Nelle scorse ore, Amazfit ha annunciato un nuovo aggiornamento in fase di distribuzione per tre suoi sportwatch: Amazfit Falcon, T-Rex Ultra e T-Rex 2. È piuttosto interessante perché introduce varie funzionalità utili per monitorare gli sport invernali, la compatibilità con i misuratori di potenza delle bici, e altre novità e ottimizzazioni varie.

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Amazfit Falcon, T-Rex Ultra e T-Rex 2

A qualche ora di distanza dalla distribuzione dell’ultimo aggiornamento di Amazfit GTR 4 e GTS 4, l’azienda cinese ha annunciato sul proprio profilo Instagram la disponibilità di un nuovo update riservato ad alcuni suoi sportwatch (in versione Global). Delle novità sono in comune fra i tre orologi, come la possibilità di importare tracce da seguire poi tramite modalità sportive invernali (come lo sci e lo snowboard), a cui si aggiungono varie ottimizzazioni legate all’efficacia del segnale GPS, ai dati sportivi tracciabili e alle interazioni con gli sportwatch.

Viceversa, il supporto ai misuratori di potenza delle biciclette via Bluetooth è una nuova funzione esclusiva di Amazfit T-Rex 2, orologio che non integra invece quanto segue, riservato ad Amzafit Falcon e ad Amazfit T-Rex Ultra: le mappe di 15.000 stazioni sciistiche di tutto il mondo scaricabili dall’app companion Zepp, mappe che indicano i livelli di difficoltà e di pendenza tramite colori e che integrano anche delle indicazioni relative a sentieri escursionistici e funivie. Un’altra novità riservata a questi ultimi riguarda la modalità sci, arricchita con la funzione di rilevamento automatico delle discese.

Entrando più nel dettaglio dell’aggiornamento, grazie agli screenshot dell’update di Amazfit T-Rex 2 condivisi dai colleghi di Gadgets & Wearables, sappiamo che questa nuova versione firmware 9.54.5.1 migliora la precisione dei dati relativi alla durata degli allenamenti, la precisione del GPS, le interazioni negli allenamenti e nelle pagine dati delle attività, che diventano inoltre più semplici da ritrovare.

Pur non avendo informazioni sulle novità secondarie degli altri due orologi (Amazfit T-Rex Ultra e T-Rex 2), queste ottimizzazioni dovrebbero far parte delle citate novità in comune. Ad ogni modo, maggiori dettagli li trovate nel changelog completo visibile nei due screenshot che seguono:

Come aggiornare

Nonostante Amazfit abbia annunciato la disponibilità di questi nuovi aggiornamenti, come al solito, la distribuzione è progressiva e quindi asincrona fra orologi diversi e non solo. Per verificare la disponibilità e, nel caso ci sia, installare l’aggiornamento su Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit T-Rex 2 e Amazfit Falcon, basta accedere all’app companion Zepp, e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema” nel menu relativo al proprio dispositivo registrato.

