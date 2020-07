I videocitofoni sono quei dispositivi spesso ignorati ma di vitale importanza. Sono comodissimi ed indispensabili anche se sarà capitato a tutti di essere disturbati dallo squillo di un citofono e di non aver voglia di andare a controllare chi ha bussato. Fortunatamente il mondo IoT ha reso più smart anche questi dispositivi rendendoli ancora più confortevoli e meno invasivi. I migliori videocitofoni WiFi sono totalmente controllabili dallo smartphone e possono essere più utili di quanto si pensi.

Come funzionano i videocitofoni WiFi

Il funzionamento dei videocitofoni wifi è semplicissimo, in fondo i videocitofoni smart non sono altro che dispositivi di nuova generazioni in grado di connettersi alla rete per poter comunicare in tempo reale con lo smartphone. L’installazione è molto semplice poiché oltre ai cavi del portone, i migliori videocitofoni wifi sono alimentati a batteria e non c’è la necessità di fare ulteriori modifiche per il set-up. Unica cosa da tenere realmente a mente è quella di essere entro il raggio di una buona connessione wifi, abbastanza stabile da reggere in ogni caso la trasmissione dello streaming.

Una volta settato il tutto inizia la pace dei sensi perché si può rispondere al videocitofono intelligente semplicemente stando stesi sul divano con lo smartphone in mano. Si potrà conversare in diretta con chi ha bussato ed eventualmente aprire il portone con un semplice tap. Non solo, i videocitofoni smart hanno anche delle funzioni legate alla sicurezza, andando anche a notificare eventuali movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione. Ovviamente il tutto è configurabile per evitare falsi allarmi.

I migliori videocitofoni wifi sono anche compatibili con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. In questo modo possono interfacciarsi con il resto della smart home e creare addirittura delle regole di comportamento. Per fare un esempio pratico, un videocitofono smart con riconoscimento dei volti familiari potrebbe aprire da solo il portone ed accedere tutte le luci in casa.

La richiesta per questo genere di dispositivi sta aumentando sempre di più ed il mercato si sta popolando di proposte non sempre valide. Per questo motivo sottolineiamo che la guida ai migliori videocitofoni WiFi non è una lista di tutti i citofoni presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione dei videocitofoni WiFi è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi sono stati installati nelle nostre case e al nostro ufficio.

Migliori videocitofoni WiFi

Ring Video Doorbell 3

Il Ring Video Doorbell 3 è un videocitofono wifi da esterno in grado di essere funzionale, smart ed anche economico allo stesso tempo. Ha un design moderno ed intuitivo, l’installazione è davvero semplicissima visto il funzionamento a batteria. La qualità della trasmissione video è garantita da una trasmissione attraverso il wifi dual band stabile e di ampia portata. Ha tutte le funzioni smart come il supporto ad Alexa, il riconoscimento del movimento e la possibilità di aprire il portone a distanza. Per quel che costa fa davvero di tutto ed è il miglior videocitofono wifi economico.

Videocitofono Arlo

Anche la soluzione Arlo è interessante per rapporto qualità-prezzo. Ha un sensore ultra wide angle in grado di catturare più campo visivo rispetto ai suoi competitors e questo consente di visualizzare meglio la scena fuori casa tanto che questo videocitofono con wifi Arlo ha anche delle funzioni legate alla sicurezza. Grazie al riconoscimento del movimento, il videocitofono smart Arlo ha la possibilità di iniziare a registrare e trasmettere in anticipo in modo da azzerare i ritardi. C’è la funzione di rilevamento pacchi dal corriere, c’è il controllo fine delle zone ed ovviamente anche la possibilità di aprire semplicemente il portone.

Ring Video Doorbell Pro

Il Video Doorbell Pro è un videocitofono con wifi di fascia media ricco di funzioni di personalizzazioni. Addirittura è possibile installare varie skin per la cover esterna per renderlo più o meno visibile. La comunicazione bidirezionale viene trasmessa in 1080p con notifiche che arrivano sempre in maniera puntuale e con una precisione millimetrica nel controllo delle zone di movimento. Non ha tantissime funzioni in più rispetto alla versione standard ma l’affidabilità di un prodotto Ring è sempre garantita. Da prendere in offerta.

Comelit videocitofono wifi non è un solo prodotto ma una vasta gamma di videocitofoni professionali da utilizzare in qualsiasi contesto. Si tratta sempre di videocitofoni smart in grado di dialogare con Alexa con tutte le funzioni di riconoscimento del viso, del movimento e chi più ne ha più ne metta ma la differenza la fa la qualità complessiva dei Comelit. Hanno una stabilità del segnale fantastica, il sistema di notifica è eccellente, i sensori utilizzati sono di prima fascia e l’installazione così come design e materiali fanno intuire subito di avere tra le mani il meglio. Costano tantissimo ma ne possono valere la pena.

Bticino Kit

Forse il migliore videocitofono wifi o i migliori appartengono al brand Bticino. Hanno tantissime soluzioni tra cui scegliere, tantissimo formati e misure in grado di adattarsi alle forme della propria abitazione. I videocitofoni intelligenti di Bticino sono composti da due moduli, uno esterno che si installa semplicemente ma nella peggiore delle ipotesi è possibile chiedere l’aiuto di un esperto Bticino, ed un modulo interno che fa da monitor per la casa senza escludere il controllo via smartphone. Integrazione con Alexa e Assistant garantita così come sono garantite le classiche funzioni smart per il controllo del movimento e il riconoscimento dei volti familiari. I videocitofoni smart Bticino sono soluzioni professionali e si fanno pagare ma valgono fino all’ultimo centesimo.

Migliori videocitofoni WiFi in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai videocitofoni WiFi, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori videocitofoni WiFi che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei citofoni smart, in futuro potrebbe essere aggiunto il dispositivo che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

