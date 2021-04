Prima o poi capita a tutti di guardarsi attorno alla ricerca delle migliori offerte gas per scoprire sconti o promozioni per cambiare fornitore, scegliere quello con la tariffa più economica oppure per effettuare il primo allaccio e individuare le soluzioni più vantaggiose per i propri bisogni.

In questa guida abbiamo studiato e selezionato quelle che sono le migliori offerte gas di Eni, Enel, Edison e Sorgenia, i quattro fornitori di componente gas più importanti e validi nel mercato italiano. Per darvi la possibilità di scoprire rapidamente cos’hanno in portfolio le quattro aziende, abbiamo suddiviso la guida in comodi capitoli così da poter valutare le varie offerte sfruttando l’indice sottostante.

Come scegliamo le migliori offerte gas

L’obbiettivo della guida è quindi quello di offrirvi tutte le informazioni essenziali per scegliere in completa autonomia e libertà le migliori offerte gas e, possibilmente, risparmiare sul prezzo della fornitura del gas. Eni, Enel, Edison e Sorgenia hanno in portfolio un gran numero di soluzioni indicate per soddisfare i bisogni più disparati, e il nostro team ha studiato le offerte tenendo in considerazione alcuni parametri ideali per risparmiare sulla bolletta del gas, fra cui:

prezzo smc (standard metro cubo): il costo in euro/smc dell’offerta gas delle varie aziende fornitrici sul mercato;

(standard metro cubo): il costo in euro/smc dell’offerta gas delle varie aziende fornitrici sul mercato; prezzi bloccati : l’eventuale disponibilità di contratti con prezzi in bolletta bloccati per 12 mesi o più;

: l’eventuale disponibilità di contratti con prezzi in bolletta bloccati per 12 mesi o più; pagamento: la disponibilità di pagamento della componente gas tramite sistemi online, con la bolletta sul web, oppure con addebito diretto sul conto corrente o bollettino postale.

Migliori offerte gas di Eni

Eni è il punto di riferimento per milioni di italiani per componente energia che si rivolgono all’azienda anche per la componente gas. Ecco quali sono le offerte gas di Eni:

Eni Link

Eni Link è l’offerta per il gas adatta ai clienti alla ricerca di una soluzione con abbinato lo sconto per il 1° anno di contratto. Come per la maggior parte delle migliori offerte gas, anche Eni Link permette di utilizzare sistemi di pagamento differenti (addebito diretto su conto corrente o tramite bollettino postale) e di scegliere fra la bolletta digitale (scelta consigliata per risparmiare sul consumo della carta) e quella cartacea. Ecco in dettaglio Eni Link:

Prezzo di 0,1592 euro per standard metro cubo (smc) bloccato per il 1° anno. Il 2° anno si passa al prezzo di 0,1791 euro per standard metro cubo.

Eni Link è disponibile a questo link

Eni ScontoCerto

Eni ScontoCerto è l’offerta indirizzata a chi cerca bonus relativi alla propria fedeltà con un fornitore di energia. ScontoCerto offre il 5% di sconto sui corrispettivi dal 2° al 12° mese e lo sconto del 10% sui corrispettivi a partire dal 2° anno. Eni ScontoCerto offre:

Prezzo di 0,289 euro per standard metro cubo che diventa pari a 0,2271 euro per standard metro cubo dal 2° al 12° mese;

che diventa pari a 0,2271 euro per standard metro cubo dal 2° al 12° mese; Polizza Zurich Soccorso Casa con 48 euro di buono acquisto da investire sui servizi di manutenzione.

Eni ScontoCerto è disponibile a questo link

Migliori offerte gas di Enel

Enel, uno dei più grandi fornitori di luce e gas in Italia, ha in portfolio un gran numero di offerte pensate per soddisfare le necessità di molti, compresi gli utenti alla prima attivazione o chi sta cercando una soluzione economica per cambiare azienda fornitrice di componente gas. Ecco le offerte del gas di Enel:

Enel Scegli Oggi Gas

L’offerta Enel Scegli Oggi Gas è disponibile online unicamente per gli utenti che provengono da un altro fornitore. Attivandola, si ha modo di usufruire dello sconto del 30% sul prezzo della componente gas bloccato per 24 mesi. Ecco l’offerta nel dettaglio:

Prezzo gas a 0,244 euro per standard metro cubo invece di 0,349 euro per smc grazie allo sconto del 30% per i primi 24 mesi.

Enel Scegli Oggi Gas è disponibile al seguente link

Enel Energia Sicura Protezione Gas 360

Enel Energia Sicura Protezione Gas 360, in offerta fino al 26 aprile 2021, vi permette di sommare l’offerta bloccata per 24 mesi della componente gas al vantaggio di disporre di due interventi di riparazioni gratuiti all’anno. Energia Sicura Protezione Gas 360 è indicata per chi proviene da un altro fornitore, chi deve attivare un nuovo contatore (prima attivazione) oppure chi deve riattivare un contatore disattivato. Scopriamo l’offerta:

Prezzo gas a 0,349 euro per standard metro cubo con addebito diretto su conto corrente o su bollettino postale, con invio della bolletta in formato digitale o cartaceo.

Enel Energia Sicura Protezione Gas 360 è disponibile a questo link

Enel Gas 30

Vuoi un’offerta che ti permette di pagare la componente gas solo in base ai consumi con il prezzo bloccato per 12 mesi? Eni Gas 30 ti offre il 30% di sconto sulla componente gas fino al prossimo 25 aprile 2021. Allo scadere dei 12 mesi il costo dell’offerta si aggiornerà in base all’andamento del mercato. Ecco l’offerta in dettaglio:

Prezzo gas a 0,2443 euro per standard metro cubo invece di 0,349 euro per standard metro cubo con il 30% di sconto sulla fornitura per i primi 12 mesi. Addebito diretto su conto corrente o bollettino postale, con bolletta in modalità digitale o cartacea.

Enel Gas 30 è disponibile al seguente link

Enel E-Light Casa

Enel E-Light Casa, l’offerta disponibile unicamente online, ti garantisce il prezzo invariato per 12 mesi passati i quali verrà modulato in base all’andamento del mercato. E-Light Casa non è attivabile per chi deve cambiare intestazione o attivare un nuovo contatore. Ecco l’offerta:

Prezzo gas a 0,25 euro per standard metro cubo con pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o bollettino postale, bolletta solo online.

Enel E-Light Casa è disponibile al seguente link

Enel Energia Sicura Gas

Se siete alla ricerca di una soluzione sicura nel tempo e senza sorprese, Enel Energia Sicura Gas garantisce il prezzo bloccato per 12 mesi con conseguente rimodulazione in base all’andamento di mercato. L’offerta può essere attivata da chi proviene da un altro fornitore, chi deve attivare un contatore disattivato o se vuole fare la voltura del contratto. Ecco i dettagli:

Prezzo gas a 0,349 euro per standard metro cubo bloccato per 12 mesi con addebito diretto su conto corrente o bollettino postale.

Enel Energia Sicura Gas è disponibile a questo link

Migliori offerte gas di Edison

Edison, fra le più importanti aziende fornitrici di gas e luce nel nostro Paese, propone diverse offerte indicate per chi cerca soluzioni a prezzi bloccati e non solo. Ecco le offerte Edison:

Edison Sweet Gas

Siete alla ricerca di un’offerta per la componente gas bloccata per 24 mesi? Edison Sweet Gas è tutto questo e non solo. Scopriamo di cosa si tratta:

Prezzo gas a 0,29 euro per standard metro cubo bloccato per 24 mesi con bonus in bolletta crescenti nel tempo e in più l’intervento in casa di un tecnico specializzato al valore simbolico di 1 euro.

Edison Sweet Gas è disponibile a questo link

Edison Gas Prezzo Fisso12

L’occasione del prezzo fisso di 12 mesi per la fornitura della componente gas è accompagnato da un bonus in bolletta di 25 euro con Edison Gas Prezzo Fisso12. Ecco l’offerta nel dettaglio:

Prezzo gas a 0,305 euro per standard metro cubo per i primi 12 mesi.

Edison Gas Prezzo Fisso12 è disponibile a questo link

Edison Placet Fissa Gas – Casa

L’offerta Edison Placet Fissa Gas – Casa è l’offerta con prezzo fisso per 12 mesi per la componente gas. Disponibile fino al 13/04/2021, l’offerta prevede le condizioni contrattuali previste dall’Autorità di settore per le Offerte Placet.

Prezzo gas a 0,37 euro per standard metro cubo per i primi 12 mesi.

Edison Placet Fissa Gas – Casa è disponibile a questo link

Le migliori offerte gas di Sorgenia

Sorgenia, fornitore di luce e gas da sempre attento alle tematiche ambientali e alla generazione di componente energetica (luce e gas) proveniente al 100% da risorse rinnovabili, dispone della seguente offerte per la componente gas:

Sorgenia Next Energy Gas

Se siete alla ricerca di un’offerta per la fornitura di gas generata da fonti energetiche rinnovabili, Sorgenia Next Energy Gas fa per voi. Ecco cosa offre in dettaglio:

Prezzo fisso 12 mesi a 0,2762 euro per standard metro cubo, oppure prezzo fisso 24 mesi a 0,299 euro per standard metro cubo.

Sorgenia Next Energy Gas è disponibile a questo link

Ecco quali sono le migliori offerte gas attualmente disponibili per Eni, Enel, Edison e Sorgenia. Avete individuato qualche offerta ideale per i vostri bisogni? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!