A sostenerlo è una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e di Segugio.it, secondo cui il rapporto fra smart home e risparmio in bolletta sarebbe più stretto di quanto si possa pensare. Rendere casa propria un po’ più smart con i dispositivi intelligenti farebbe risparmiare fino a 200 euro all’anno, stando ai dati raccolti dallo studio. Scopriamone insieme i dettagli.

I risultati dello studio: fino a 200 euro in meno in bolletta

Contro il caro bollette si può fare ben poco, a parte le solite e ripetute buone regole che tutti conosciamo e aggiornarsi sulle migliori offerte gas o luce (qui una panoramica sulle migliori di Eni, Enel, Edison e Sorgenia). Ma non è di quest’opinione lo studio citato, che dichiara a chiare lettere che, utilizzando i dispositivi della smart home è possibile risparmiare fino a 200 euro in un anno.

La smart home, d’altronde, è ormai una realtà sempre più concreta e presente nelle case degli appassionati di tecnologia, e non solo. I prodotti che rientrano in questa categoria sono un’infinità: dalle lampadine smart, agli antifurti senza fili, passando per le serrature smart e per i gruppi di continuità, finendo per i purificatori d’aria, gli aspirapolveri robot, le bilance smart, le ciabatte intelligenti e i videocitofoni Wi-Fi, fra gli altri. E a seconda di quel che si ha, c’è un certo risparmio che è possibile ottenere.

Lo studio in questione, tenuto dall’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha preso a modello una famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 SMC di gas naturale. Le offerte relative considerate sono le più convenienti disponibili attualmente, le simulazioni per ottenere le stime sono state diverse. In sostanza, il risparmio annuo ammonta a 200 euro, che significa fra l’altro ridurre l’importo della bolletta del 9% (parlando di consumi).

I prodotti della smart home più efficaci per risparmiare

Oltre ai risultati complessivi, emergono dallo studio anche alcune indicazioni esemplificative di quanto si potrebbe risparmiare acquistando quel dispositivo o l’altro. Secondo quanto emerso sarebbero i termostati smart per caldaie a gas i più convenienti da comprare, perché il risparmio (sempre considerando la famiglia tipo descritta) ammonterebbe a ben 76 euro l’anno. Seguono le prese elettriche smart, che consentono di ridurre o azzerare il consumo in stand-by dei dispositivi e degli elettrodomestici collegati: in questo caso la stima riporta 61 euro in meno in bolletta in un anno.

Grazie alla programmazione degli orari di attivazione, oltre ai termostati smart citati, giocano un ruolo di primo piano anche gli elettrodomestici smart più in generale e i condizionatori, il cui risparmio stimato ammonta a 32 euro all’anno per i primi e a 22 euro per i secondi. Ultime, ma senza dubbio fra i prodotti smart home più diffusi, le lampadine smart, che permetterebbero di tagliare la bolletta di 9 euro in un anno.

Certo, c’è pure da considerare il costo necessario per acquistare tali prodotti, ma dando per reali tali numeri, non ci vorrebbe poi molto a coprire la spesa iniziale. In ogni caso, per maggiori dettagli, risultati e informazioni relativi allo studio in questione potete approfondire il discorso qui.

