CMF Watch 3 Pro è il più recente smartwatch del brand “low-cost” di Nothing, brand che tiene fede ai principi della casa madre. Il dispositivo propone un design particolare e curatissimo, e al contempo costa veramente poco, configurandosi come potenziale scelta giusta per molti.

Non si tratta di uno smartwatch basato su Wear OS e di conseguenza, oltre a funzionare con gli smartphone Android, funziona anche con gli iPhone. È inoltre un classico “ibrido” che gode di tanti vantaggi. Lo abbiamo provato per alcune settimane e siamo quindi pronti a fornirvi le nostre sensazioni e a raccontarvi la nostra esperienza in questa recensione completa.

Video recensione di CMF Watch 3 Pro

Design e display

CMF Watch 3 Pro è principalmente estetica. Metallo per la lunetta, plastica per la parte inferiore, metallo per la corona girevole (per scorrere gli elenchi) che funge anche da tasto. Il cinturino è in silicone, molto morbido e confortevole, migliore di quello che troviamo su tanti altri prodotti decisamente più costosi: presenta l’attacco standard da 22 mm e ciò vi permette di sostituirlo con il cinturino che più vi piace.

Va però fatta una doverosa premessa. Lo smartwatch esiste in più colorazioni: Dark Grey (quella in prova), Light Green, Light Grey e Orange; ciascuna di esse, mostrate nella seguente galleria d’immagini, presenta piccole peculiarità dal punto di vista del design; cambiano particolari come la lunetta e il cinturino. A prescindere dalla colorazione, però, prezzo e dimensioni rimangono gli stessi.

Previous Next Fullscreen

Lo schermo è un AMOLED da 1,33 pollici ben definito, con risoluzione 466 x 466 pixel che si traducono in una densità di 326 ppi; per capirci, è la stessa che troviamo su Apple Watch Series 11. Il pannello è tutto sommato luminoso e può spingersi fino a 670 nit: oggettivamente non sono moltissimi e, infatti, sotto il sole si vede bene ma non allo stesso livello di alcuni orologi più costosi.

Un difetto di questo pannello è la mancanza della tecnologia LTPO. Di conseguenza, la frequenza di aggiornamento dello schermo (o refresh rate) rimane sempre la stessa, anche quando mostra l’Always-on Display; ciò fa sì che l’Always-on display sia uno dei fattori che più incide sull’autonomia.

Non possiamo poi non citare le watch face curatissime e davvero eleganti implementate da Nothing: si tratta di quadranti pensati per bene, non dei soliti quadranti dozzinali che troviamo su molti altri orologi. Questi si possono personalizzare e abbinare a quadranti Always-on Display pensati proprio per questo CMF Watch 3 Pro.

Questo smartwatch è principalmente “estetica”, come dicevamo prima, ma la “cura” con cui è realizzato da Nothing passa anche dal software. Tutto ciò rende lo smartwatch non solo un interessante pezzo di hardware ma anche di software, un bell’oggetto da indossare a tutto tondo.

GPS, sensori e connettività

La seconda generazione del CMF Watch, ovvero CMF Watch Pro 2 (sì, hanno cambiato la nomenclatura da una generazione all’altra), ha ricevuto parecchie critiche per quanto riguarda la connettività Bluetooth non proprio stabile, la qualità della ricezione del GPS (quindi del tracciamento) e poi per la qualità dei sensori. Due di queste sono state completamente risolte, mentre la terza è stata risolta parzialmente.

CMF Watch 3 Pro integra un nuovo sensore cardiofrequenzimetro che risulta piuttosto affidabile, così come c’è un nuovo GPS a doppia banda che risulta veloce e preciso nel tracciamento. Come avrete capito, la problematica che non hanno risolto del tutto è quella legata al Bluetooth che si manifesta con disconnessioni “randomiche” dallo smartphone: in più o meno 3-4 settimane di utilizzo a noi sarà capitato cinque-sei volte, non tutti i giorni ma in maniera saltuaria e, soprattutto, non sempre con lo stesso smartphone.

È veramente complicato stabilire con quali smartphone vada più d’accordo e con quali vada meno d’accordo: molto dipende anche dalle ottimizzazioni energetiche dei singoli smartphone, perché se alcuni vanno a “uccidere” dei processi che riguardano il Bluetooth o vanno a chiudere l’applicazione di Nothing (che gira in background), forse il risultato sono proprio queste disconnessioni casuali.

Batteria e autonomia

Nothing dichiara circa 13 giorni di autonomia senza Always-on display attivo ma, all’atto pratico, noi abbiamo raggiunto 7-8 giorni di autonomia. Certo, l’autonomia dipende da tantissimi fattori che vanno oltre rispetto alla batteria integrata (da 350 mAh) e alle ottimizzazioni software, ad esempio dal numero di notifiche ricevute.

Configurando lo smartwatch per ricevere dallo smartphone solo le notifiche di 3-4 app “fondamentali”, magari quelle di cui reputiamo importanti le notifiche, possiamo estendere l’autonomia anche ai dieci giorni, sempre senza Always-on display attivo. Attivando questa funzionalità, l’autonomia si dimezzerà come per magia. Il monitoraggio dello sport impatta del 10% all’ora, con Always-on display attivo.

Dal punto di vista della ricarica, CMF Watch 3 Pro si ricarica tramite una basetta che prevede due pin e aggancio magnetico. Non è una soluzione “standard” ma qualcosa di fatto ad hoc che presenta una criticità: l’aggancio magnetico è un po’ debole.

Software, funzioni smart, app companion

Come dicevamo in apertura, CMF Watch 3 Pro non è uno smartwatch con Wear OS ma un orologio ibrido, con un software proprietario che funziona con degli swipe laterali per spostarsi tra vari widget: misurazione della frequenza cardiaca, contatti e telefono, riepilogo dell’attività fisica, possibilità di lanciare una sessione di allenamento, controller della musica sul telefono. Con uno swipe dall’alto verso il basso, accediamo al centro dei controlli rapidi. Con uno swipe dal basso verso l’alto, invece, accediamo al pannello delle notifiche: non c’è il supporto alle risposte tramite tastiera, non c’è il supporto alle risposte vocali; possiamo solo ignorarle o sfruttare una risposta tra quelle predefinite. C’è da dire che il sistema con cui vengono mostrate le notifiche è perfettibile.

Premendo la corona girevole, invece, si accede a tutte le “applicazioni” disponibili. In realtà, si tratta principalmente di funzioni relative al monitoraggio della salute, del fitness e del sonno (ma ora ci arriveremo). Sono infatti presenti anche altre “utility” potenziate dall’intelligenza artificiale: Essential notizie è una funzione che effettua una lettura delle notizie (da un feed persoalizzabile) ma supporta solo la lingua inglese; Trascrizione della registrazione è una funzione che permette di registrare note audio che poi verranno trascritte in automatico (sempre e solo in inglese però) dall’app companion, una volta che saranno inviate allo smartphone.

CMF Watch 3 Pro non supporta le SIM ma è in grado di gestire le chiamate tramite vivavoce (integra uno speaker e un microfono) dallo smartphone collegato via Bluetooth. Abbiamo poi il supporto dello scatto con la fotocamera da remoto, varie funzioni da orologio (sveglia, cronometro timer), una torcia, una calcolatrice e un assistente vocale che va in realtà ad attivare l’assistente vocale impostato come predefinito sullo smartphone associato: nel caso in cui lo abbiniate a uno smartphone Nothing (o CMF), l’assistente sarà ChatGPT.

Ci sono anche le impostazioni che permettono di regolare svariati parametri, incluso il feedback aptico che offre due modalità: se impostato in modalità intensa è particolarmente forte e può tornare utile per non rischiare di perdersi notifiche e sveglie. È poi possibile modificare il “cassetto delle app” per passare dalla visualizzazione ad elenco alla modalità “a nido d’ape”, tutto curato con il solito stile di Nothing.

L’app companion per accoppiare e configurare CMF Watch 3 Pro con lo smartphone si chiama Nothing X. Essa si pone come galleria dei quadranti, divisi per categoria, che possono essere visualizzati in anteprima e poi eventualmente inviati allo smartwatch. Tutti i quadranti disponibili sono creati direttamente da Notting e risultano molto belli e coerenti con l’essenza dello smartwatch.

Monitoraggio di salute, sport e fitness

CMF Watch 3 Pro, forte anche del sopra-citato GPS a doppia banda preciso e veloce, è in grado di monitorare fino a 130 sport, con un particolare focus sulla corsa: in tal senso fornisce alcune metriche dedicate e, soprattutto, integra un allenatore per la corsa che permette di creare un piano di allenamento personalizzato.

Manca invece il supporto per tutti gli sport legati al nuoto, sia in piscina che in acque libere, ed è una scelta che condividiamo ampiamente con Nothing per un motivo molto semplice: se non hai il software adatto, gli algoritmi giusti, alla fine rischieresti di fare più casino che altro e fornire informazioni pressappochiste; quindi meglio evitare.

Dall’app companion Nothing X è possibile regolare alcune impostazioni legate al monitoraggio della salute: ad esempio possiamo attivare o disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca (con eventuali avvisi per valori anomali) e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, il monitoraggio automatico dello stress (con tanto di avvisi sul livello di stress), promemoria per l’idratazione e la sedentarietà.

Per quanto riguarda la corsa, l’app mostra le calorie bruciate, la durata dell’allenamento, la distanza percorsa, mostra la mappa del giro che avete fatto (tracciato con il GPS), i passi coperti, la velocità media, il passo medio e i dati sull’andatura, la frequenza cardiaca (media, minima e massima), il VO2 max, un giudizio della prestazione e alcuni indicatori sull’effetto dell’allenamento.

Sempre su Nothing X possiamo visualizzare per esteso i dati relativi alla frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, livelli di stress e sonno: in questo caso vengono evidenziate le varie fasi del sonno, distinte tra fase di veglia, fase Rem, fase di sonno essenziale (che sarebbe quello normale) e fase di sonno profondo.

Tornando all’hub della salute, c’è poi un grafico che riassume tutte le attività mostrando le calorie bruciate, i minuti di esercizio e il tempo in piedi; toccando le metriche, si accede ad altre informazioni e ad altri grafici, anche giorno per giorno.

CMF Watch 3 Pro: vale la pena acquistarlo?

CMF Watch 3 Pro è stato presentato con un prezzo di listino pari a 99 euro ma per il Black Friday è stato addirittura proposto ad appena 69 euro. Oggi invece si è stabilizzato a 79 euro, comunque 20 euro in meno rispetto al listino originale e comunque un prezzo che lo rende super interessante, al punto da farci dire che “vale ogni centesimo”.

Si tratta di un orologio molto curato e su questa fascia di prezzo non è facile trovare cose del genere: ci sono molti altri prodotti validi, è vero, ma nessuno di questi ha la stessa cura nel software e nel design che contraddistingue il CMF Watch 3 Pro, un dispositivo che è proprio pensato per essere economico ma non “la variante economica” di un altro orologio più costoso, come invece avviene per altri prodotti.

Che dire, siamo di fronte a un dispositivo che ci ha conquistati ma che, va detto, ha chiaramente dei compromessi. D’altronde, per quanto costa, non potevamo certo pretendere che fosse alla pari di prodotti che costano dai 300 euro a salire!

Se cercate uno smartwatch bello, curato e tutto sommato completo ma non avete bisogno di funzionalità particolari e completezza che può garantire solo un dispositivo più costoso, CMF Watch 3 Pro può quindi essere un ottimo acquisto.

Potrebbe addirittura essere un ottimo regalo di Natale: infatti non va bene solo per i nerd e per i super appassionati del mondo tech ma può andar bene anche per gli utenti non troppo avvezzi alla tecnologia; alla fine è un dispositivo non troppo impegnativo da indossare e con una buona autonomia, il classico prodotto che mette d’accordo un po’ tutti.

Pro: Design curato



Buona parte fitness e salute



UI ben progettata



Rapporto qualità prezzo Contro: Manca l'NFC



Ricarica magnetica un po’ debole

Voto finale: 8