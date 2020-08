Le bilance sono uno degli strumenti più antichi realizzati dall’uomo e nel corso degli anni sono rimaste a lungo immutate. In epoche più recenti sono arrivate le bilance pesapersone, presenti in ogni casa, e da qualche anno anche queste ultime si sono evolute, diventando intelligenti. L’offerta sul mercato è molto varia ed è difficile stabilire quali siano le migliori bilance smart attualmente in commercio.

Per questo abbiamo deciso di realizzare questa guida aggiornata al mese di agosto 2020, che verrà aggiornata in maniera regolare, nella quale vi illustriamo quali sono le migliori bilance intelligenti, descrivendone le funzionalità comuni e quelle peculiari che le rendono più interessanti rispetto alle altre.

Come funziona una bilancia intelligente

All’apparenza una bilancia smart si presenta come una comune bilancia digitale, con un piatto in vetro o in altri materiali. Spiccano però alcune piastre metalliche dedicate alla trasmissione delle micro scosse elettriche che vengono poi misurate dal trasduttore presente

Grazie ai sensori presenti al suo interno e alla possibilità di collegarsi con un dispositivo Android o iOS una bilancia impedenziometrica è infatti in grado di indicare dati come il metabolismo basale, l’indice di massa corporea, la massa ossea, il grasso viscerale, la percentuale di acqua presente nel corpo e molto altro.

I sensori infatti sfruttano la tecnologia impedenziometrica, che utilizza impulsi elettrici a bassa frequenza per calcolare le masse corporee. Ogni parte del corpo, come l’acqua, le ossa, la massa magra e quella grassa, oppongono diverse resistenze al passaggio delle correnti, con impedenze diverse.

Le funzioni intelligenti sono decisamente legate all’utilizzo di uno smartphone, indispensabile per inserire alcuni dati come l’età e l’altezza e per visualizzare i grafici relativi ai dati raccolti dai sensori. Nella maggior parte dei casi le bilance intelligenti sono in grado di memorizzare i dati di diversi utenti, e alcuni modelli riconoscono la persona senza che sia necessario sceglierla tra quelle registrate.

Come scegliere una bilancia smart

A differenza delle vecchie bilance analogiche o delle più recenti bilance digitali, che segnalano solamente il peso della persona, le nuove bilance intelligenti, sono in grado di fornire numerosi dati utili per scoprire il proprio stato di salute.

Solitamente il display della bilancia intelligente mostra il peso in chilogrammi o libbre, a seconda delle impostazioni, ma accedendo alla companion app sul proprio smartphone è possibile ottenere una grande quantità di informazioni, molto comode per chi vuole rimettersi in forma o per chi vuole essere certo di essere già in forma.

Esistono poi bilance che offrono indicazioni sulla salute cardiovascolare e altre che invece permettono di conoscere il peso di bambini piccoli e neonati, semplicemente tenendoli in braccio. Il costo varia da qualche decina di euro per i modelli più semplici, che forniscono comunque una buona quantità di informazioni, al centinaio di euro per i modelli più evoluti, che permettono di ottenere dati relativi alle funzioni cardiovascolari.

Non ci resta dunque che scoprire quali sono le migliori bilance intelligenti disponibili sul mercato.

Le migliori bilance smart

eufy C1

eufy C1 è la bilancia intelligente del gruppo ANKER, e oltre a un grande display a LED offre la misurazione di ben 12 caratteristiche fisiche. Grazie ai quattro sensori auto calibranti è possibile avere una precisione ai 100 grammi e, salendo sulla bilancia a piedi nudi, scoprire dati molto utili come la massa ossea, quella muscolare, il grasso viscerale, l’indice di massa corporea e molto altro.

Grazie alla companion app è possibile registrare i dati di 16 diversi utenti con un solo account, memorizzando i dati di ciascuno di essi per conoscere nel dettaglio il trend di peso e dei vari valori.

È disponibile su Amazon a 35,99 euro

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

È il modello più recente e anche il più performante di Xiaomi, azienda regina della smart home. Ha il piatto in vetro, dispone di quattro elettrodi per la misurazione dei parametri corporei, display a LED invisibile, connettività Bluetooth 5.0 e sincronizzazione con Mi Fit e Amazfit.

Sono ben 13 i parametri raccolti dalla bilancia e proposti in maniera molto curata sulle companion app per una semplice consultazione. È in grado di riconoscere fino a 16 diversi utenti memorizzandone i rispettivi profili in maniera del tutto autonoma.

La trovate su Amazon a 34,00 euro

Huawei Mirror Smart-Scale AH100

La soluzione di Huawei utilizza una tecnologia BIA (Bioelectrical Impedance Analysys) che non richiede la presenza di uno strato di metallo, assicurandosi una maggiore sensibilità nella valutazione di nove diversi parametri corporei.

Come per gli altri modelli anche in questo caso i dati raccolti possono essere analizzati sugli smartphone Android e iOS attraverso le rispettive companion app.

È disponibile su Amazon a 27,49 euro

Withings Body+

La soluzione di Withings dispone di connettività WiFi, quindi non è necessario avere lo smartphone nelle vicinanze per memorizzare i dati acquisiti. Il modello Body+ mostra immediatamente i dati sullo schermo, visualizzando ad esempio un grafico relativo all’andamento del peso e trasferendoli sullo smartphone per una migliore visualizzazione.

È in grado di memorizzare i dati di otto utenti diversi con una precisione decisamente elevata ed è possibile collegarla ad Amazon Alexa per seguire l’andamento del proprio peso.

Potete acquistarla su Amazon a 99,95 euro

Fitbit Aria 2

Anche Fitbit, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti dedicati al fitness, ha realizzato una propria bilancia smart, chiamata Aria 2. Si connette allo smartphone tramite Bluetooth, riconosce 8 diversi utenti e permette di sincronizzarsi rapidamente tramite WiFi. Tramite l’app è possibile registrare gli alimenti assunti durante il giorno, per seguire al meglio l’evoluzione del proprio peso.

Va detto che i dati degli 8 utenti gestiti sono privati per ogni profilo, per una privacy ancora maggiore.

La trovate su Amazon a 100,80 euro

Whitings Body Cardio

A differenza degli altri modelli di questa guida, la versione Body Cardio offre importanti informazioni sulla salute cardiovascolare. Sono presenti la connettività WiFi e Bluetooth, il rilevamento di numerosi altri parametri e il riconoscimento di 8 diversi utenti.

Per le donne in gravidanza è possibile monitorare l’aumento del peso, e dopo la nascita del bambino sarà possibile conoscere il peso del neonato in maniera semplice, tenendolo in braccio.

È in offerta su Amazon a 158,99 euro.

Conclusioni

Queste erano dunque le migliori bilance smart presenti sul mercato. Ovviamente ne potete trovare molte altre in commercio, più o meno costose, ma secondo noi quelle inserite in questa guida sono le più affidabili e quelle che offrono il miglior rapporto prezzo prestazioni.

Aggiorneremo regolarmente questa guida quindi tornate regolarmente a consultarla per rimanere aggiornati sulle novità presenti sul mercato.