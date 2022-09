Oltre agli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, in occasione dell’evento di lancio Far out, Apple ha svelato ufficialmente i modelli base della gamma iPhone 14, andando a riprendere la maggior parte dei concetti espressi dai modelli base del 2021 e riproponendoli in salsa leggermente rivista.

Salta subito all’occhio, infatti, l’assenza di un modello mini, proposto per la prima volta con la gamma 2020 (iPhone 12 mini) e riproposto per la seconda (e ultima) volta con la gamma 2021 (iPhone 13 mini): al suo posto, al fianco di iPhone 14, il colosso di Cupertino introduce a catalogo un dispositivo più grande, iPhone 14 Plus, replicando i concetti dimensionali dei modelli Pro anche sui modelli base.

iPhone 14 ufficiali: Apple persevera nel segno della continuità

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato ufficialmente la nuova gamma iPhone 14, composta da quattro modelli, due base e due Pro, con questi ultimi gli unici a portare grosse novità sulla piazza.

I modelli base della gamma 2022, infatti, riprendono fedelmente l’estetica e le specifiche dei modelli 2021 anche se ricevono una batteria maggiorata, un display più luminoso (sempre con tecnologia Super Retina XDR OLED) e ben 2 GB di RAM in più (ora sono 6 GB al pari dei modelli Pro), una buona notizia se vista in termini di durabilità nel tempo. A differenza dei modelli Pro, tuttavia, gli iPhone 14 base mantengono il notch all’anteriore.

Gli iPhone 14 e 14 Plus continuano ad essere costruttiva ritroviamo due dispositivi realizzati con il frame in alluminio e le altre parti in vetro, con “Ceramic Shield” all’anteriore.

La vera novità è iPhone 14 Plus

A differenza di quanto fatto con le due precedenti generazioni, Apple saluta il segmento dei top gamma compatti e rimpiazza il modello mini con un modello Plus che rispolvera una nomenclatura che non veniva utilizzata dai tempi degli iPhone 8 del 2017.

iPhone 14 Plus, pertanto, rappresenta la vera novità della gamma 2022 (almeno per quanto concerne i modelli base): dimensionalmente, lo smartphone ricalca il modello Pro Max, la sua controparte tra i modelli di punta, e offre un display da 6,7 pollici, con risoluzione 2778 x 1284 pixel (458 ppi), frequenza di aggiornamento a 60 Hz e 1200 nit di luminosità (6,1 pollici con risoluzione di 2532 x 1170 pixel per il 14 “liscio”).

A differenza del modello mini di cui prende il posto all’interno della gamma, tra l’altro, lui non dovrebbe avere il minimo problema dal punto di vista dell’autonomia: iPhone 14 Plus, infatti, presenta la batteria più ampia della gamma che andrà a pareggiare l’autonomia offerta dal modello Pro Max e si ricarica (come tutti gli altri membri della famiglia iPhone 14) tramite la confermata porta Lightning o tramite ricarica wireless (MagSafe o Qi).

Per il resto, i soliti e affidabili iPhone ma cresce la forbice coi Pro

È indubbio che Apple abbia ampliato la forbice che divide i modelli base dai modelli Pro che, come anticipato, differiscono sul piano estetico, sul piano prestazionale e sul piano fotografico. Analizziamo le cose una alla volta.

Sia posteriormente che anteriormente, gli iPhone 14 sono identici agli iPhone 13, riproponendo ancora una volta il notch per ospitare la fotocamera anteriore e la sensoristica per il notch, a differenza degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max che possono contare sul nuovo sistema a due fori (ovale + circolare).

Sotto al cofano, poi, niente chip nuovo: invece, troviamo ancora una volta il chip Apple A15 Bionic (5 nm), lo stesso che spinge gli iPhone 13 Pro del 2021, anche se in versione leggermente potenziata per quanto concerne la GPU (a cinque core): si tratta comunque di un chip affidabile e performante che, nell’uso di tutti i giorni e per gli utenti che non hanno troppe pretese, non farà rimpiangere l’assenza del nuovo chip A16. Internamente, comunque sia, cambia l’organizzazione dei componenti per migliorare la gestione delle temperature.

Il comparto fotografico degli iPhone 14 viene leggermente migliorato rispetto a quello presente sugli iPhone 13: posteriormente, troviamo due fotocamere da 12 megapixel; la principale è stabilizzata otticamente e guadagna un sensore più grande (ottimo in condizioni di scarsa luminosità, dove migliora del 49% rispetto ai modelli precedenti) e con apertura più rapida, mentre la ultra-grandangolare rimane invariata; anteriormente troviamo una rinnovata fotocamera TrueDepth Camera da 12 megapixel, che migliora le performance in condizioni di scarse luminosità, e la sensoristica per il Face ID. Lato video, viene introdotta una nuova modalità che consente di registrare video in movimento più fluidi con supporto al Dolby Vision HDR10.

Per il resto, chiunque sceglierà di acquistare un iPhone 14 o un iPhone 14 Plus si troverà a che fare con un dispositivo assolutamente completo sotto tutti i punti di vista: lato connettività ritroviamo il supporto alle reti 5G, al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.3; lato audio troviamo due speaker con audio stereo; insomma, si tratta di smartphone che andranno bene per svariati anni. Il software, anche in questo caso, sarà il nuovo iOS 16 che porta al debutto, tra le altre cose, una rinnovata e personalizzabile schermata di blocco. A causa dei display che rimangono a 60 Hz, i modelli base non supportano l’Always-on Display.

Ultimo aspetto, che tuttavia riguarda solo i modelli statunitensi, è la rimozione del carrellino della SIM: tutti i modelli di iPhone 14 venduti sul mercato statunitense saranno utilizzabili solo tramite eSIM.

Possiamo ancora chiamarli top gamma?

Cercando di rispondere alla domanda “possiamo ancora chiamarli top gamma?”, è opportuno ragionare su alcuni aspetti: in un momento in cui l’incertezza e la possibile carenza di componenti aleggia sull’elettronica di consumo, è stata probabilmente una scelta sensata quella di andare a riproporre due smartphone in salsa leggermente rivista; dall’altro lato, invece, gli utenti Apple più sfegatati, invece, potrebbero essere molto delusi da un iPhone 14 “identico” al predecessore, anche se molti, spulciando in rete, attendevano iPhone 14 Plus.

Nella prima fase, pertanto, è impossibile dire se questi modelli siano considerabili ancora come top gamma (anche se i prezzi, specie per le varianti con più memoria, lo suggeriscono): va però considerato che Apple supporta i propri smartphone per oltre 5 anni e che, grazie al fatto che iOS è un sistema operativo progettato per girare unicamente sugli iPhone, anche i modelli più datati non mostrano il fianco per molto tempo.

Scheda tecnica di iPhone 14 e 14 Plus

Dimensioni e peso: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm e 172 g (14) 160,8 x 78,1 x 7,8 mm e 203 g (14 Plus)

Materiali: Vetro “Ceramic Shield” per anteriore e posteriore, Alluminio per il frame laterale

per anteriore e posteriore, per il frame laterale Display: Super Retina XDR OLED 6,1 pollici con risoluzione 2532 x 1170 pixel e 460 ppi di densità 6,7 pollici con risoluzione 2778 x 1284 pixel e 458 ppi di densità Luminosità massima di 800 nit Luminosità di picco di 1200 nit (con HDR attivato) HDR 10 , Dolby Vision , True Tone , Gamma cromatica P3

SoC: Apple A15 Bionic (5 nm) con CPU hexa-core, GPU penta-core e Neural Engine a 16-core

(5 nm) con CPU hexa-core, GPU penta-core e Neural Engine a 16-core Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore doppia con flash LED dual tone: Sensore principale da 12 MP (f/1.5) con pixel da 1,9 micrometri, dual pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) con angolo di visione a 120° Possibilità di registrare video in 4K a 24, 25, 30 o 60 fps Zoom ottico 2x , zoom digitale fino a 5x

con flash LED dual tone: Fotocamera anteriore: TrueDepth da 12 MP (f/1.9)

(f/1.9) Audio: speaker stereo

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS, NFC, Lightning (USB 2.0)

(802.11 ax), , GPS, NFC, Lightning (USB 2.0) Metodo di sblocco: Face ID

Sicurezza: SOS Emergenze , Rilevamento incidenti

, Certificazione: IP68 (fino a 6 metri per 30 minuti)

(fino a 6 metri per 30 minuti) Autonomia: Fino a 20 ore in riproduzione video, 16 ore in streaming video o 80 ore in riproduzione audio (14) Fino a 26 ore in riproduzione video, 20 ore in streaming video o 100 ore in riproduzione audio (14 Plus)

Ricarica della batteria Ricarica rapida cablata tramite porta Lightning (50% in 30 minuti con alimentatore da 20 W o superiore) Ricarica wireless tramite MagSafe (a 15 W ) o tramite Qi (a 7,5 W )

Software: iOS 16

Galleria immagini di iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Disponibilità e prezzi dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus

I nuovi iPhone 14 e 14 Plus saranno disponibili al preordine a partire da venerdì 9 settembre e le vendite inizieranno ufficialmente una settimana dopo, venerdì 16 settembre 2022, per il modello da 6,1 pollici; chi preordinerà il modello Plus dovrà attendere il 7 ottobre 2022. Entrambi i modelli arrivano in cinque colorazioni, Mezzanotte, Galassia, Blu, Viola e (PRODUCT)RED e in tre differenti tagli di memoria, 128 GB, 256 GB o 512 GB. Ecco i prezzi:

iPhone 14 (128 GB) al prezzo di 1029 euro

(128 GB) al prezzo di iPhone 14 (256 GB) al prezzo di 1159 euro

(256 GB) al prezzo di iPhone 14 (512 GB) al prezzo di 1419 euro

(512 GB) al prezzo di iPhone 14 Plus (128 GB) al prezzo di 1179 euro

(128 GB) al prezzo di iPhone 14 Plus (256 GB) al prezzo di 1309 euro

(256 GB) al prezzo di iPhone 14 Plus (512 GB) al prezzo di 1569 euro

Non potendo fare paragoni tra iPhone 13 mini e iPhone 14 Plus, due modelli agli antipodi, ci limitiamo a fare un confronto tra il prezzo di lancio dei modelli base “lisci” 2021 e 2022: iPhone 13, al lancio, partiva da 939 euro, una cifra di quasi 100 euro inferiore rispetto a quella richiesta per il modello 2022; sarebbe stato più interessante qualora Apple avesse deciso di riproporre gli stessi prezzi del 2021 per degli smartphone che, al netto di piccole migliorie, sono rimasti pressoché immutati.

Oltre all’intera gamma iPhone 14, Apple ha presentato ufficialmente la nuova gamma di smartwatch che comprende Apple Watch 8, Watch SE 2, il nuovo Apple Watch Ultra e le nuove cuffie true wireless di fascia alta AirPods Pro di seconda generazione.

