Oggi è stato il day one per i nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con chip M3 e per il nuovo iMac con chip M3, presentati da Apple appena una settimana fa e con le consegne previste, sin dal lancio, proprio nella giornata odierna.

Alcuni utenti che hanno effettuato il preordine di uno dei nuovi Mac, solo quelli con la versione “base” del chip, segnalano una situazione piuttosto strana: il dispositivo è arrivato loro con a bordo macOS 13.5 Ventura e non il più recente macOS 14 Sonoma; la cosa ancora più strana è che l’aggiornamento, per questi dispositivi, sembra proprio non esistere. Facciamo ordine.

Nuovo Mac M3, vecchio macOS: che succede?

I nuovi iMac, MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16 con i chip Apple Silicon M3 hanno fatto ufficialmente il loro debutto oggi, consegnati tra le mani dei primi acquirenti che hanno dovuto attendere una settimana dall’annuncio.

Se per i due MacBook coi chip M3 Pro e M3 Max dei nuovi MacBook Pro M3 sembrano non esserci assolutamente problemi, per il modello da 14 pollici con il chip M3 “base” e per iMac M3 le cose non sembrano essere proprio rosa e fiori.

In rete, infatti, emergono alcune segnalazioni del fatto che Apple avrebbe spedito alcune di queste unità con a bordo una vecchia versione di macOS: nello specifico, si tratta di macOS 13.5 Ventura (build 22G2074), aggiornamento intermedio rilasciato dalla mela morsicata lo scorso 24 luglio, e non con a bordo macOS 14.1 Sonoma, aggiornato ad hoc proprio per i nuovi dispositivi (spediti con la build 23B2073 e aggiornati alla build 23B2077).

I MacBook Pro 14 con chip M3 erano pronti già a luglio

Il fatto che macOS 13.5 Ventura sia stato rilasciato da Apple nel luglio di quest’anno, seguito poi da un discreto numero di aggiornamenti software, può lasciare intendere che (almeno) alcune unità di MacBook Pro M3 fossero già pronte in quel periodo e siano rimaste inattive e messe di lato in qualche magazzino Apple prima di essere (presentate e) spedite.

In più, l’utente X @aaronp613 mette altra carne al fuoco, suggerendo che ieri Apple abbia rilasciato una nuova versione di Safari 17.1 (build 616B34) specifica per macOS 13 Ventura: il motivo? aggiungere il supporto al Mac15,5, nome in codice proprio del MacBook Pro 14 con chip M3.

Andando oltre, ieri sera Apple ha rilasciato due build di Rosetta 13.5 per macOS 13.5 Ventura, la stessa che troviamo out-of-the-box su alcuni dei nuovi Mac M3. I codici delle due build (22G2080 e 22G2074, mentre la build originale era la 22G74) indicano che queste servono per accompagnare nuovo hardware.

In generale, questi sono tutti fatti interessanti ma potrebbero non rappresentare un grosso problema. Il grosso problema al momento è un altro, ben più grave.

Questi computer non si possono aggiornare a macOS 14 Sonoma

Stando a quanto segnalato da @ZONEofTECH su X, il suo MacBook Pro 14 M3, arrivatogli con a bordo macOS 13.5 Ventura, non può essere aggiornato a macOS 14.1 Sonoma perché il dispositivo sostiene di essere aggiornato.

Anche provando a effettuare l’aggiornamento tramite il Mac App Store, la procedura fallisce, restituendo il messaggio “La versione richiesta di macOS non è disponibile. Controlla se il tuo Mac è compatibile con questo software”.

Una possibile soluzione “alternativa” in attesa di Apple

I colleghi di MacRumors, suggeriscono un metodo alternativo per aggirare il problema: scaricare il pacchetto Install Assistant di Apple e aggiornare manualmente il dispositivo a macOS 14.1 Sonoma.

Al netto di tutto, ci sono poche segnalazioni per capire quanto sia diffuso questo fenomeno. Immaginiamo, inoltre, che il colosso di Cupertino possa risolvere il problema in tempi brevi.

Potrebbero interessarti anche: MacBook Pro e iMac con Apple Silicon M3 sono disponibili, anche su Amazon e No, Apple non realizzerà un nuovo iMac 27″ con Apple Silicon