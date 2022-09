Nei giorni scorsi la serie iPhone 14 ha finalmente fatto il suo esordio ufficiale sul mercato e, come spesso avviene per ogni nuovo smartphone, i primi acquirenti hanno dovuto affrontare qualche più o meno piccolo “difetto di giovinezza”.

A quanto pare, tra i problemi che il team di sviluppatori di Apple dovrà provare a risolvere nel più breve tempo possibile ne troviamo anche uno che riguarda più in generale iOS 16, la nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Cupertino.

In particolare, gli utenti si sono lamentati di una nuova richiesta che viene visualizzata su iOS 16 per motivi di privacy e sicurezza ogni volta che si desidera incollare qualcosa da un’app all’altra.

Un nuovo bug di iOS 16 che Apple deve risolvere

In pratica, ogni volta che un utente desidera incollare qualcosa da un’app all’altra, l’applicazione con iOS 16 deve chiedere l’autorizzazione per accedere agli appunti e ciò di per sé può essere già piuttosto fastidioso.

Ad aggravare la situazione ci pensa un bug, a causa del quale la richiesta continua a essere visualizzata da alcuni utenti anche dopo che hanno già concesso l’autorizzazione.

Sono stati diversi gli utenti a segnalare ad Apple il bug e dal colosso di Cupertino, per il tramite di un senior manager, Ron Huang, è arrivata la conferma che si tratta di un bug, con la promessa del rilascio di un apposito fix (“Questo non è assolutamente un comportamento previsto e andremo fino in fondo”).

Qualche utente ha anche suggerito che il sistema potrebbe essere migliorato, magari aggiungendo nel menu delle Impostazioni un’apposita opzione per consentire di concedere in via generale l’autorizzazione all’accesso ai contenuti conservati negli appunti alle app pre-determinate (come ad esempio il client email).

Pare che il team di sviluppatori del colosso di Cupertino terrà conto di tale feedback nell’ottica di un continuo lavoro di miglioramento dell’esperienza offerta. Staremo a vedere.