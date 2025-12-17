Garmin continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch che coinvolgono l’intera gamma, sempre restando sui dispositivi ancora supportati.

Tra i modelli coinvolti rientrano quelli dedicati ai runner, come Garmin Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023), Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024), Forerunner 955, 255 e 255s (annunciati a giugno 2022), ma anche tutti i modelli di punta della non più recentissima serie Fenix 7 (annunciata a partire da gennaio 2022). Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Forerunner 965, 265, 165, 955 e 255

Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in beta per gli sportwatch dedicati alla corsa, non più recentissimi, Garmin Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955 e Forerunner 255, con annesse le loro varianti.

Questi sportwatch passano dalla versione 26.08 “stabile” (distribuita a novembre) alla nuova versione 27.05 beta che, stando al changelog (identico per tutti i modelli), si preoccupa esclusivamente di risolvere svariati bug presenti.

Changelog – Versione 27.05 beta Risolti alcuni possibili crash durante le attività di nuoto.

Varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili

Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in beta anche per tutti gli smartwatch di fascia alta un po’ più datati: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

Tutti questi modelli hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in forma stabile solo pochi giorni fa (versione 23.48) e ora passano dalla nuova versione 25.03 beta, accompagnata da un changelog abbastanza ricco che parla di un paio di novità e di tanti bug risolti rispetto alla precedente versione.

Changelog – Versione 25.03 beta (dalla versione 23.48) Aggiornato l’aspetto della barra di avanzamento nella selezione dell’elenco degli audiolibri. Aggiornata l’attività Golf per supportare ora la disattivazione/attivazione della funzione di giro automatico. Risolto un problema per cui gli allenamenti di forza in cui il peso modificato non venivano trasferiti alle serie successive. Risolto un problema per le varianti Fenix ​​7 senza Wi-Fi in cui i dati sulla temperatura cutanea non venivano tracciati correttamente in GCM. Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si riavviava quando si cambiava la sovrapposizione sulla mappa del radar meteorologico. Risolto un problema con il titolo del menu nel menu di configurazione della modalità di sospensione. Risolto un problema per cui l’HRM 600 leggeva erroneamente solo la connessione ANT+ nella pagina delle impostazioni del sensore. Risolto un problema per cui a volte l’ora visualizzata nella pagina della mappa del radar meteorologico non corrispondeva al formato orario del sistema. Risolto un problema per cui a volte l’OHR non si accendeva in un’attività se era stato precedentemente disattivato. Risolto un problema di visualizzazione del menu nella visualizzazione del tracciamento del cane. Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si spegneva durante il salvataggio di un’attività Golf. Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la visualizzazione dei passi di un allenamento giornaliero consigliato. Risolto un problema per cui un’attività registrata con Pace Pro visualizzava dati non validi nel widget di revisione dell’attività. Risolto un problema per cui la pagina programmata del Report mattutino mostrava la programmazione del giorno precedente. Risolto un problema per cui gli avvisi di marea non visualizzavano i dati in base alla configurazione dell’unità del sistema. Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la selezione di un contatto nel widget InReach.

Al termine del changelog viene inoltre rimarcata una nota importante sull’app ECG: essa non sarà disponibile nel software beta su Garmin Fenix 7 e simili; di conseguenza, l’azienda sconsiglia di iscriversi al programma beta pubblico a coloro che possiedono questi smartwatch e che vogliono sfruttare l’app ECG.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.