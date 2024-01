A una settimana dal via ai preordini di Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista che sarà in vendita sul mercato statunitense a partire dal prossimo 2 febbraio, l’azienda di Cupertino ha iniziato a inviare via e-mail ai clienti le informazioni necessarie. Essendo un dispositivo da indossare, per far sì che si adatti agli utenti Apple necessita di dettagli precisi ottenibili attraverso le scansioni del viso e prescrizioni mediche in caso di problemi di vista.

Per preordinare Apple Vision Pro serve cioè un dispositivo che supporti il Face ID, presente su iPhone (iPhone X e più recenti) e su iPad Pro (a partire dal modello da 11 pollici di prima generazione e dal modello da 12,9 pollici di terza generazione). Scansionare il viso tramite Face ID serve ad Apple per garantire il maggior comfort e vestibilità possibili, determinando la taglia giusta di Light Seal (la banda morbida a contatto col viso agganciata alla sezione anteriore del visore) e delle fasce per la testa. Per effettuare la scansione serve una versione aggiornata dell’app App Store, almeno quella disponibile dall’11 gennaio.

Chi ha problemi di vista e ha perciò bisogno di lenti graduate, deve inoltre inviare ad Apple una prescrizione medica necessaria per ricevere gli inserti ottici personalizzati realizzati da ZEISS, azienda con cui collabora. In tal caso, al momento dell’ordine Apple chiederà altre informazioni al riguardo invitando l’utente, a pagamento avvenuto, a caricare la prescrizione medica valida (non scaduta) rilasciata da un oculista statunitense.

Questo è quanto si legge nella e-mail pubblicata da 9to5mac, che invita inoltre gli utenti a registrarsi per le demo disponibili negli Apple Store statunitensi a partire dalle ore 8:00 locali di venerdì 2 febbraio, giorno di uscita sul mercato del visore. Come noto, il tutto riguarda per il momento solo il mercato USA ma, qualora l’azienda decidesse di portare Apple Vision Pro in Italia, le modalità per effettuare gli ordini saranno con buona probabilità molto simili.

