’utente, per guardare film e serie TV, giocare o fare altro con la presenza dell’ambiente circostante che varia in base a cosa si sta facendo: ad esempio le luci intorno si attenuano quando l’utente inizia a guardare un video per un maggior senso di immersività.

Fra le novità di Apple Vision Pro c’è la Modalità Viaggio in grado di stabilizzare le immagini durante gli spostamenti, ma soprattutto il fatto che l’utente proprietario può condividere il visore con altre persone, che hanno la possibilità così di visualizzare ad esempio foto, video o navigare sul web con Safari. Potrebbe sembrare una banalità, ma consentire l’accesso ad Apple Vision Pro a un utente terzo non registrato senza dover configurare un account e bypassando quindi la scansione ottica, è un aspetto di cui l’azienda non aveva mai parlato. Nelle note del comunicato stampa relativo, Apple riporta infatti che gli utenti ospiti possono accedere “ad alcuni contenuti”, pur limitando altre funzioni e sezioni mentre viene rilevato che non è il proprietario dell’account di Vision Pro a utilizzarlo. Si tratterebbe, insomma, di una conferma alla “modalità ospite” rilevata all’interno di un kit di sviluppo di visionOS da 9to5Mac, finora rimasta nell’ombra.

Oltre a questo, Apple ha annunciato inoltre le prime esperienze interattive che saranno disponibili da subito su Apple Vision Pro, fra cui oltre 150 film in 3D sull’app Apple TV come Dune, Avatar: la via dell’acqua, Super Mario Bros. – Il film e Spider-Man: Un nuovo universo. Oltre al servizio di streaming di Apple, gli utenti potranno attingere anche in futuro dal catalogo di contenuti in 3D di Disney+, azienda che ha messo a disposizione inoltre anche ambienti iconici a fare da scenografia virtuale per vedere film e serie TV.

Titoli in versioni tridimensionali a parte, il visore di Apple è compatibile da subito con molte altre app e servizi di streaming fra cui ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok e MUBI. Volendo, è possibile riprodurre anche altri contenuti video tramite Safari e altri browser o fare un salto nel Cretacico con Encounter Dinosaurs, una nuova app gratuita per interagire con i dinosauri.

Immersive Video è invece la funzione di Apple che permette di vedere registrazioni 3D 8K a 180 gradi con audio spaziale, registrazioni video spaziali che, a partire da iOS 17.2, è possibile catturare anche con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Dal momento del lancio saranno disponibili i primi contenuti nell’app Apple TV, a cui se ne aggiungeranno degli altri in futuro.

Maggiori informazioni sul visore di Apple arriveranno nei prossimi giorni, con il debutto sul mercato statunitense a cui, secondo recenti indiscrezioni, dovrebbe seguire il lancio internazionale, prima della conferenza per sviluppatori WWDC 2024 prevista il prossimo giugno.

