All’inizio di questo mese si sono fatte sempre più insistenti le segnalazioni relative ad un problema riscontrato dagli utenti iPhone 15 a bordo di alcuni modelli di BMW.

In particolare, alcuni proprietari di auto di questo popolare brand si sono lamentati del fatto che il chip NFC del loro iPhone 15 ha smesso di funzionare dopo che hanno ricaricato lo smartphone con il pad di ricarica wireless del loro veicolo.

Apple risolverà un fastidioso problema di iPhone 15

Nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha ufficialmente riconosciuto il problema in questione e si è impegnato a rilasciare una risoluzione per tutti gli utenti entro la fine del 2023.

In una nota interna, condivisa da Apple con i fornitori di servizi autorizzati, il colosso statunitense precisa che caricare un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max con un “piccolo numero” di caricabatterie per telefoni wireless integrati in alcuni recenti modelli BMW e Toyota Supra potrebbe disattivare temporaneamente le funzionalità NFC del dispositivo.

La nota non fornisce una ragione specifica per il problema in questione ma la sua rilevanza è piuttosto notevole se si considera che su iPhone il chip NFC alimenta funzionalità come Apple Pay e le chiavi digitali dell’auto (gli utenti interessati da questo problema potrebbero visualizzare il messaggio di errore “Impossibile configurare Apple Pay” anche se il servizio è già stato configurato).

Dato che il promemoria è stato pubblicato poche ore dopo il rilascio di iOS 17.1, pare che il fix richiederà un aggiornamento successivo, come iOS 17.1.1 o iOS 17.2. Nel frattempo, Apple consiglia agli utenti interessati di smettere di usare la ricarica wireless in auto.

Al momento non è chiaro quanto diffuso sia il problema ma chi lo ha riscontrato non è più stato in grado di fare funzionare il chip NFC (è necessario recarsi presso un centro assistenza).

La speranza è che la risoluzione venga rilasciata nel più breve tempo possibile.