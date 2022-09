A nove giorni di distanza dal rilascio della beta 8 di iOS 16, e a circa due settimane dal rilascio delle beta 7 di watchOS 9 e tvOS 16, a margine dell’evento di lancio dei nuovi dispositivi (tra cui gli iPhone 14, gli iPhone 14 Pro, i nuovi Apple Watch e le nuove AirPods di seconda generazione), Apple ha avviato il rilascio, agli sviluppatori e ai beta tester pubblici delle Release Candidate (RC) dei prossimi sistemi operativi iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9 per tutti i dispositivi compatibili.

Per quanto concerne iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, invece, arriva la conferma da parte di Apple che il rilascio di questi due nuovi sistemi operativi avverrà più avanti, nel corso dell’autunno: il sistema operativo dei computer mac, inoltre, si aggiorna alla beta 7, rilasciata agli sviluppatori.

Apple: ecco le RC di iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9

Come anticipato in apertura, nella serata di ieri Apple ha rilasciato, agli sviluppatori e ai beta tester pubblici, le nuove Release Candidate dei vari iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9 per tutti i dispositivi compatibili. Qualora gli sviluppatori e i beta tester pubblici non riscontrassero problematiche di sorta in queste nuove build, le stesse saranno rilasciate sul ramo pubblico in forma stabile a tutti gli utenti (che possiedono uno dei dispositivi compatibili) il prossimo 12 settembre.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build rilasciate in anteprima agli sviluppatori e ai beta tester pubblici: la totalità delle novità è stata ormai introdotta e i sistemi operativi in oggetto stanno vivendo la fase finale prima del rilascio definitivo.

RC di iOS 16

iOS si appresta a ricevere il major update del 2022: ad anticipare il rilascio c’è la RC di iOS 16, disponibile per gli sviluppatori e i beta tester pubblici su tutti gli iPhone compatibili. La nuova build è la 20A632 e sostituisce la 20A5358a rilasciata come beta 8; non sembrano emergere novità di sorta rispetto a quelle rilasciate in precedenza: il changelog dell’aggiornamento, dal peso di 5,12 GB su iPhone 13 Pro, è lo stesso che gli utenti ritroveranno in occasione del rilascio dell’aggiornamento definitivo e stabile di iOS 16.

RC di tvOS 16

La nuova build in anteprima di tvOS per Apple TV è la 20J373 (sostituisce la 20J5371a rilasciata come beta 7) e non sembra introdurre particolari novità rispetto a quelle introdotte con la precedenti beta 4, 5, 6 e 7, ovvero il supporto ai controller Nintendo Switch e all’HDR10+, novità relative ad Apple TV+ e ad Apple Fitness+. Il software per HomePod, invece, è disponibile nella sola modalità di beta testing pubblico: per scaricarlo, bisognerà aprire l’app “Casa” su iPhone o iPad, effettuare un tap sul pulsante “…” (angolo in alto a destra), effettuare un tap su “Impostazioni abitazione”, scegliere “Aggiornamento software” e accedere al menu “Aggiornamenti Beta Homepod” per poi abilitare il toggle posto accanto ai dispositivi HomePod sui quali si vuole installare il software in versione beta.

RC di watchOS 9

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile per gli sviluppatori e per i beta tester pubblici su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero Watch 4 e modelli successivi), è la 20R361 (sostituisce la 20R5359a rilasciata come beta 7). La RC di watchOS 9 introduce un aggiornamento significativo all’app Allenamento, con molte nuove funzionalità mirate agli utenti che amano allenarsi: per i corridori c’è una nuova modalità di visualizzazione in cui basta girare la corona digitale per vedere le varie metriche disponibili durante la sessione di corsa.

Come installare le RC dei nuovi sistemi operativi Apple

Le RC dei nuovi sistemi operativi iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9 sono disponibili agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple e ai beta tester pubblici iscritti al Apple Beta Software Program.

Oltre alle RC dei tre sistemi operativi sopracitati, gli sviluppatori iscritti al programma dedicato potranno scaricare e installare la beta 7 di macOS 13 Ventura; per farlo, è sufficiente andare nel menu Apple dal proprio Mac e seguendo il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software”.

Apple conferma: iPadOS 16 e macOS 13 Ventura arriveranno in autunno

Sempre nella stessa serata costellata dall’evento di lancio Far out, Apple ha confermato che il rilascio dei nuovi iPadOS 16 e macOS 13 Ventura avverrà ad ottobre, fornendo una tempistica più precisa rispetto al precedente “fine autunno”.

All’inizio del mese scorso, il colosso di Cupertino aveva confermato che iPadOS 16 non sarebbe arrivato in concomitanza con iOS 16, aprendo un nuovo ciclo di versioni in anteprima rilasciando agli sviluppatori e ai beta tester pubblici la beta 1 di iOS 16.1, versione definitiva che porterà al debutto il nuovo sistema operativo per iPad.

Per quanto concerne macOS 13 Ventura, siamo attualmente alla beta 7, rilasciata ieri sera agli sviluppatori; il percorso di sviluppo è stato rallentato nelle ultime settimane (al pari di quello relativo a iPadOS 16): immaginiamo che d’ora in avanti i ritmi torneranno ad essere più serrati.

I nuovi iPadOS 16 e macOS 13 Ventura dovrebbero quindi essere rilasciati in seguito ad un evento, incentrato su iPad e Mac, che si terrà proprio nel mese di ottobre.

Apple rilascia anche le RC di iOS 15.7, iPadOS 15.7 e macOS 12.6 Monterey

Al termine dell’evento Far out, Apple ha avviato un nuovo ciclo beta dedicato ai “vecchi” iOS 15, iPadOS 15 e macOS 12 Monterey: unicamente agli sviluppatori, infatti, sono state rilasciate le Release Candidate (RC) di iOS 15.7, iPadOS 15.7 e macOS 12.6 Monterey.

iOS 15.7 RC e iPadOS 15.7 RC: le novità

Apple non fornisce le note di rilascio per questi aggiornamenti ma, avendo terminato con iOS 15 il supporto per molti iPhone, è ipotizzabile che queste nuove build puntino al rilascio di un ultimo aggiornamento “finale” per questi dispositivi (iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7, iPhone 7 Plus).

La build delle RC di iOS 15.7 e iPadOS 15.7 è la 19H12 e sostituisce la 19G82 rilasciata come versione “stabile” di iOS 15.6.1 e iPadOS 15.6.1, aggiornamento mirato per correggere un paio di vulnerabilità e rilasciato a tutti tre settimane fa.

Visto che si tratta di RC e non vi è il passaggio attraverso un percorso di sviluppo in beta, è plausibile che l’aggiornamento raggiunga tutti i dispositivi compatibili prima dell’uscita di iOS 16 che, come anticipato, avverrà il prossimo 12 settembre

macOS 12.6 beta 1: le novità

Anche in questo caso, Apple non fornisce le note di rilascio per l’aggiornamento. La nuova build della RC di macOS 12.6 Monterey è la 21G115 e sostituisce la 21G83 rilasciata come versione “stabile” di macOS 12.5.1 tre settimane fa.

È probabile che l’aggiornamento, al pari di quello precedente, miri a risolvere alcuni bug di poco conto o criticità legate alla sicurezza dei dispositivi.

