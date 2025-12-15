Dopo un recente confronto tra la migliore scheda video in commercio e la meno potente dell’attuale generazione, ovvero NVIDIA GeForce RTX 5090 e NVIDIA GeForce RTX 5050, oggi torniamo con una comparativa in fascia bassa suggerita da diversi utenti in ottica build gaming economiche.

La sfida vedrà nuovamente su banco la GeForce RTX 5050, questa volta però confrontata con un’altra scheda di riferimento NVIDIA per il segmento entry-level, ovvero la GeForce RTX 5060. In diverse occasioni ci è capitato di discutere, con utenti e colleghi aggiungiamo, la reale utilità/collocazione di una GeForce RTX 5050, molto simile alla sorella maggiore in quanto a specifiche tecniche, ma spesso snobbata senza un particolare motivo.

Quando si parla di schede grafiche economiche infatti, l’utente, quasi sempre un gamer, tende a storcere il naso quando si approccia a una serie x50 (e vale anche per la controparte AMD), preferendo spesso l’opzione dell’usato che magari permette di portarsi a casa una GPU di fascia superiore (per intenderci una serie X60 o x70 se possibile).

Anche se la GeForce RTX 5060 8 GB non è stata accolta bene proprio da tutti, le prestazioni offerte la rendono comunque una soluzione preferenziale quando approcciamo il gaming “moderno” in fascia bassa, se non altro perché può sfruttare tutte le più recenti tecnologie che NVIDIA ha integrato sulla serie Blackwell, DLSS 4 in primis.

Al contrario, le statistiche e le diverse scuole di pensiero che ritroviamo anche radicate nel nostro settore, ci dicono che un prodotto molto simile come la GeForce RTX 5050 viene ancora snobbato, pur rappresentando secondo noi una validissima alternativa tra le schede grafiche da 8 GB in commercio, senza contare il prezzo molto allettante che parte da 240-250 euro.

In questo articolo cercheremo quindi di risolvere questa piccola diatriba, o per dirla giusta, di chiarire quanto davvero sia migliore una GeForce RTX 5060 rispetto a una GeForce RTX 5050, separate da appena 50 dollari di listino.

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs GeForce RTX 5050: schede tecniche a confronto

Di solito i confronti approfonditi su schede video di fascia bassa così simili come GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5050, non restituiscono risultati del tutto scontati. Sia chiaro, sulla carta la RTX 5060 risulta superiore in quanto è dotata di più unità di elaborazione, ma lo scarto rispetto alla sorella minore non è molto marcato, quindi il succo della questione è: la GeForce RTX 5060 vale i 50 dollari in più sul prezzo di listino?

In realtà ci sono anche altre considerazioni da fare che riserviamo per le conclusioni, ora però cerchiamo di scoprirlo, mettendo subito nero su bianco le differenze tra due prodotti davvero molto simili per dotazione hardware. Come per le passate comparative, utilizzeremo due schede video custom, in questo caso Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC e la PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan.

Per i dettagli relativi a design, sistema di dissipazione e misurazioni del caso, vi rimandiamo alle recensioni dedicate che trovate a fondo pagina, mentre prima di passare ai benchmark rivediamo brevemente le caratteristiche dei modelli in prova.

Partiamo con la GeForce RTX 5060 8 GB, ovvero quella che secondo NVIDIA rappresenta il punto d’ingresso per il gaming a 1080P maxato (anche con ray-tracing) sui giochi più recenti. Risulta importante sottolineare tale aspetto, se non altro perché a oggi le schede grafiche in circolazione che permettono di giocare a 1080P sono una miriade, ma non tutte sono adatte a gestire i giochi di ultima generazione (e non è cos’ scontato credeteci).

La GPU Blackwell GB206-250 in dotazione vanta un totale di 3.840 Cuda Core, 120 Tensor Core e 30 RT Core, segno quest’ultimo che non possiamo chiedere miracoli quando abilitiamo il ray-tracing (ma questo si sapeva). Il reparto VRAM prevede 8 GB GDDR7 da 28 Gbps su interfaccia a 128 bit, garantendo una larghezza di banda pari a 448 GB/s.

La NVIDIA GeForce RTX 5050 monta 2.560 Cuda Core, 80 Tensor Core e 20 RT Core, ricalcando lo stesso sottosistema memoria, con 8 GB di VRAM su un bus a 128 bit; l’unica differenza risiede nella tipologia di chip che, invece delle GDDR7, prevede l’impiego delle meno veloci GDDR6 da 20 Gbps. Inutile dire che tale caratteristica incide in modo importante sulla larghezza di banda disponibile, facendola scendere da 448 GB/s a 320 GB/s.

Per il resto, le due schede condividono il supporto per le più recenti tecnologie e funzionalità NVIDIA destinate ai gamer, compresi DLSS 4 con Frame Generation. Chiudendo la sezione delle specifiche tecniche, vi lasciamo con il dato relativo al TBP (Total Board Power): 145 watt per la GeForce RTX 5060 e 130 watt per la GeForce RTX 5050.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5060 Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

GPU GB206-250

Transistor 21,9 miliardi

Dimensione die GPU 121 mm²

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.497 MHz

AI TOPS 614

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 X8

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU GB207-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 16,9 miliardi

Dimensione die GPU 149 mm²

Streaming Multiprocessor 20

Cuda Core 2.560

Tensor Core 80

TMU 80

RT Core 20

Frequenza GPU 2.572 MHz

AI TOPS 421

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 320 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 130 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Configurazione di prova

Messe in campo le caratteristiche di tipo hardware, passiamo ora alla piattaforma utilizzata nei test per misurare le prestazioni velocistiche in vari ambiti, cercando anche di estrapolare dei dati su consumi ed efficienza.

Al pari delle precedenti comparative, per ottenere risultati attendibili testeremo le due schede grafiche a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs GeForce RTX 5050 – Gaming

Cambiano i modelli di scheda video, ma la nostra metodologia di test rimane immutata, soprattutto per avere un termine di paragone con le precedenti comparative. Per questo motivo, avendo già recensito entrambi i modelli, non commenteremo singolarmente i benchmark dei giochi scelti per la prova.

Per facilitare e velocizzare l’interpretazione dei dati invece, nel paragrafo successivo troverete due grafici che riportano la media nelle tre risoluzioni adoperate, prima in raster e poi con ray-tracing attivo. Riguardo al monitor, le risoluzioni prese in considerazione nei giochi sono quella attualmente più gettonate tra i gamer, ovvero 1080P, 1440P e 4K.

Come da prassi iniziamo coi benchmark sintetici targati 3DMark, una serie di cinque test che ci offrono un’anticipazione delle prestazioni assolute sia in raster che quando abilitiamo il ray-tracing.

Nei giochi la GeForce RTX 5060 ovviamente è davanti con uno scarto variabile in base al titolo, dicendoci sostanzialmente quanto impattano realmente sulle prestazioni unità di elaborazione aggiuntive e memorie più veloci di tipo GDDR7 (anche in questa fascia di prezzo).

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050: media prestazioni nei giochi

Cercando di tirare le somme sul comportamento delle due schede in gaming, possiamo finalmente darvi qualche dato concreto e solido. La GeForce RTX 5060 è dal 21% al 44% più veloce della sorella minore, un risultato che in sincerità neanche noi ci aspettavamo e che può già rispondere a chi si stava chiedendo quanto potesse convenire spendere qualche euro in più rispetto alla versione GeForce RTX 5050.

Il gap prestazionale risulta amplificato nei giochi che supportano il ray-tracing, questo nonostante la percentuale di differenza in termini di Cuda Core ed RT Core tra i due modelli sia identica, ovvero il 50% in più a favore di GeForce RTX 5060.

Volendo essere più precisi e pignoli, in raster la RTX 5060 risulta il 21,7%, il 27,1% e il 32% più veloce, rispettivamente a 1080P, 1440P e 2160P, incrementando tale vantaggio sui giochi con supporto ray-tracing fino a 31,3%, 44,4% e 43,1%, sempre nelle tre risoluzioni di riferimento.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Calcolo e Produttività

Guardando invece ai benchmark mirati a produttività, AI e rendering, la differenza in termini di potenza di calcolo rimane in questo range, sempre ricordando che ogni benchmark mette in risalto pregi o difetti di un particolare modello.

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Consumi ed efficienza

Sulla carta GeForce RTX 5060 consuma solo 15 watt in più rispetto alla GeForce RTX 5050, una differenza trascurabile se pensiamo che la stessa può offrire anche oltre il 40% di FPS in più sotto alcuni scenari.

L’efficienza però è influenzata anche dal titolo preso in esame, un esempio perfetto di quello che succede nei nostri due test che vedono avvantaggiata prima la GeForce RTX 5050 su Assassin’s Creed Mirage, dopo la GeForce RTX 5060 su Cyberpunk 2077.



NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Prezzi e considerazioni NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Prezzi e considerazioni

Come anticipato in apertura, la differenza di prezzo tra NVIDIA GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5050 è di soli 50 dollari, una cifra che a questo punto appare del tutto giustificata dai grafici. Sul mercato italiano, attualmente il divario rimane più o meno simile, ovvero uno scarto di circa 50 euro tra le varianti più economiche dei due modelli in oggetto.

GeForce RTX 5060 è reperibile a poco meno di 300 euro, interessata spesso da offerte che quando capitano consigliamo di cogliere al volo se mirate a una scheda video di fascia bassa ma di ultima generazione. Con i suoi 240-250 euro invece, la GeForce RTX 5050 ci sembra ora meno attraente, senza considerare che le promozioni su questo modello sono nettamente inferiori rispetto alla più potente RTX 5060.

A 200 euro di listino invece le cose sarebbero già diverse, risparmiare 100 euro in questa fascia di prezzo può essere decisivo e spingere l’utente ad accettare qualche compromesso su dettagli e risoluzione, in questo caso cercando di recuperare con strumenti come il DLSS 4 con Frame Generation messi a disposizione dall’architettura NVIDIA Blackwell.

