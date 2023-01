Sono passati esattamente sette giorni dall’annuncio ufficiale, mediante un comunicato stampa, dei “nuovi” MacBook Pro 14 e 16 pollici dotati dei nuovi chip Apple Silicon M2 in versione M2 Pro e M2 Max. I nuovi modelli rappresentano un mero aggiornamento del System-On-Chip a bordo mantenendo inalterate le restanti caratteristiche; dal design alle scelte hardware i nuovi MacBook Pro somigliano in tutto e per tutto ai dispositivi introdotti nel 2021.

I modelli con M2 avevano fatto storcere il naso a molti appassionati per via dei risultati nei test di velocità di lettura e scrittura delle SSD a bordo che mostravano performance in alcuni casi inferiori anche del 50% rispetto al modello M1. Ebbene, come di consueto, anche i nuovi MacBook Pro non hanno potuto evitare la giostra di test sulle prestazioni hardware tra cui quello dedicato alla SSD che, questa volta, sembra aver soddisfatto anche gli utenti più esigenti.

I portali specializzati MacWorld e Tom’s Guide hanno effettuato dei test utilizzando la popolare applicazione Blackmagic disk speed (realizzata dai produttori di Da Vinci Resolve, per intenderci) grazie alla quale hanno potuto evincere un consistente miglioramento nelle prestazioni dei MacBook Pro 14 e 16 pollici per quanto riguarda la velocità di scrittura dell’unità di memoria a stato solido. Scopriamo i risultati.

I risultati del test di velocità della SSD dei nuovi MacBook Pro

I nuovi modelli, in questo caso con tagli di memoria da 2 TB, migliorano leggermente la velocità di scrittura rispetto al modello M1 Pro (5377 MBps) facendo registrare 6168 MBps dal modello M2 Pro ma sacrificando qualcosa in fase di lettura (5293 MBps contro i 5321 MBps di M1 Pro). Viene eclissato il chip M2 (2794 MBps in scrittura e 2953 MBps in lettura) con risultati quasi doppi a conferma della bontà del balzo in avanti rappresentato dalle declinazioni M2 Pro e M2 Max.

Di seguito trovate i dati di velocità di lettura e scrittura della SSD dei laptop di Cupertino e il confronto con i modelli M1 Pro e M2 base:

MacBook Pro 14 M2 Pro : 5293 MBps, 6168 MBps

: 5293 MBps, 6168 MBps MacBook Pro 14 M2 Max : 5319 MBps, 6402 MBps

: 5319 MBps, 6402 MBps MacBook Pro 14 M1 Pro : 5321 MBps, 5377 MBps

: 5321 MBps, 5377 MBps MacBook Pro 13 M2: 2794 MBps, 2953 MBps

L’unico neo riguarda, come accennato, le velocità di lettura inferiori rispetto ai modelli con chip M1 Pro e M1 Max; una differenza minima, di qualche unità, che la maggior parte degli utenti non avvertirà nell’uso quotidiano ma che potrebbe farsi notare qualora si dovessero gestire file di notevoli dimensioni. Un dettaglio comunque non da poco per un dispositivo destinato a un’utenza Pro come testimoniato dalle scelte hardware, dai prezzi e, ovviamente, dalla nomenclatura.

