Nel corso dell’evento di presentazione, ancora rigorosamente online, “Far out” Apple ha messo in mostra il proprio futuro che questa volta tenta, per alcuni prodotti, di discostarsi dal conservatorismo degli anni passati, facendo segnare una certa discontinuità con alcuni elementi diventati talmente iconici al punto da sfiorare il concetto di dogma.

Non rientrano nel novero di questi prodotti, invece, le AirPods Pro di seconda generazione le quali mantengono intatto l’ormai iconico design del modello lanciato nel 2019 andando, invece, a innovare in alcuni aspetti cruciali dell’esperienza utente.

Come accennato, il design rimane pressoché invariato per quanto concerne le cuffiette mentre sulla custodia di ricarica fa capolino un piccolo speaker per poterle identificare grazie a un segnale acustico tramite l’app Dov’è e il chip U1. Inoltre troviamo, sul lato, un foro per agganciare un laccetto in tessuto di cui non dubitiamo verranno realizzati una miriade di accessori di terze parti.

Peraltro, oltre al caricatore MagSafe e al cavo Lightning (ancora niente USB-C) tra le modalità di ricarica del case si aggiunge il cavo di ricarica dell’Apple Watch.

AirPods Pro 2: più intelligenti e potenti grazie al nuovo chip H2

La grande novità delle nuove AirPods Pro 2 risiede sotto la scocca dove ne troviamo il cuore pulsante: il nuovissimo chip H2, successore dell’ H1, presentato nel 2019, che nel corso degli anni, si è fatto strada in tutti i modelli di AirPods in commercio attualmente.

Il nuovo chip apre a nuove possibilità dal punto di vista software come la modalità trasparenza adattiva che filtra l’intensità dei rumori forti consentendo di ascoltare l’ambiente circostante senza stressare l’udito.

In tal senso, da segnalare le migliorie alla cancellazione attiva del rumore che, nel nuovo modello, raddoppia nella capacità di filtraggio dei rumori indesiderati e lavora in combinazione con la nuova trasparenza adattiva.

Nelle AirPods Pro 2 l’audio spaziale fa un ulteriore salto di qualità grazie alla compatibilità del chip H2 con la fotocamera True Depth di iPhone che consente di creare un profilo audio personalizzato in base alla conformazione della testa e delle orecchie dell’utente.

Le nuove cuffiette TWS di casa Cupertino potranno contare su una nuova modalità di interazione – che va ad aggiungersi a quelle già presenti – che permetterà all’utente di gestirne i controlli tramite uno swipe sullo stelo delle cuffiette.

Con il nuovo modello, inoltre, sono ora disponibili più taglie di gommini, dalla L alla XS, al fine da adattarsi a tutti i padiglioni auricolari.

Tra i benefici dell’implementazione del nuovo chip H2 impossibile non menzionare l’autonomia, un argomento su cui l’azienda ha insistito molto in fase di presentazione, che compie un balzo del 33% rispetto alla prima generazione raggiungendo le 30 ore totali di ascolto e 6 ore con una singola carica, stando a quanto dichiarato da Apple.

Prezzi e disponibilità

Le nuove AirPods Pro 2 saranno disponibili a un prezzo di 299 euro – un aumento di 50 euro rispetto al prezzo di lancio della prima generazione – a partire dal 23 settembre, con i preordini che si apriranno il 9 settembre.

