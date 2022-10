Apple non conosce sosta e, dopo appena 24 ore dall’avvio del rilascio delle versioni stabili di iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16 e macOS 13 Ventura per tutti i dispositivi compatibili, apre subito il nuovo ciclo di sviluppo per tutti questi sistemi operativi.

Il colosso di Cupertino ha infatti avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1: per la prima volta sin dalla presentazione risalente allo scorso giugno, il nuovo ciclo di sviluppo inizia contemporaneamente per tutti i sistemi operativi.

Apple: ecco le beta 1 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 dei vari iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1. Per iOS, watchOS e tvOS si tratta dell’inizio del secondo ciclo di sviluppo intermedio; per iPadOS e macOS invece, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo nella serata di ieri, si tratta dell’inizio del primo ciclo di sviluppo intermedio.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, inizio di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per il mese di dicembre:

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 beta 1

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20C5032e e sostituisce la 20B82 rilasciata come versione stabile di iOS 16.1 e iPadOS 16.1 nella serata di lunedì. Per rendere partecipi al programma di sviluppo gli utenti in possesso di uno dei nuovi iPad di decima generazione e iPad Pro M2 , il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi profili sviluppatori compatibili con i più recenti tablet della mela morsicata.

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20C5032e e sostituisce la 20B82 rilasciata come versione stabile di e nella serata di lunedì. Per rendere partecipi al programma di sviluppo gli utenti in possesso di uno dei nuovi e , il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi profili sviluppatori compatibili con i più recenti tablet della mela morsicata. watchOS 9.2 beta 1

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5331e e sostituisce la 20S75 rilasciata come versione stabile di watchOS 9.1 nella serata di lunedì. Il fatto che nel numero della build non cambi la prima lettera, è probabilmente sintomo del fatto che watchOS 9.2 si configurerà come un aggiornamento minore mirato principalmente alla risoluzione di bug e all’ottimizzazione generale del sistema.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5331e e sostituisce la 20S75 rilasciata come versione stabile di nella serata di lunedì. Il fatto che nel numero della build non cambi la prima lettera, è probabilmente sintomo del fatto che si configurerà come un aggiornamento minore mirato principalmente alla risoluzione di bug e all’ottimizzazione generale del sistema. tvOS 16.2 beta 1

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5331f e sostituisce la 20K71 rilasciata come versione stabile di tvOS 16.1 nella serata di lunedì. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti: la conferma di ciò, arriva anche dal numero della build (seguendo un ragionamento identico rispetto a quello fatto poco sopra per la nuova versione in anteprima di watchOS).

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5331f e sostituisce la 20K71 rilasciata come versione stabile di nella serata di lunedì. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti: la conferma di ciò, arriva anche dal numero della build (seguendo un ragionamento identico rispetto a quello fatto poco sopra per la nuova versione in anteprima di watchOS). macOS 13.1 beta 1

La nuova build in anteprima di macOS è la 22C5033e e sostituisce la 22A380 rilasciata come prima versione stabile di macOS 13 Ventura nella serata di lunedì.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Le novità della beta 1 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Sebbene Apple non specifichi quali siano le novità introdotte dalla beta 1 di iOS 16.2 e di iPadOS 16.2, durante il nuovo ciclo di sviluppo introdurrà sicuramente alcune nuove funzionalità, oltre a sistemarne e ottimizzarne alcune già introdotte.

Tra le funzionalità attese con iOS 16.2 rientrano gli SOS Emergenza via satellite per gli iPhone 14; tra le funzionalità attese con iPadOS 16.2, invece, rientrano aggiornamenti a SharePlay, ottimizzazioni a Stage Manager e la nuova app Freeform.

Nel seguito, riportiamo tutte le novità che emergeranno a seguito del rilascio:

L’app Freeform arriva su iPhone e iPad con iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Freeform è una nuova app di collaborazione che offrirà agli utenti la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare in un unico posto: l’interfaccia si manifesterà come una sorta di lavagna condivisa nella quale gli utenti collaborano in tempo reale. Vi sarà la possibilità di avviare chiamate FaceTime con i collaboratori, visualizzare gli aggiornamenti e le modifiche degli altri tramite l’app Messaggi. Dopo averla annunciata alla WWDC 2022, Apple aveva dichiarato che l’app sarebbe arrivata sugli iPad entro la fine del 2022. La sua comparsa nella beta 1 di iPadOS 16.2 è sintomo che, al netto di problematiche grave, i piani del colosso di Cupertino verranno rispettati.

Stage Manager: torna il supporto ai display esterni

Apple ha rilasciato la prima versione stabile di iPadOS 16 con la nuova funzionalità Stage Manager “depotenziata”: con la beta 1 di iPadOS 16.2 torna il supporto ai display esterni, ma solo per gli iPad con chip Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2. La funzionalità, tuttavia, non sembra funzionare al meglio in questa prima versione in anteprima del nuovo ciclo di sviluppo.

Tried Stage Manager on iPadOS 16.2 beta 1. You know the drill: – Windows still randomly cover the dock

– Magic Keyboard still not working for me with QuickType enabled

– External display features unchanged from earlier betas

– I got this after 2 minutes: pic.twitter.com/1jkHJuw2nu — Federico Viticci (@viticci) October 25, 2022

Aggiornamento all’architettura dell’app Casa

Le beta 1 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 introducono un nuovo aggiornamento all’architettura dell’app Casa, pensato per migliorare le prestazioni generali (maggiori velocità e affidabilità, soprattutto per le case con parecchi dispositivi smart). Come riportato dal portale specializzato MacRumors si tratta dell’aggiornamento all’app promesso da Apple già prima del lancio di iOS 16; il colosso di Cupertino aveva comunque affermato che tale aggiornamento sarebbe arrivato in separata sede.

Le novità della beta 1 di macOS 13.1

Anche per quanto concerne la beta 1 di macOS 13.1, Apple non condivide i dettagli della nuova build. Di seguito, vi riportiamo tutte le novità introdotte con la nuova beta 1 che vanno emergendo in seguito al rilascio.

L’app Freeform arriva anche sui Mac

Con la beta 1 di macOS 13.1 , la nuova app Freeform (di cui abbiamo parlato poco sopra) viene introdotta anche sui computer mac.

Con la di , la nuova app (di cui abbiamo parlato poco sopra) viene introdotta anche sui computer mac. Aggiornamento all’architettura dell’app Casa

Anche in questo caso, vale il discorso fatto poco sopra nella sezione dedicata alle novità delle prime beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1, sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le RC per iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1 e la RC 2 per macOS 13), o che eseguono le versioni stabili ma installano il profilo sviluppatore aggiornato, potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

Potrebbero interessarti anche: Apple starebbe testando una versione di macOS esclusiva per iPad Pro M2 (rumor) e watchOS 10 potrebbe portare su Apple Watch tutte queste nuove funzionalità