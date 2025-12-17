Garmin continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch che coinvolgono l’intera gamma, sempre restando sui dispositivi ancora supportati.
Tra i modelli coinvolti rientrano quelli dedicati ai runner, come Garmin Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023), Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024), Forerunner 955, 255 e 255s (annunciati a giugno 2022), ma anche tutti i modelli di punta della non più recentissima serie Fenix 7 (annunciata a partire da gennaio 2022). Scopriamo tutti i dettagli.
Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Forerunner 965, 265, 165, 955 e 255
Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in beta per gli sportwatch dedicati alla corsa, non più recentissimi, Garmin Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955 e Forerunner 255, con annesse le loro varianti.
Questi sportwatch passano dalla versione 26.08 “stabile” (distribuita a novembre) alla nuova versione 27.05 beta che, stando al changelog (identico per tutti i modelli), si preoccupa esclusivamente di risolvere svariati bug presenti.
Changelog – Versione 27.05 beta
- Risolti alcuni possibili crash durante le attività di nuoto.
- Varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.
Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili
Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in beta anche per tutti gli smartwatch di fascia alta un po’ più datati: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.
Tutti questi modelli hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in forma stabile solo pochi giorni fa (versione 23.48) e ora passano dalla nuova versione 25.03 beta, accompagnata da un changelog abbastanza ricco che parla di un paio di novità e di tanti bug risolti rispetto alla precedente versione.
Changelog – Versione 25.03 beta (dalla versione 23.48)
- Aggiornato l’aspetto della barra di avanzamento nella selezione dell’elenco degli audiolibri.
- Aggiornata l’attività Golf per supportare ora la disattivazione/attivazione della funzione di giro automatico.
- Risolto un problema per cui gli allenamenti di forza in cui il peso modificato non venivano trasferiti alle serie successive.
- Risolto un problema per le varianti Fenix 7 senza Wi-Fi in cui i dati sulla temperatura cutanea non venivano tracciati correttamente in GCM.
- Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si riavviava quando si cambiava la sovrapposizione sulla mappa del radar meteorologico.
- Risolto un problema con il titolo del menu nel menu di configurazione della modalità di sospensione.
- Risolto un problema per cui l’HRM 600 leggeva erroneamente solo la connessione ANT+ nella pagina delle impostazioni del sensore.
- Risolto un problema per cui a volte l’ora visualizzata nella pagina della mappa del radar meteorologico non corrispondeva al formato orario del sistema.
- Risolto un problema per cui a volte l’OHR non si accendeva in un’attività se era stato precedentemente disattivato.
- Risolto un problema di visualizzazione del menu nella visualizzazione del tracciamento del cane.
- Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si spegneva durante il salvataggio di un’attività Golf.
- Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la visualizzazione dei passi di un allenamento giornaliero consigliato.
- Risolto un problema per cui un’attività registrata con Pace Pro visualizzava dati non validi nel widget di revisione dell’attività.
- Risolto un problema per cui la pagina programmata del Report mattutino mostrava la programmazione del giorno precedente.
- Risolto un problema per cui gli avvisi di marea non visualizzavano i dati in base alla configurazione dell’unità del sistema.
- Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la selezione di un contatto nel widget InReach.
Al termine del changelog viene inoltre rimarcata una nota importante sull’app ECG: essa non sarà disponibile nel software beta su Garmin Fenix 7 e simili; di conseguenza, l’azienda sconsiglia di iscriversi al programma beta pubblico a coloro che possiedono questi smartwatch e che vogliono sfruttare l’app ECG.
Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Amazfit Balance 2 XT, l'equilibrio perfetto tra sport e prezzo
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo