Nel mese di settembre il colosso di Cupertino ha avviato la distribuzione delle nuove versioni dei vari sistemi operativi proprietari, fra questi figurava anche watchOS 10, ovvero l’SO che muove gli Apple Watch; in seguito al rilascio dell’aggiornamento e contestualmente all’aumentare della sua diffusione, hanno iniziato a circolare in rete diverse testimonianze di utenti che lamentavano un notevole peggioramento dell’autonomia dei propri smartwatch.

Nelle ultime ore la società ha riconosciuto il problema, annunciando al contempo il futuro arrivo di un aggiornamento risolutivo.

Apple rilascerà presto un aggiornamento software per risolvere i problemi di autonomia di watchOS 10

Le segnalazioni emerse in rete sono state svariate, segno di come il problema sia alquanto diffuso e non limitato ad una ristretta cerchia di utenti, a titolo di esempio da Reddit (qui, qui, qui, qui e qui), dal forum di supporto ufficiale Apple (qui e qui), ma anche noi vi avevamo riportato fin da subito le nostre considerazioni in merito.

Il problema interessa dunque un ampio numero di utenti Apple Watch, così come diversi dispositivi dai modelli più recenti come Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, ai modelli più vecchi come Apple Watch Series 4.

Stando ad una nota interna condivisa con i fornitori di servizi autorizzati Apple, l’azienda ha riconosciuto il problema di consumo anomalo della batteria dei propri smartwatch e ha affermato che rilascerà presto un aggiornamento correttivo che possa ripristinare la normale autonomia degli Apple Watch, senza però indicare tempistiche precise.

Se dunque anche il vostro Apple Watch fosse afflitto da questa problematica, non vi resta che attendere pazientemente che la società rilasci, auspichiamo in tempi brevi, l’aggiornamento risolutivo promesso.

