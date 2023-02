È da un po’ che circolano indiscrezioni sui futuri smartphone di Apple, l’azienda quest’anno lancerà la famiglia iPhone 15 che dovrebbe introdurre alcune modifiche rispetto alle precedenti generazioni. Oggi grazie alla collaborazione tra i colleghi di 9to5Mac e il designer Ian Zelbo, possiamo ammirare quello che con molta probabilità sarà il design del futuro iPhone 15 Pro; le immagini che vedrete nell’articolo provengono da dei render CAD, inviati da Apple alle aziende asiatiche per produrre le custodie dei dispositivi, di modo che siano pronte contestualmente al lancio degli smartphone. Solitamente questo tipo di render è abbastanza affidabile, per non correre il rischio che in seguito le custodie già prodotte non siano compatibili con i dispositivi.

Cornici più sottili, design curvo, USB-C, tutto quello che potrebbe avere iPhone 15 Pro

Partiamo da quello che è il cambiamento più evidente rispetto alle precedenti generazioni, ovvero l’introduzione della USB Type-C al posto del Lightning; sembra che Apple abbia deciso di sottostare alle direttive dell’Unione Europea, introducendo il connettore in questione sui futuri iPhone.

Un’ulteriore conferma di questo aspetto giunge anche da Twitter, dove il leaker Unknownz21 pubblica un’ulteriore immagine che potete vedere nel post qui sotto; a questa aggiunge anche un breve video creato dallo stesso Ian Zelbo, dove si immagina la reazione del pubblico quando l’azienda spaccerà l’introduzione della USB-C come una grande novità.

That’s cute. Anyway, here’s an actual close up of the USB-C port on the iPhone 15 Pro. No imagination or rendering required. https://t.co/vMyQPzeNws pic.twitter.com/LtF3se6MjL — Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 16, 2023

Passiamo ora ad un’altra modifica estetica, a giudicare dai render infatti sembra che iPhone 15 Pro avrà un design più curvo (rispetto ad iPhone 14 Pro, che potete vedere a destra nell’immagine sotto), sia per quanto riguarda la curvatura del display che quella dei bordi in metallo dello smartphone; tutto ciò ricorda un po’ il design dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici e del nuovo MacBook Air M2 e dovrebbe contribuire a rendere lo smartphone più comodo da tenere in mano.

Per quanto riguarda il comparto fotografico invece, il design generale sembra invariato rispetto al passato, ma la sporgenza dell’intero modulo è maggiore, segno di come Apple possa aver aggiornato l’intero sistema con nuovi sensori o obiettivi.

Grazie all’immagine in copertina, che vi riportiamo anche qui sotto, possiamo notare come sembra che siano state apportate modifiche anche ai tasti fisici che, a giudicare dalle immagini, sembrano pulsanti capacitivi anziché fisici, anche se stabilirlo con certezza basandosi sui render non è facile.

Concludiamo con un confronto dimensionale tra iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro, il futuro smartphone (sulla destra nell’immagine sotto) è più piccolo di qualche millimetro rispetto al suo predecessore e presenta una cornice più sottile intorno al display, ciò potrebbe significare che iPhone 15 Pro avrà ancora un diaplay con diagonale da 6,1 pollici ma in un corpo dalle dimensioni generali leggermente più piccolo. Infine, la Dynamic Island è ancora presente e sembra identica a quella di iPhone 14 Pro anche dal punto di vista delle dimensioni.

Come detto in apertura, tutte le immagini presenti nell’articolo provengono da dei render CAD inviati ad un’azienda asiatica, che dovrà utilizzarli per produrre le custodie dei dispositivi, si tratta dei primi render trapelati di questo tipo dunque è possibile che non riflettano alla perfezione tutte le caratteristiche e modifiche implementate da Apple su iPhone 15 Pro, ma ci consentono comunque di farci un’idea più chiara di ciò che la mela ha in serbo per noi.

