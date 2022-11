Dopo una settimana di pausa e a due settimane esatte dal rilascio delle precedenti beta 1 con le quali si è aperto il nuovo ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle nuove beta 2 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura.

Con queste nuove versioni dei propri sistemi operativi, il colosso di Cupertino sta lavorando per introdurre alcune nuove funzionalità, per arricchirne altri già presenti e per apportare ottimizzazioni generali di sistema. Il percorso di sviluppo poi, anche secondo recenti indiscrezioni, dovrebe chiudersi nel mese di dicembre con il rilascio delle versioni stabili di questi nuovi aggiornamenti intermedi.

Apple: ecco le beta 2 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1. Per iOS, watchOS e tvOS, come sottolineato la scorsa settimana, si tratta del secondo ciclo di sviluppo intermedio; per iPadOS e macOS invece, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo la scorsa settimana, si tratta del primo ciclo di sviluppo intermedio.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per il mese di dicembre:

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 beta 2

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20C5043e e sostituisce la 20C5032e rilasciata come beta 1 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 la scorsa settimana.

watchOS 9.2 beta 2

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5342d e sostituisce la 20S5331e rilasciata come beta 1 di watchOS 9.2 martedì scorso. È molto probabile che watchOS 9.2 possa configurarsi come un aggiornamento minore, mirato principalmente alla risoluzione di bug e all’ottimizzazione generale del sistema.

tvOS 16.2 beta 2

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5342d e sostituisce la 20K5331f rilasciata come beta 1 di tvOS 16.2 la scorsa settimana. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

macOS 13.1 beta 2

La nuova build in anteprima di macOS è la 22C5044e e sostituisce la 22C5033e rilasciata come beta 1 di macOS 13.1 Ventura nella serata di martedì scorso.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità introdotte con le precedenti beta

Con le precedenti beta 1, Apple ha introdotto un buon numero di novità su iOS e iPadOS 16.2, ma anche alcune novità per tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura.

Novità della beta 1 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 L’app Freeform arriva su iPhone e iPad Su Stage Manager torna il supporto ai display esterni (ma solo per gli iPad con chip Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2) Aggiornamento all’architettura dell’app Casa Novità per gli SOS Emergenza di iOS Novità per le Attività in tempo reale su iOS Nuovi widget targati Apple per la schermata di blocco personalizzabile

Novità della beta 1 di macOS 13.1 L’app Freeform arriva sui computer Mac Aggiornamento all’architettura dell’app Casa

Novità della beta 1 di tvOS 16.2 Riconoscimento vocale di Siri

Novità della beta 1 di watchOS 9.2 Aggiornamento all’architettura dell’app Casa



Le novità della beta 2 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

In questa sezione riporteremo tutte le novità introdotte da Apple con la beta 2 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

… sezione in aggiornamento …

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1, sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (ovvero le beta 1 di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1), o che eseguono le versioni stabili ma installano il profilo sviluppatore aggiornato, potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

