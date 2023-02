In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di iPhone 15, smartphone che Apple presenterà ufficialmente in autunno.

Ebbene, stando ad un nuovo report proveniente dal continente asiatico, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di accontentare gli utenti che desiderano poter fare affidamento su un quantitativo maggiore di RAM.

Apple avrebbe deciso di montare più RAM su iPhone 15

Secondo tali nuove voci, potrebbero esserci miglioramenti sia per quanto riguarda la quantità di RAM che per la velocità nella serie iPhone 15 ma purtroppo non sono stati forniti dettagli specifici.

A dire di TrendForce, le versioni Pro di iPhone 15 potrebbero passare dai 6 GB di RAM dell’attuale generazione a 8 GB mentre la variante base di iPhone 15 e quella Plus dovrebbero riproporre la dotazione di 6 GB di RAM ma con una tecnologia più veloce (ossia LPDDR5, come iPhone 14 Pro).

Di questo eventuale aumento del quantitativo di RAM e della sua velocità gli utenti dovrebbero beneficiare soprattutto in termini di multitasking, in quanto dovrebbe migliorare la capacità del melafonino di aprire (e gestire) più app in contemporanea.

Inoltre, per quanto riguarda iPhone 15 Pro, ad alzare ancora di più l’asticella delle prestazioni ci dovrebbe pensare il processore Apple A17 Bionic, attesa nuova CPU del colosso di Cupertino che sarà realizzata da TSMC con tecnologia a 3 nm.

In sostanza, con la prossima generazione di iPhone Apple dovrebbe essere in grado di garantire un importante miglioramento per quanto riguarda le prestazioni mentre dal punto di vista del design è più difficile ipotizzare una rivoluzione rispetto a quella che è la serie iPhone 14.

Ad ogni modo, abbiamo ancora diversi mesi per scoprire cosa il colosso di Cupertino ha in serbo per noi con iPhone 15, il cui evento di presentazione ufficiale si svolgerà probabilmente a settembre.

