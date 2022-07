Dopo le polemiche relative al nuovo MacBook Pro con chip M2 e alle deludenti prestazioni dell’SSD, ravvisate anche durante la nostra recensione, è il momento di analizzare le performance del fratello “minore”, Apple MacBook Air M2 (2022): come prevedibile le notizie non sembrano buone, perlomeno basandoci sui benchmark svolti fin qui. Andiamo a scoprire tutto.

La versione base di MacBook Air M2 con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, che in Italia viene venduta a un prezzo consigliato di 1529 euro, “nasconde” piuttosto prevedibilmente la stessa pecca della versione base del fratello maggiore, MacBook Pro 13″ M2. In base ai test le velocità di lettura e scrittura di questa nuova versione sono inferiori rispetto a quelle della precedente generazione (sul Pro si arriva anche al 50% in meno). Il peggioramento nella velocità dell’SSD non riguarda fortunatamente l’altra versione, ossia quella con 512 GB di SSD da 1879 euro.

Questo perché con il modello da 256 GB, Apple è passata dall’utilizzo di due chip di memoria flash NAND da 128 GB a uno singolo da 256 GB. Ai test svolti da The Verge ha risposto direttamente Apple tramite una portavoce:

“Thanks to the performance increases of M2, the new MacBook Air and the 13-inch MacBook Pro are incredibly fast, even compared to Mac laptops with the powerful M1 chip. These new systems use a new higher density NAND that delivers 256GB storage using a single chip. While benchmarks of the 256GB SSD may show a difference compared to the previous generation, the performance of these M2 based systems for real world activities are even faster.“