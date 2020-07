Con il grande sviluppo della smart home de dei tantissimi dispositivi connessi, il gruppo di continuità è diventato sempre più importante. Molti utilizzano un gruppo di continuità per modem in modo da non far mai mancare la connessione necessaria per la smart home anche in caso di blackout ma in realtà un gruppo UPS ha molti altri ambiti di utilizzo che rendono la casa più sicura. Puntare ai migliori gruppi di continuità è sempre una scelta giusta.

Migliori gruppi di continuità: perché sceglierli

Per capire l’importanza di un gruppo di continuità UPS (Uninterruptible Power Supply) non basta solo fare il classico esempio del blackout mentre state lavorando ad un file importante al pc e grazie alla ciabatta UPS riuscite a salvare tutto comodamente senza perdere il lavoro. Ribadendo che un gruppo di continuità è un sistema che garantisce per un determinato limite di tempo l’alimentazione elettrica a corrente alternata ai dispositivi collegati, è facile intuire perché in alcuni contesti può fare la differenza.

I gruppi di continuità per videosorveglianza sono un esempio lampante di quanto possano fare la differenza. Se si hanno collegati sistemi di antifurto smart o telecamere IP di sicurezza e qualche malintenzionato riesce a staccare l’alimentazione della casa, con un gruppo di continuità si riuscirà a mantenere i sistemi di sicurezza ancora attivi in modo da poter ricevere tutte le notifiche del caso o direttamente il live streaming dell’accaduto.

Chiaro, stiamo sempre parlando di casi limite in cui è bene farsi trovare pronti ma un gruppo di continuità consente anche di alimentare in maniera sicura i vari apparecchi in giro per la casa. Non solo proteggono dalle interruzioni improvvise che possono far male alla salute dei device tech come pc desktop, smart tv ed altro ma offrono una sorta di “filtro” anche in caso di maltempo e possibili fulmini che possono bruciare tutto ciò che è connesso alla presa elettrica.

Non si tratta solo di comodità ma anche di sicurezza e per questo motivo sul mercato le soluzioni si sono moltiplicate ed è facile poter portare a casa un gruppo di continuità dalla qualità discutibile. Per questo la guida ai migliori gruppi di continuità non è una lista di tutte le soluzioni presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori, ci sono tantissime scelte sul mercato, una selezione è necessaria per non incappare strumenti di qualità scarsa.

La selezione delle ciabatte intelligenti è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di queste sono state provate da più membri della redazione e quelli migliori sono finite nel nostro ufficio per aiutarci a gestire tutti i dispositivi elettronici che abbiamo.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori gruppi di continuità del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon.

Migliori gruppi di continuità fascia bassa

Tecnoware UPS ERA PLUS 750

Il Tecnoware UPS ERA PLUS 750 è un gruppo di continuità economico ma efficace e sicuro. In caso di emergenza riesce a fornire altri 10 minuti di autonomia. Purtroppo non riesce a reggere carichi enormi in termini di watt ma grazie alle due prese Schuko va benissimo per modem router e mini pc o pc non particolarmente esosi di energia (come quelli gaming). Costa poco e fa un discreto lavoro.

Legrand UPS BTicino 310082

Il gruppo di continuità Legrand UPS BTicino 310082 presenta il grande vantaggio di avere a disposizione un numero di notevole per la fascia di prezzo ed ha anche una porta USB in grado di far sempre comodo se tenete alla salute dello smartphone. La protezione è completa contro sovratensioni, sovraccarichi, cortocircuiti e altri problemi. Il limite resta ancora il carico massimo supportato.

Trust Oxxtron

L’UPS Trust Oxxtron ha poche prese Schuko ma riesce ad essere un validissimo supporto per pc, monitor, server NAS ed anche le console gaming: Il carico massimo supportato è più alto rispetto agli altri gruppi di continuità di fascia bassa, il tutto senza rinunciare alla solita sicurezza che un gruppo di continuità deve garantire. Se si vuole avere un po’ di sicurezza in più per qualche dispositivo in casa, è il miglior gruppo di continuità economico.

Migliori gruppi di continuità fascia media

EPYC Quantum UPS

Il gruppo di continuità EPYC Quantum UPS viene spesso utilizzato anche da chi fa del gaming competitivo sul pc per evitare in ogni modo che una perdita di connessione o di elettricità possa pregiudicare la partita. Effettivamente il gruppo EPYC costa un bel po’ ma riesce ad essere incredibilmente sicuro anche caricato verso il massimale, ha un software di controllo via usb e un display frontale per il massimo controllo. Ottimo gruppo di continuità per pc.

Tecnoware UPS EXA PLUS 1000

Altro gruppo di continuità in grado di reggere carichi importanti, console, computer gaming e NAS non sono un problema da proteggere. Il Tecnoware UPS EXA PLUS 1000 è dotato di ben 8 uscite IEC di cui 4 filtrate, dispone di due USB frontali per smartphone e tablet, ingressi di rete e display frontale per controllare il tutto. C’è il software di controllo multipiattaforma per quel che costa può essere una soluzione da tenere ben a mente.

Eaton Ellipse ECO 1600 USB DIN

Un vero hub di controllo e sicurezza per questo Tecnoware UPS EXA PLUS 1000, un gruppo di continuità di alto livello. Il prezzo di listino è alto ma con ben 8 prese Schuko di cui 4 completamente protette da backup e sovratensione ed un carico massimo di 1000W non c’è da lamentarsi. Si tratta di un prodotto con tutte le comodità del caso come il software di gestione e l’ingresso per cavo di rete. Grande vantaggio è la sua silenziosità.

Migliori gruppi di continuità fascia alta

FSP Champ Rack 2k

Un vero e proprio gruppo di continuità di fascia premium, leggermente rumoroso ma è il prezzo da pagare per avere il top sul mercato. Si tratta di un UPS in grado di essere caricato oltre i limiti più comuni, FSP Champ Rack è dotato di tutte le uscite con filtri di massima qualità, è un gruppo di continuità a doppia conversione con software e display frontale. Costa tantissimo ma ne vale assolutamente la pena in ambito professionale, il miglior gruppo di continuità.

APC Smart-UPS

Anche APC Smart-UPS può essere considerato una gran soluzione in ambito professionale, questo tower è in grado di proteggere alti carichi con una erogazione ad onda sinusoidale pura in uscita. Gli ingressi a disposizione sono tanti, il software di controllo è completo e c’è anche il display frontale comodo e completo. Chiaro il prezzo di listino non è per nulla basso ma questo è un genere di prodotto destinato ad ambiti aziendali professionali, utilizzarlo in casa è decisamente troppo.

Migliori gruppi di continuità in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai gruppi di continuità, il motivo è uno. Questa è una selezione dei gruppi UPS che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle soluzioni migliori, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il dispositivo che hai puntato da tempo.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il gruppo di continuità per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori gruppi di continuità in assoluto del 2020 da prendere: