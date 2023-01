Torniamo ad occuparci dei più recenti computer Mac lanciati da Apple appena una settimana fa e ufficialmente disponibili all’acquisto (anche in Italia) da meno di 24 ore: parliamo dei nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con chip Apple Silicon M2 Pro ed M2 Max e del nuovo Mac mini con chip M2 ed M2 Pro.

Nonostante le prime recensioni positive, nelle ultime ore è emerso uno scenario preoccupante che rimette il colosso di Cupertino in una posizione scomoda a causa, ancora una volta, degli SSD lenti. Non è, infatti, la prima che su queste pagine bacchettiamo Apple per qualcosa del genere ma, specie visto il costo di queste macchine destinate ai professionisti, urge una profonda riflessione.

A discapito di quanto vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, frutto delle prime recensioni positive dei nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con chip M2 Pro ed M2 Max trapelate in rete, i primi utenti hanno iniziato a ricevere i propri ordini e la discussione online ha iniziato ad arricchirsi con altri punti di vista e tanti commenti, frutto di nuovi test.

Al netto delle recensioni positive sopracitate, realizzate dopo la prova di un MacBook Pro 14 o Pro 16 ben carrozzato con SSD da 2 TB (e non nella sua versione base), sono proprio le versioni base dei nuovi MacBook a mettere in imbarazzo Apple. E badiamo, già dalle recensioni positive emergeva una velocità di lettura leggermente inferiore rispetto ai predecessori con chip Apple Silicon M1 Pro ed M1 Max.

La prima segnalazione a cui facciamo riferimento è quella dell’utente Twitter Daniel (@ZONEofTECH) che ha condiviso due schermate catturate su due MacBook Pro 14, entrambi con SSD da 512 GB: il primo ha chip M2 Pro (modello 2023) e il secondo ha chip M1 Pro (modello 2021).

BREAKING: We’ve just discovered that the base 14” M2 Pro MacBook Pro (512GB) is considerably slower than the previous 14” M1 Pro model.

Apple is likely using single SSD modules again (like the base 256GB M2 Air and M2 MacBook Pro).

More testing to come. pic.twitter.com/3kMiHVDxaF

— Daniel (@ZONEofTECH) January 24, 2023