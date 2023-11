Nella serata di ieri, quando qua in Italia erano da poco passate le 22, Apple ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti correttivi per i sistemi operativi di nuova generazione, dimostrazione del fatto che c’erano effettivamente parecchi bug da correggere. Il colosso di Cupertino ha rilasciato infatti iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1, watchOS 10.1.1, audioOS 17.1.1 e macOS 14.1.1 Sonoma.

A parte questi aggiornamenti minori per gli OS di ultima generazione, arrivano anche un nuovo aggiornamento anche per la precedente versione di macOS e aggiornamenti firmware per un paio di cuffie targate Beats. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple ha rilasciato aggiornamenti correttivi per tutti gli OS più recenti

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuovi aggiornamenti minori per quasi tutti i sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, audioOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili.

Questi aggiornamenti, che giungono a distanza di un paio di settimane dai precedenti aggiornamenti intermedi, puntano a risolvere principalmente svariati bug segnalati dalla community, anche molto gravi come nel caso degli Apple Watch.

iOS 17.1.1 e iPadOS 17.1.1, solo bugfix

La build di questo nuovo aggiornamento minore della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21B91 (sostituisce la 21B74 rilasciata come iOS e iPadOS 17.1 lo scorso 25 ottobre, e la 21B80 rilasciata come iOS 17.1 sui soli iPhone 15). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.1.1 ha un peso di 419 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.1).

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo di iOS 17.1:

L’aggiornamento include risoluzioni di problemi per iPhone, tra cui:

• In rari casi, Apple Pay e altre funzionalità NFC potevano diventare non disponibili sui modelli di iPhone 15 dopo la ricarica wireless in alcune automobili.

• Il widget dell’app Meteo sulla schermata di blocco poteva non mostrare correttamente le nevicate.

watchOS 10.1.1 prova a risolvere i problemi di battery drain

Anche la più recente versione di watchOS riceve un nuovo aggiornamento minore, con watchOS 10.1.1 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi); l’obiettivo, in questo caso, è cercare di risolvere i problemi legati all’autonomia degli smartwatch.

La build in distribuzione sul canale stabile è la 21S71 (sostituisce la 21S67 rilasciata a fine ottobre) e ha un peso di 144 MB su Apple Watch 8 (provenendo da watchOS 10.1).

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo di watchOS 10.1:

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore che potrebbe portare la batteria a scaricarsi più rapidamente per alcuni utenti.

macOS 14.1.1 Sonoma

Il nuovo aggiornamento minore della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è rilasciato attraverso due differenti build:

La 23B81 (sostituisce la 23B74 rilasciata come versione stabile di macOS 14.1 lo scorso 25 ottobre) per i “vecchi” Mac.

(sostituisce la 23B74 rilasciata come versione stabile di macOS 14.1 lo scorso 25 ottobre) per i “vecchi” Mac. La 23B2082 (sostituisce la 23B2077 rilasciata come aggiornamento “day one” per i Mac con chip Apple Silicon M3 lo scorso 1 novembre) per i nuovi Mac M3.

audioOS 17.1.1 sì, niente tvOS 17.1.1

Anche gli HomePod compatibili stanno ricevendo il nuovo aggiornamento intermedio a audioOS 17.1.1 attraverso la build 21K82 (sostituisce la 21K69, rilasciata come versione stabile di audioOS 17.1 lo scorso 25 ottobre).

Niente aggiornamento intermedio, invece, per le Apple TV, con la più recente versione di tvOS che resta alla build 21K69 (rilasciata come versione stabile di tvOS 17.1 lo scorso 25 ottobre).

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti minori dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.1.1 .

. Per aggiornare gli Apple Watch (da Watch Series 4 in avanti) è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10.1.1 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato almeno l’aggiornamento a iOS 17.1 .

(da in avanti) è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato almeno l’aggiornamento a . Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17.1), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

(il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17.1), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Apple ha rilasciato anche altri aggiornamenti

Oltre ad aggiornare la quasi totalità dei sistemi operativi di nuova generazione, Apple ha rilasciato anche un nuovo aggiornamento intermedio per la precedente versione di macOS; di questo parleremo poco più avanti.

Prima di proseguire, infatti, vi segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi firmware per alcune cuffie a marchio Beats e continua a distribuire il più recente firmware per gli AirTag:

Firmware 6.1 (build 6B27 ) per le Beats Fit Pro e per le PowerBeats Pro

(build ) per le e per le PowerBeats Pro Il firmware 2.0.61 (build 2A61) ha raggiunto il 10% degli AirTag

macOS 13.6.2 Ventura per i vecchi Mac e per i MacBook con chip M3 “base”

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato delle disavventure di alcuni utenti che hanno ricevuto i nuovi MacBook Pro 14 M3 e iMac M3 dotati del chip “base” della famiglia Apple Silicon M3. In soldoni, alcune unità di questi dispsositivi sono state spedite con a bordo macOS 13.5 Ventura e non potevano essere aggiornati a macOS 14.1 Sonoma.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato il nuovo aggiornamento a macOS 13.6.2 Ventura tramite due differenti build: la 22G320 (sostituisce la 22G313, rilasciata come macOS 13.6.1 Ventura lo scorso 25 ottobre) per i “vecchi” Mac; la 22G2321 per i nuovi MacBook Pro 14 M3 e iMac M3.

A ogni modo, sembra che anche l’aggiornamento macOS 14.1.1 Sonoma sia disponibile per i nuovi Mac col chip M3 “base”: resta da capire se il passaggio da macOS 13.6.2 Ventura sia obbligato o meno per loro.

