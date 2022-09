L’evento Far Out di Apple, programmato per le ore 19 di oggi, è iniziato con il botto: il CEO Tim Cook ha preannunciato l’arrivo di novità per iPhone, AirPods e Apple Watch e il primo argomento affrontato in dettaglio è stato proprio quello degli smartwatch, con tre annunci in un colpo solo: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 e Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 8: upgrade e focus sulla salute

Come ogni volta che Apple parla dei suoi smartwatch, anche in questo caso sono state proposte delle testimonianze di utenti aiutati dal proprio Watch in situazioni di emergenza, seguite dalla sottolineatura del primato indiscusso nella categoria.

Con Apple Watch Series 8, il colosso di Cupertino ha deciso di curare in maniera ancora più approfondita l’aspetto della salute e lo ha fatto introducendo un sensore di temperatura — in realtà ce ne sono due — e funzioni dedicate al ciclo mestruale e al rilevamento di incidenti stradali et similia grazie ai nuovi sensori di movimento (giroscopio a tre assi e un accelerometro che misura fino a 256G) e all’algoritmo dedicato. In caso di incidente di grave entità, Apple Watch invia una notifica all’utente e, in mancanza di risposta entro 10 secondi, avvia una chiamata di emergenza fornendo ai soccorritori informazioni sulla posizione, condivisa altresì coi contatti di emergenza dell’utente. Il tutto avviene in perfetta sinergia tra Watch e iPhone.

I sensori di temperatura vengono in aiuto proprio il tracciamento del ciclo mestruale e del periodo di ovulazione, con check della temperatura corporea eseguiti ogni 5 secondi durante la notte, rilevando variazioni piccole fino a 0,1°C. Nessun pericolo per la privacy: tutti i dati sono protetti da crittografia end-to-end e solo l’utente può decidere se condividerli.

Quanto al Rilevamento incidenti, la funzione entra in gioco solo quando viene rilevato che l’utente sta guidando, così da non intaccare l’autonomia del wearable. A questo proposito, Apple ha finalmente introdotto una modalità risparmio energetico, che disattiva o limita alcune funzioni (come l’always-on display e il tracciamento automatico degli allenamenti, ma non il tracciamento tout court, né il rilevamento di incidenti) e permette di portare la durata della batteria dalle canoniche 18 ore a 36 ore. Tale funzione sarà disponibile a partire da Apple Watch 4 con watchOS 9. Tra le novità software si segnalano anche nuovi quadranti — Lunare e Metropolitano —, una versione aggiornata delle app Allenamento e Bussola, fasi del sonno, un’esclusiva funzione Cronologia fibrillazione atriale e una nuova app Farmaci.

Apple Watch Series 8 arriva nei soliti formati da 41 mm e 45 mm, in alluminio — colori mezzanotte, galassia, argento e (Product) RED — o acciaio inossidabile — colori argento, grafite e oro —, in versioni solo GPS o Cellular; queste ultime con la nuova funzione Roaming internazionale, che in autunno verrà supportata da oltre 30 operatori a livello internazionale. Non mancano le classiche versioni realizzate in collaborazione con partner d’eccezione quali Nike — con la Sport Band in nuovi colori e una nuova Sport Loop col logo “Just Do It” — e Hermès. A partire dal prossimo autunno, chiunque possieda un Apple Watch con watchOS 9 (anche chi non ha un modello Nike) potrà accedere a tutti i quadranti Nike. Apple Watch Series 8 è ordinabile a partire da oggi con disponibilità dal 16 settembre, i prezzi di listino partono da 509 euro (ma alcune versioni in acciaio superano i 900 euro). I nuovi clienti riceveranno tre mesi di prova gratuita di Apple Fitness+.

Apple Watch SE 2: una ricetta vincente rinnovata

Apple Watch SE è stato il punto d’ingresso della line-up di Cupertino e il modello di seconda generazione si appresta a fare lo stesso: il produttore lo vede come il possibile modello d’elezione degli utenti al loro primo Apple Watch o di quelli dotati di un modello molto vecchio.

Apple Watch SE 2 fa proprie le novità di watchOS 9, dai quadranti alle nuove applicazioni dedicate alla salute; al cuore dello smartwatch il nuovo SiP S8 impiegato su tutti i nuovi modelli, che lo rende nettamente migliore rispetto al predecessore in fatto di prestazioni; anche in questo caso sono presenti il rilevamento degli incidenti e il roaming internazionale.

Il design rimane invariato, ma il retro della cassa è adesso in materiale composito in nylon e si abbina al colore scelto. Apple Watch SE 2 arriva nei formati 40 mm e 44 mm, solo in alluminio, e viene proposto nei colori mezzanotte, galassia e argento; è compatibile con tutti i cinturini. Il nuovo modello entry level di Apple parte da 309 euro, è ordinabile fin da subito e sarà disponibile dal 16 settembre.

Apple Watch Ultra: rugged, avanzato e costoso

Apple Watch Ultra è il nuovo modello più resistente, avanzato e costoso della line-up di Cupertino e smentisce i rumor che lo volevano denominato “Pro”. Si tratta dello smartwatch pensato per gli utenti più avventurosi e dediti agli sport più estremi, i quali avranno sul polso una cassa in titanio da 49 mm coperta da un pannello in zaffiro a protezione del display più grande e luminoso — tocca i 2.000 nit, doppiando tutti gli altri — mai implementato su un Apple Watch.

Sul dispositivo sono presenti anche una corona fisica e un inedito tasto Azione — personalizzabile, per accedere rapidamente a varie funzioni come cronometrare un allenamento, segnare un waypoint nell’app Bussola, dare il via a un’immersione e altro —, posizionati in maniera tale da essere utilizzabili anche con i guanti. Vista la destinazione d’uso, Apple Watch Ultra esiste solo in versione Cellular e promette un’autonomia di 36 ore, che in risparmio energetico (funzione in arrivo) possono arrivare a 60 ore.

Gli utenti apprezzeranno il nuovo quadrante Wayfinder, che riunisce molte informazioni utili (bussola inclusa), sfrutta tutto lo spazio a disposizione e presenta una modalità Notte dedicata.

Tre microfoni integrati promettono chiamate di qualità in ogni condizione, anche grazie all’algoritmo che riduce i rumori ambientali. Inoltre, è presente una sirena per richiamare l’attenzione nelle situazioni di emergenza: emette un suono a 86 decibel che si fa sentire fino a 180 metri di distanza.

Insieme allo smartwatch, debuttano anche tre cinturini inediti appositamente studiati: Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band. Apple li ha progettati con gli atleti in mente, pensando alla migliore indossabilità, alla resistenza e alla leggerezza. Lo smartwatch presenta la certificazione MIL-STD 810H, resistenza all’acqua fino a 100 m — certificazione EN13319 — e alla polvere di grado IP6X.

A proposito di attività fisica, gli atleti più avventurosi apprezzeranno senz’altro il GPS a doppia frequenza (L1 e L5) e le funzioni dedicate di watchOS 9, come “Torna sui tuoi passi” dell’app Bussola, Waypoint e non solo: dalla collaborazione con Huish Outdoors, leader nel campo delle attrezzature da sub, nasce Oceanic+, un’app dedicata a questo smartwatch che lo trasforma in un computer subacqueo con cui gestire e tracciare le proprie immersioni amatoriali fino a 40 metri, anche in apnea. Anche qui sono presenti tutte le nuove funzioni per la salute, a partire dal sensore di temperatura e dall’analisi delle fasi del sonno, passando per le notifiche legate alla frequenza cardiaca e arrivando al rilevamento di cadute e incidenti.

Apple Watch Ultra è ordinabile da subito con disponibilità dal 23 settembre e il prezzo di listino ne fa un dispositivo di nicchia: 1.009 euro.

