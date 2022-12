Dopo un’attesa di oltre due settimane dal rilascio delle precedenti beta 3, e dopo avere chiuso il mese di novembre con il rilascio di iOS 16.1.2, Apple ha inaugurato il mese di dicembre avviando il rilascio, momentaneamente ai soli sviluppatori, delle nuove beta 4 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1, riprendendo il percorso di sviluppo, “sospeso” nelle ultime settimane ma che, secondo quanto previsto, si chiuderà tra poche settimane con il rilascio delle versioni stabili di questi nuovi aggiornamenti intermedi.

Come già detto più volte, con queste nuove versioni dei propri sistemi operativi, il colosso di Cupertino sta lavorando per introdurre alcune nuove funzionalità, per arricchirne altri già presenti e per apportare ottimizzazioni generali di sistema.

Apple: ecco le beta 4 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 4 dei vari iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1. Per iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16, come sottolineato all’inizio del ciclo di sviluppo, si tratta del secondo ciclo di sviluppo intermedio; per iPadOS 16 e macOS 13 invece, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo nel mese di ottobre, si tratta del primo ciclo di sviluppo intermedio.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per il mese di dicembre:

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 beta 4

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20C5058d e sostituisce la 20C5049e rilasciata come beta 3 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 la scorsa settimana.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5357b e sostituisce la 20S5348d rilasciata come beta 2 di watchOS 9.2 martedì scorso. Nonostante watchOS 9.2 possa intendersi come un aggiornamento minore, mirato principalmente alla risoluzione di bug e all’ottimizzazione generale del sistema, introdurrà alcune piccole novità.

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5357b e sostituisce la 20K5348d rilasciata come beta 3 di tvOS 16.2 la scorsa settimana. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di macOS è la 22C5059b e sostituisce la 22C5050e rilasciata come beta 3 di macOS 13.1 Ventura nella serata di martedì scorso.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità introdotte con le precedenti versioni in anteprima

Con le precedenti versioni in anteprima, Apple ha introdotto un buon numero di novità su iOS e iPadOS 16.2, ma anche alcune novità su tvOS 16.2, watchOS 9.2 e macOS 13.1 Ventura. Ecco un breve riepilogo, di tutte le novità introdotte finora.

Novità di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Novità di macOS 13.1 Ventura

Novità introdotte con la beta 1 L’app Freeform arriva sui computer Mac Aggiornamento all’architettura dell’app Casa



Novità di tvOS 16.2

Novità di watchOS 9.2

Novità introdotte con la beta 3 Race Route Workout



Le novità della beta 4 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

In questa sezione riporteremo tutte le novità introdotte da Apple con la beta 4 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

… sezione in aggiornamento …

Apple ha rilasciato un altro aggiornamento Rapid Security Response per iOS 16.2 Beta

Una delle novità di iOS 16 è la funzionalità Rapid Security Response, un meccanismo che consente ad Apple di distribuire importanti correzioni di sicurezza agli utenti senza che gli utenti debbano installare un aggiornamento completo del sistema operativo.

Qualche giorno fa, il colosso di Cupertino ha rilasciato il secondo di questi aggiornamenti per tutti gli utenti, sviluppatori e beta tester pubblici, che eseguono la versione in anteprima di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 sui propri iPhone e iPad.

L’aggiornamento, chiamato iOS Security Response 16.2 (b) (20C7750490f) fa seguito a quello rilasciato lo scorso 16 novembre, arriva comunque tramite il classico meccanismo di aggiornamento di sistema al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e, a differenza degli aggiornamenti standard, impiega appena un paio di minuti per essere completato.

Ancora una volta, non è chiaro se questo aggiornamento includa realmente una patch di sicurezza o se in Apple lo stiano ancora testando il proprio nuovo sistema di “risposta rapida alla sicurezza”, al fine di essere pronti per quando giungerà il momento di sfruttarlo realmente nel quotidiano.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 3 dei sistemi operativi iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1, sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (ovvero le beta 2 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1), o che eseguono le versioni stabili ma installano il profilo sviluppatore corretto, potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

