Il momento giusto per acquistare il nuovo top di gamma Apple è finalmente arrivato. Apple iPhone 17 Pro e la sua variante Max raggiungono il loro doppio minimo storico su Amazon, presentando un’opportunità imperdibile per chi attendeva un calo di prezzo significativo per mettere le mani su uno degli smartphone più potenti e desiderati del 2024. Questo sconto rende accessibile una tecnologia di altissimo livello, che unisce prestazioni da primato a un comparto fotografico rivoluzionario. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi dispositivi un vero affare al prezzo attuale.

Apple iPhone 17 Pro: potenza e display senza compromessi

Apple iPhone 17 Pro si posiziona come un punto di riferimento nel mercato smartphone, spinto dal potentissimo chip A19 Pro. Realizzato con un’architettura a 3nm, questo processore garantisce un’efficienza energetica e una velocità di calcolo senza precedenti, supportato da ben 12 GB di RAM. Questa combinazione si traduce in un’esperienza utente fluida e reattiva, capace di gestire senza sforzo gaming, editing video e multitasking intensivo.

Il display è un altro fiore all’occhiello: un pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, che adatta dinamicamente il refresh rate fino a 120Hz. Il risultato è una fluidità visiva eccezionale durante lo scrolling, la visione di contenuti e l’interazione con l’interfaccia. La risoluzione di 2622 x 1206 pixel e la densità di 460 ppi assicurano immagini nitide, colori vibranti e una precisione cromatica di livello professionale.

Il comparto fotografico, denominato Pro Fusion, eleva ulteriormente la qualità degli scatti. Il sistema a lenti multiple offre una versatilità straordinaria in ogni condizione di luce, mentre la fotocamera frontale con tecnologia Center Stage è perfetta per videochiamate e selfie, mantenendo sempre il soggetto al centro dell’inquadratura. La versione base in offerta parte da un generoso taglio di memoria di 256 GB, ideale per archiviare foto, video e applicazioni senza preoccupazioni.

Le specifiche tecniche principali includono:

Processore: Apple A19 Pro con architettura a 3nm

Apple A19 Pro con architettura a 3nm Display: 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (fino a 120Hz)

6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (fino a 120Hz) RAM: 12 GB

12 GB Storage: 256 GB (in offerta)

256 GB (in offerta) Fotocamera: Sistema Pro Fusion con Center Stage frontale

Sistema Pro Fusion con Center Stage frontale Design: Elegante e moderno, disponibile nella colorazione Blu profondo

L’offerta al minimo storico su Amazon

L’occasione di oggi è particolarmente ghiotta, poiché riguarda sia Apple iPhone 17 Pro che Apple iPhone 17 Pro Max, entrambi al loro prezzo più basso di sempre su Amazon. Si tratta di un’offerta a tempo e con disponibilità di scorte limitata, che permette un risparmio considerevole sul prezzo di listino.

Nello specifico, i dettagli della promozione sono i seguenti:

Apple iPhone 17 Pro da 256 GB scende a soli 1.199€, con un ribasso eccezionale rispetto al prezzo originale di 1.339€. Il risparmio netto è di 140€, un taglio di prezzo significativo per un dispositivo Apple di ultima generazione.

Apple iPhone 17 Pro Max è disponibile al prezzo altrettanto interessante di 1.349€, anche in questo caso al suo minimo storico.

L’offerta è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce una spedizione rapida (specialmente per gli abbonati Prime) e un’assistenza clienti affidabile. Data l’elevata richiesta per questi modelli, consigliamo agli interessati di approfittarne prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire.

