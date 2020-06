Nella progettazione di una smart home non può di certo mancare un sistema antifurto senza fili. Se state pensando che possa essere una spesa particolarmente costosa, siamo felici di smentirvi. Gli antifurto smart hanno abbassato notevolmente il costo per un buon sistema, in passato i sistemi classici erano davvero costosi ora non più. Il progresso tecnologico ha reso sempre migliori questi dispositivi ma è sempre necessario puntare ai migliori antifurto senza fili per il massimo della sicurezza.

Migliori antifurto senza fili per fascia di prezzo

Grazie al progresso tecnologico non si hanno solo allarmi per la casa senza fili migliori ad un prezzo più accessibile ma anche molto più facili da installare in casa senza essere troppo invasivi per l’ambiente domestico. Un allarme casa wireless è composto da varie unità da collocare nella casa, ci sono i sensori di movimento da mettere nei corridoi, i sensori per porte e finestre, le camere di sicurezza ed in alcuni casi anche un hub centrale che svolge il compito di centro di controllo.

La loro utilità è indubbia, oltre a poter controllare da remoto tantissime comodità per stare sempre a cuor sereno quando lontani dalla casa, gli antifurto senza fili smart permettono anche automatizzare alcune operazioni in caso di emergenza. Questa è la bellezza di avere una casa smart, il sistema antifurto può dialogare con altre camere di sicurezza, con videocamere esterne e volendo anche con serrature smart, sonoff e chi più ne ha più ne metta. Grazie all’integrazione tra i vari ecosistemi gestiti da Google Assistant e Amazon Alexa sarà possibile creare delle regole per cementificare la sicurezza della casa. Il consiglio più grande per gestire al meglio la sicurezza della propria casa con antifurto wireless è quello di avere una gran bella connessione wi-fi stabile in tutta la casa con dei router di ottima qualità.

Il mercato è in grande fermento, le proposte sono tante ma è per questo motivo la guida al miglior antifurto senza fili non è una lista di tutti gli impianti allarme presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, ci sono tantissime soluzioni antifurto wireless sul mercato, una selezione è necessaria per non incappare in allarmi casa wireless di qualità scarsa oppure in soluzioni poco adatte alle proprie esigenze.

La selezione dei migliori antifurto senza fili è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi sono stati provati e ci aiutano a monitorare le nostre case ma soprattutto il nostro ufficio.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori antifurto senza fili del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori antifurto senza fili economici

iSmartAlarm

La soluzione di iSmartAlarm è molto economica ma non per questo poco completa, è un allarme senza fili per porte e finestre, un pacchetto abbastanza completo. Per quel che costa fa davvero tutto, ha l’applicazione per Android e iOS, è molto facile da installare ed ha un design piacevole da inserire in qualsiasi ambiente della casa. Per costare così poco qualcosa che non va c’è, l’applicazione potrebbe essere migliorata mancano alcuni servizi che la concorrenza offre. Per il prezzo richiesto è una buona soluzione allarme casa senza fili.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Tiiwee

Altro kit allarme casa senza fili economico ma discretamente completo, come le altre soluzioni low budget pecca in assenza di alcune funzioni di personalizzazione che possono fare sempre comodo. In ogni caso questo Tiiwee resta un valido antifurto smart economico, ha un design abbastanza discreto, si mimetizza bene in casa ed ha anche una serie di accessori da abbinare anche loro economici al punto giusto. Buona soluzione entry level.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori antifurto senza fili fascia media

Eray T1

Sebbene l’antifurto senza fili Eray T1 sia abbastanza economico non rinuncia a funzioni che di solito si fanno apprezzare in sistemi che costano almeno il doppio come ad esempio il controllo tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Eray T1 è composto da un hub con sirena con sensori magnetici per porte e finestre, sensori ad infrarossi per il movimento ed anche una chiave di controllo remoto. Le possibilità di personalizzazioni ci sono, è un buon antifurto wi-fi.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Xiaomi Mi Kit di sicurezza

Xiaomi sa come si crea un prodotto di grande valore, questo Mi Kit è il miglior antifurto senza fili per casa per rapporto qualità-prezzo. Per quanto costa fa davvero di tutto e viene fornito di tanti sensori da inserire per porte, finestre ed anche quelli di movimento. Il vero valore aggiunto è l’ecosistema di prodotto Xiaomi per la casa, si interfaccia benissimo con tutti i gadget esterni e si controlla tramite Mi Home. Grazie alla sua integrazione non è solo un valido supporto per la protezione della casa ma può diventare anche una comodità se si impostano le regole giuste per la gestione della casa.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori antifurto senza fili fascia alta

Ezviz Alarm Kit

Il sistema Ezviz è davvero avanzato con un hub di controllo in grado di gestire fino a 32 sensori e rilevatori con annesse camere di sicurezza del brand. Tra i punti di forza c’è sicuramente la semplicità di installazione e di gestione, tutto è molto intuitivo. Anche il set up in casa non da nessuna noia grazie ai dispositivi autonomi alimentati a batteria. L’applicazione di controllo offre tantissime personalizzazioni che permettono una gestione completa di tutti i sensori, è compatibile con tutti i sistemi più diffusi di smart home come Alexa e Google Home.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Gigaset Elements

Anche il sistema di Gigaset è decisamente potente ed affidabile con la possibilità di controllare fino a 48 sensori. Gigaset Elements è apprezzato per la sua precisione, non casca mai in falsi allarmi e riesce sempre ad essere reattivo nell’invio delle notifiche, un fattore di primaria importanza per un antifurto senza fili di fascia alta. Forse il design è un po’ troppo di presenza ma la base hardware di questo allarme per la casa smart è importanti. Fa benissimo il suo dovere, riesce ad essere estremamente efficace e si fa pagare caro per quello.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Somfy Home Alarm Plus

Il miglior allarme senza fili per casa senza ombra di dubbio, il Somfy Home Alarm Plus è davvero una sicurezza. Certo, costa tantissimo ma è l’antifurto smart più intuitivo e sicuro del mercato. L’installazione è semplicissima, il design è molto sobrio e si adatta benissimo a qualsiasi ambiente domestico. Ha tutte le funzioni smart, l’app di controllo per Android e iOS è molto completa e si controlla anche con Alexa e Assistant. Ha la funzione dei contatti sicuri per disabilitare l’allarme, non ci saranno mai falsi allarmi, è un sistema scalabile con tantissimi accessori tutti mirati alla sicurezza della casa. Con gli ultimi aggiornamenti software è migliorata ancora di più la precisione e sono stati aggiunte altre funzioni. Se volete stare tranquilli quando fuori casa, Somfy è la scelta giusta. Costosa ma giusta.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori antifurto senza fili in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida al miglior antifurto wireless, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori antifurto senza fili che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei sistemi antifurto smart, in futuro potrebbe essere aggiunto anche l’allarme casa wireless che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti. Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere l’allarme casa senza fili per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori antifurto senza fili in assoluto del 2020 da prendere: