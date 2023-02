La scorsa settimana, grazie ai colleghi di 9to5Mac, in collaborazione con l’artista 3D Ian Zelbo che ha tramutato i dati al CAD in render, abbiamo conosciuto l’aspetto che potrebbe avere il prossimo iPhone 15 Pro; nella giornata di ieri è stata la volta del modello base iPhone 15.

Questi render hanno confermato gran parte delle indiscrezioni circolate in precedenza riguardo l’estetica degli smartphone che comporranno la gamma iPhone del 2023. I dettagli estetici si fanno ancora più interessanti perché veniamo a conoscenza delle particolari colorazioni scelte da Apple per affiancare quelle classiche, sia per quanto concerne i modelli base che per quanto concerne i modelli Pro.

Gli iPhone 15 Pro sembreranno calici di vino rosso intenso

Per tradizione, i modelli “Pro” della gamma iPhone vengono presentati in alcune colorazioni speciali (quantomeno particolari) che vanno ad affiancare le più classiche argento e oro, da sempre caratteristiche della gamma (con l’eccezione di iPhone X che non arrivò mai in colorazione dorata).

Giusto per fare un po’ di storia, riepiloghiamo le colorazioni scelte da Apple per le ultime tre generazioni di iPhone:

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max (2020)

Apple scelse la colorazione “Blu Pacifico”, affiancata alle classiche “Oro”, “Grafite” e “Argento”.

Questa generazione è caratterizzata dalla presenza di due le colorazioni speciali: in un primo momento è arrivata la “Azzurro Sierra”, nuovamente affiancata dalle classiche “Oro”, “Grafite” e “Argento”; in un secondo momento, è poi stata introdotta la colorazione “Verde Alpino”.

Alle classiche “Oro” e “Argento”, Apple ha affiancato la “Nero siderale” (un pelo più intensa rispetto alla “Grafite”) e la “Viola scuro”, capace di rendere in maniera diversa a seconda della luce ambientale.

Stando a quanto condiviso coi colleghi di 9to5Mac da una fonte affidabile, Apple starebbe lavorando per realizzare gli iPhone 15 Pro in una particolare colorazione rosso scuro, piuttosto intenso, che sembra ricordare il colore di un vino corposo (non a caso, un utente ha ipotizzato che possa chiamarsi “Merlot Red”).

Il codice HEX del colore in questione è #410D0D ed è visibile “in purezza” nella prima immagine della seguente galleria; la seconda immagine, invece, mostra il render 3D dello smartphone in questa colorazione, realizzato da Ian Zelbo. È chiaro che il render sia indicativo perché è molto difficile ipotizzare come il colore possa essere trattato e risultare nella sua lavorazione finale.

Una sfida ulteriore che si aggiunge alla ricerca del colore perfetto per gli iPhone 15 Pro è data dal presunto (e molto probabile secondo i rumor) passaggio dall’acciaio al titanio, una nuova sfida per i designer della mela morsicata che dovranno perfezionare il processo di rivestimento del titanio stesso.

Da anni, il colosso di Cupertino sfrutta il titanio sui propri Apple Watch (prima sulla serie numerata, ora sul modello Ultra) ma le colorazioni si limitavano al “naturale” e al “Nero siderale”.

Per gli iPhone 15 e 15 Plus, invece, potrebbero arrivare azzurro e rosa accesi

Le ultime generazioni dei modelli base della gamma iPhone sono caratterizzate dal colore, con una vasta gamma di colorazioni a disposizione dell’utente:

Sempre secondo quanto dichiarato dalla sopra-citata fonte, i modelli base della gamma iPhone 15, alle classiche colorazioni Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED, potrebbero vedere affiancarsi un paio di colorazioni speciali scelte da Apple, ulteriore evoluzione di due colorazioni già perpetrate negli ultimi anni.

Queste sono un rosa (#CE3B6C) e un azzurro (#0DB1E2) piuttosto accesi e, guarda caso, rispecchiano i colori delle nuove emoji a forma di cuore che hanno debuttato con la beta 1 di iOS 16.4, rilasciata una settimana fa dal colosso di Cupertino.

Cosa ne pensate di queste colorazioni? Potrebbero convincervi o preferireste vedere dell’altro, qualcosa che magari cercasse di osare di più? Mancano ancora molti mesi alla presentazione dei nuovi iPhone 15: nel frattempo, il box dei commenti resta a vostra disposizione.

