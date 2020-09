Una smart home che si rispetti non può peccare in uno dei fondamentali, il sistema di riscaldamento intelligente. Avere un sistema di riscaldamento avanzato non regala solo la comodità di un cronotermostato smart ma sblocca una serie di possibilità per la gestione della caldaia non indifferente ed in grado di migliorare l’utilizzo della stessa.

Non si tratta solo della solita promessa di risparmiare soldi in base alla programmazione ma di un vero e proprio beneficio in termini di riscaldamento programmato della casa. Rispetto ad altri dispositivi smart home, un termostato smart non è così semplice da scegliere, c’è da valutare anche le condizioni dell’impianto di casa ma tranquilli, negli ultimi anni tutte le soluzioni sono diventate molto più semplici da installare.

Migliori termostati smart: tutto quello che c’è da sapere

Come appena accennato, prima di passare alla selezione dei migliori termostati smart è necessario stare attenti a qualche parametro per scegliere il termostato caldaia wifi adatto per la propria casa. Quasi sicuramente il sistema di riscaldamento di casa è affidato alla classica caldaia a muro, in questo caso si è sicuramente agevolati nella scelta. La maggior parte dei termostati intelligenti sono compatibili con questo sistema mentre solo alcuni sono compatibili con impianti a legna o con riscaldamento a pavimento, bisogna fare attenzione alla compatibilità

Superato lo step di compatibilità c’è bisogno di scegliere un termostato wifi che non richieda troppa esperienza per l’installazione vera e propria. Molti di questi nuovi termostati smart riescono ad essere installati anche da chi ha poca manualità con le caldaie ed in generale nel caso in cui si abbiano difficoltà, i migliori brand mettono a disposizione dei tecnici specializzati per procedere con l’installazione. L’appuntamento con un tecnico può essere prenotato comodamente via app.

I vantaggi di avere il miglior termostato smart in casa sono molteplici. Nelle soluzioni high end tutto è controllabile da remoto e permette di avere sempre la temperatura desiderata sia nella casa principale o anche in una seconda casa, magari quella delle vacanza dove non ha senso avere i riscaldamenti sempre accesi. Il risparmio in bolletta arriva dalla programmazione automatica, basta semplicemente settare la temperatura desiderata da far raggiungere alla casa e il termostato con wifi andrà ad auto regolarsi apprendendo quali sono gli orari migliori e le fasce orarie in cui far partire il riscaldamento.

Ovviamente è anche possibile controllare il termostato intelligente in maniera manuale ma in questo caso si andrà a diminuire l’efficacia dell’ottimizzazione dei consumi. In ogni caso, è possibile sperimentare in manuale e automatico e confrontare dei periodi per scegliere l’opzione migliore per avere un sistema di riscaldamento efficiente ed allo stesso tempo in grado di portare un beneficio in termini economici.

Ricapitolando, un termostato smart è un must have per una casa di nuova generazione. Le possibilità del controllo remoto, della compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, di poter controllare i consumi o semplicemente di non dover pensare a nulla per avere sempre un clima piacevole in casa, fanno davvero la differenza.

Dopo qualche spunto di riflessione sottolineiamo che la guida ai migliori termostati smart non è una lista di tutti i device presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, è importante affidarsi a modelli collaudati ed in grado di essere installati in maniera semplice, in alcuni caso un errore in fase di installazione può creare un bel po’ di problemi agli impianti quindi è meglio puntare a termostati affidabili con possibilità di installazione tramite esperto. La selezione dei termostati smart è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono nelle nostre case pronte a regolare in maniera automatica la temperatura.

Migliori termostati smart

tado° Testa Termostatica

Questo gadget di tado° in realtà non è un termostato ma può essere un valido supporto per chi non ha accesso alla caldaia. Si tratta di una testa termostatica smart che si sostituisce a quella stock del termosifone in modo da poterlo controllare in maniera indipendente. Compatibile con Assistant, HomeKit e Alexa, questa ingegnosa soluzione di tado° può essere utilizzata per le case piccole in indipendenza o in case molto grandi in abbinamento ad un termostato smart.

tado° Termostato Intelligente Cablato Kit di Base V3+

Il vero termostato intelligente di tado° è questo kit di base con un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. L’installazione del prodotto è davvero semplicissima, ci sono tutti i moduli da montare alla caldaia e al posto del vecchio termostato ma non ha un terzo modulo di controllo da piazzare in giro per la casa che può risultare sempre comodo. In ogni caso il suo lavoro lo svolge alla perfezione attraverso lo smartphone con dei piani di risparmio energetico notevoli. Piccolo investimento, tanta resa.

BTicino Smarther SX8000W Termostato Connesso

Il termostato smart di BTicino è tra i più affidabili in circolazione, si sta sempre parlando di un brand che dal punto di vista tecnico eccelle. Una affidabilità dal punto di vista tecnico che però non si rispecchia in una semplicità di installazione ma fortunatamente esistono tanti tecnici specialisti di BTicino. Anche il software di controllo potrebbe essere migliorato, da segnalare l’assenza della compatibilità con Alexa e Assistant. In ogni caso, è un termostato wifi di ottima fattura, preciso e funziona ma sicuramente migliorabile dal punto di vista software.

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi

Buonissima soluzione anche quella di Netatmo che si va ad interfacciare all’interno dell’ecosistema del brand molto completo per la smart home. Si tratta di un termostato smart decisamente funzione ed in grado di adattarsi ad un numero importante di impianti con un set up semplice ed intuitivo. Dal punto di vista funzione si comporta come tutti gli altri termostati con integrazione con Assistant ed Alexa ma se utilizzato in combinazione ad altri dispositivi Netatmo può fare la differenza.

Honeywell T6 Termostato Programmabile

Questo brand non è così diffuso ma merita enorme attenzione nel mondo dei termostati smart grazie alla sua compatibilità con un grande numero di sistemi di riscaldamento. Installazione abbastanza intuitiva, applicazione ben fatta ed anche dal punto di vista estetico ci siamo, Honeywell T6 è un bel termostato da mettere a casa. Si può inserire tranquillamente in tutte le smart home grazie alla compatibilità con Google Assistant, Alexa, HomeKit ed attraverso alcune regole di IFTT si può sfruttare tutto il suo potenziale.

Nest Termostato 3A Generazione

Il dispositivo di Nest è assolutamente il miglior termostato smart in circolazione, il brand è stato tra i primi a lanciare una soluzione affidabile, credibile e realmente intelligente. Si installa in maniera decisamente semplice grazie alla procedura guidata via app ed in caso di insuccesso è possibile prenotare un rapido appuntamento con un tecnico specializzato. Nest è il top del mercato per quanto riguarda il software, in fondo è controllata da Google. Funziona benissimo, si integra con Assistant ed in più c’è una cura per il design che lo rende adatto per essere mostrato anche in casa, è sicuramente molto scenico. Costa un po’ ma è il termostato più semplice, bello ed efficace che si possa trovare.

Honeywell Home full kit

Per chi cerca il massimo del controllo ed ha delle esigenze particolari, è consigliata una soluzione kit completo di termostato smart e teste termostatiche. Honeywell ha un kit completo di termostato smart, unità di controllo e ben due teste termostatiche ad un prezzo assolutamente non male. Considerando la qualità e l’esperienza del brand si può star tranquilli di aver affidato il riscaldamento di casa ad un dispositivo più che affidabile. Ovviamente ci sono tutte le possibilità ci controllo remoto, di personalizzazione e di programmazione oltre alla comodissima possibilità di controllare tutto attraverso Assistant o Alexa.

Migliori termostati smart in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai termostati smart, il motivo è uno. Questa è una selezione dei termostati con app che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato, in futuro potrebbe essere aggiunto il miglior cronotermostato wifi che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il termostato wifi per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori termostati smart in assoluto del 2020 da prendere: