Sono passati pochi giorni dall’evento Scary Fast in cui Apple ha presentato al mondo i nuovi processori della serie Apple Silicon M3 e le prime macchine con essi equipaggiate, vale a dire il nuovo iMac da 24 pollici e i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e naturalmente la curiosità verso i nuovi prodotti è tanta; quest’oggi inganniamo l’attesa cogli sfondi ufficiali dei nuovi computer della mela, già tutti disponibili al download.

Sfondi ufficiali iMac e MacBook Pro M3: download

Sì, perché, se dal punto di vista del design — al netto del nuovo colore nero siderale del MacBook Pro — non c’è praticamente nulla da segnalare, ci sono almeno delle nuove immagini selezionabili tra gli sfondi ufficiali e non dovete acquistare un nuovo computer per ottenerle.

La galleria comprende un totale di otto sfondi e li trovate tutti qui sotto. Date un’occhiata qui sotto, scaricateli alla massima risoluzione tramite il link sottostante e impostate quello che vi piace di più.

Download Sfondi iMac & MacBook Pro M3

Apple iMac e MacBook Pro già in preordine su Amazon

Tutti le versioni di Apple MacBook Pro (14″ e 16″) e iMac con processori della serie Apple Silicon M3 sono già in preordine da qualche giorno sullo store ufficiale e su Amazon, con consegne dal 7 novembre. Ecco i link alle configurazioni acquistabili:

:

