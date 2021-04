Prima o poi capita a tutti di chiedersi quali sono le migliori offerte luce di Eni, Enel, Edison e Sorgenia, i quattro maggiori player nel mercato dell’energia elettrica. Alcune volte capita di non riuscire a scoprire con precisione quali sono le soluzioni più adatte ai propri bisogni fra fasce orarie, promozioni a tempo e quant’altro.

Per questo e tanti altri motivi abbiamo raccolto quelle che sono le migliori offerte luce in modo da darvi la possibilità di scoprire quali sono le offerte più adatte alle tue esigenze. Per darvi modo di scoprire facilmente le migliori offerte luce di Eni, Enel, Edison e Sorgenia abbiamo aggiunto un comodo e rapido indice – lo trovate qui in basso – per scorrere la guida e scoprire le varie offerte per la luce.

Indice migliori offerte luce:

Come scegliamo le migliori offerte luce

L’obiettivo della guida sulle migliori offerte luce è quello di darvi modo di risparmiare sul prezzo della fornitura di corrente elettrica. La bolletta della luce, infatti, può avere una incidenza piuttosto importante sul bilancio familiare, soprattutto adesso che i dispositivi per la smart home sono ormai a buon mercato, alla portata di tutti, e ovviamente dipendenti dalla corrente elettrica.

Ecco alcuni parametri che è bene tenere in considerazione quando si valutano le migliori offerte luce sul mercato:

costo : il costo al kWh dell’offerta di luce delle varie compagnie sul mercato;

: il costo al kWh dell’offerta di luce delle varie compagnie sul mercato; monoraria o bioraria : scelta essenziale da compiere quando si valutano le offerte di luce. Si parla di offerta monoraria quando si fa riferimento al pagamento dello stesso prezzo per la componente energia in ogni ora della giornata. Di contro, nell’offerta bioraria il costo al kWh cambia a seconda della fascia oraria di consumo;

: scelta essenziale da compiere quando si valutano le offerte di luce. Si parla di offerta monoraria quando si fa riferimento al pagamento dello stesso prezzo per la componente energia in ogni ora della giornata. Di contro, nell’offerta bioraria il costo al kWh cambia a seconda della fascia oraria di consumo; pagamento: molte aziende ormai permettono di pagare il consumo della componente energia tramite addebito su conto corrente, con il classico bollettino oppure con la bolletta digitale. Sceglia la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze.

Migliori offerte luce Eni

Eni, uno tra i maggiori fornitori di energia elettrica nel nostro Paese, è sempre molto attento a quali sono le esigenze del mercato e quindi dei propri clienti. Oggigiorno le migliori offerte luce Eni sono:

Eni Link

L’offerta Eni Link è quella più economica nel portfolio del colosso italiano, disponibile sia in tariffa monoraria che in tariffa bioraria. L’azienda offre il 10% di sconto per 12 mesi a cui si aggiunge anche un extra sconto del 10% se si sceglie l’opzione di pagamento su RID o tramite bolletta sul web. Ecco il tariffario per le varie fasce orarie:

F0 (fascia monoraria): 0,0446 euro a kWh . Il secondo anno si passa a 0,0501 euro a kWh;

(fascia monoraria): . Il secondo anno si passa a 0,0501 euro a kWh; F1 (fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): 0,0478 euro a kWh . Il secondo anno si passa a 0,0537 euro a kWh;

(fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): . Il secondo anno si passa a 0,0537 euro a kWh; F2-F3 (fascia bioraria weekend e festività dalle 19:00 alle 08:00): 0,0430 euro a kWh. Il secondo anno si passa a 0,0483 euro a kWh.

Eni Link è disponibile a questo link

Eni SceltaSicura

L’offerta Eni SceltaSicura è invece indicata agli utenti che vogliono passare al mercato libero tutelato, sfruttando il prezzo scontato del 20% fino al 31/12/2021. A partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 30/06/2022, verrà applicato il prezzo tutelato del 3° trimestre 2021. Anche SceltaSicura, come Eni Link, è offerta sia in fascia monoraria e bioraria. Ecco il tariffario:

Fo (fascia monoraria): 0,0500 euro a kWh anziché 0,0626 euro a kWh;

(fascia monoraria): anziché 0,0626 euro a kWh; F1 (fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): 0,0579 euro a kWh anziché 0,0724 euro a kWh;

(fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): anziché 0,0724 euro a kWh; F2-F3 (fascia bioraria weekend e festività dalle 19:00 alle 08:00): 0,0461 euro a kWh anziché 0,0576 euro a kWh.

Eni SceltaSicura è disponibile a questo link

Eni Flexi Pertinenze

L’offerta Eni Flexi Pertinenze è ideale per chi ha la necessità di illuminare pertinenze di casa come ad esempio garage, solai, piscine e tettoie. Disponibile in fascia monoraria e bioraria, è proposta ai seguenti prezzi:

F0 (fascia monoraria): 0,0879 euro a kWh ;

(fascia monoraria): ; F1 (fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): 0,0942 euro a kWh ;

(fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): ; F2 (fascia bioraria weekend e festività dalle 19:00 alle 08:00): 0,0848 euro a kWh.

Eni Flexi Pertinenze è disponibile a questo link

Eni Sconto Certo

L’offerta Eni Sconto Certo è ideale per chi cerca un prezzo bloccato per la componente energia. L’azienda offre il 5% di sconto sui corrispettivi dal 2° al 12° mese, il 10% di sconto sui corrispettivi a partire dal 2° anno e offre anche in omaggio la polizza Zurich Soccorso Casa fino al 18/04/2021. Ecco i prezzi dell’offerta:

F0 (fascia monoraria): 0,0889 euro a kWh , dal 2° al 12° mese 0,0845 euro a kWh;

(fascia monoraria): , dal 2° al 12° mese 0,0845 euro a kWh; F1 (fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): 0,0953 euro a kWh , dal 2° al 12° mese a 0,0905 euro a kWh;

(fascia bioraria lunedì-venerdì escluse festività dalle 08:00 alle 19:00): , dal 2° al 12° mese a 0,0905 euro a kWh; F2-F3 (fascia bioraria tutti i giorni con weekend e festività dalle 19:00 alle 08:00): a 0,0857 euro a kWh, dal 2° al 12° mese a 0,0814 euro a kWh.

Eni Sconto Certo è disponibile a questo link

Migliori offerte luce Enel

Enel è uno il punto di riferimento in Italia per numero di utenze di energia elettrica, posizione che le permette di offrire un ampio ventaglio di soluzioni. Ecco le migliori offerte luce Enel:

Enel One

Enel One è il piano adatto a chi è alla ricerca di una soluzione a costo fisso. Ognuno dei piano di energia sottostanti offre un quantitativo mensile di kWh con prezzo fisso. Eccoli in dettaglio:

Mini : a 33 euro al mese con 100 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta;

: a con 100 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta; Basic : a 42 euro al mese con 150 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta;

: a con 150 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta; Plus : a 52 euro al mese con 200 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta;

: a con 200 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta; Super : a 70 euro al mese con 300 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta;

: a con 300 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta; Ultra: a 83 euro al mese con 370 kWh al mese, con bonus di 120 euro in bolletta.

Enel One è disponibile a questo link

Enel Pura Protezione Luce 360

Enel Pura Protezione Luce 360 è ideale per i nuovi utenti alla ricerca di una offerta con il prezzo della componente energia fisso per 24 mesi. Eccola nel dettaglio:

F0 (fascia monoraria): 0,089 euro a kWh con pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o tramite bollettino postale.

Enel Pura Protezione Luce 360 è disponibile a questo link

Enel Luce 30

Enel Luce 30, in promozione con lo sconto del 30% di sconto sul prezzo delle componente energia fino al 25/04/2021, offre:

F0 (fascia monoraria): 0,0623 euro a kWh invece di 0,089 euro a kWh in sconto per 12 mesi. Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente o su bollettino postale.

Enel Luce 30 è disponibile a questo link

Enel One Free

Enel One Free è l’offerta che permette di utilizzare a proprio piacimento tre ore di componente energia gratis ogni giorno. Il prezzo a kWh è applicato tutti i giorni 21 ore su 24 e bloccato per 12 mesi. Eccola in dettaglio:

Prezzo luce pari a 0,089 euro a kWh tutti i giorni 21 ore su 24;

tutti i giorni 21 ore su 24; prezzo luce pari a 0,0 euro a kWh per tre ore a scelta al giorno;

per tre ore a scelta al giorno; pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o tramite bollettino postale.

Enel One Free è disponibile a questo link

Enel E-Light

Enel E-Light è l’offerta attivabile solo online che vi permette di pagare la componente energia a prezzo fisso per 12 mesi, passati i quali verrà aggiornato in base all’andamento del mercato. Enel E-Light prevede:

F0 (fascia monoraria): 0,058 euro a kWh fisso per 12 mesi;

(fascia monoraria): fisso per 12 mesi; pagamento diretto tramite addebito su conto corrente o bollettino postale;

bolletta solo online.

Enel E-Light è disponibile a questo link

Enel E-Light Bioraria

Enel E-Light Bioraria offre le stesse caratteristiche dell’offerta E-Light classica, senza l’obbligo di attivazione online. L’offerta prevede:

Fascia blu (sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19:00 alle 08:00): 0,0514 euro a kWh ;

(sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19:00 alle 08:00): ; Fascia arancione (da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 19:00): 0,714 euro a kWh ;

(da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 19:00): ; pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o bollettino postale.

Enel E-Light Bioraria è disponibile a questo link

Migliori offerte luce Edison

Edison è il secondo gruppo in Italia per quanto riguarda la componente energia, ed è una delle più importanti nel nostro Paese. Scopriamo quali sono le varie offerte dell’azienda:

Edison Sweet Luce

Edison Sweet Luce permette agli utenti di sfruttare il prezzo bloccato per 24 mesi, sconti crescenti in bolletta e l’intervento di un tecnico specializzato con valore simbolico di 1 euro. Eccola in dettaglio:

Prezzo monorario : 0,076 euro a kWh ;

: ; Prezzo biorario (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00): 0,093 euro a kWh ;

(dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00): ; Prezzo biorario (dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festive dalle 00:00 alle 24:00): 0,063 euro a kWh.

Edison Sweet Luce è disponibile a questo link

Edison Luce Prezzo Fisso12

Edison Luce Prezzo Fisso12 è l’offerta bloccata per 12 mesi che prevede l’utilizzo di energia verde generata da fonti rinnovabile. L’offerta è caratterizzata dai seguenti prezzi:

Prezzo monorario : 0,077 euro a kWh ;

: ; Prezzo biorario (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00): 0,096 euro a kWh ;

(dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00): ; Prezzo biorario (dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festive dalle 00:00 alle 24:00): 0,066 euro a kWh.

Edison Luce Prezzo Fisso12 è disponibile a questo link

Edison Placet Fissa Luce – Casa

Edison Placet Fissa Luce – Casa è l’offerta bloccata per 12 mesi secondo le condizioni contrattuali previste dall’Autorità di settore per le Offerte Place del mercato libero. L’offerta propone:

Prezzo monorario : 0,088 euro a kWh . Il prezzo monorario è applicato solo in caso di contatore non orario;

: . Il prezzo monorario è applicato solo in caso di contatore non orario; Prezzo biorario (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00): 0,095 euro a kWh ;

(dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00): ; Prezzo biorario (la sera dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 08:00, tutti i giorni nei weekend e festivi): 0,085 euro a kWh.

Edison Place Fissa Luce – Casa è disponibile a questo link

Edison Placet Variabile Luce – Casa

Edison Placet Variabile Luce – Casa prevede un prezzo della componente energia viariabile ogni mese. La fluttuazione del prezzo segue l’andamento del prezzo dell’energia all’ingrosso. Ecco cosa offre:

il Prezzo Variabile prevede il costo dell’energia all’ingrosso a cui si aggiunge 0,015 euro a kWh fisso per 12 mesi. È previsto un contributo mensile di euro euro;

fisso per 12 mesi. È previsto un contributo mensile di euro euro; Prezzo bionario F1 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00);

(dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00); Prezzo biorario F2-F3 (dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festivi 00:00 alle 24:00).

Edison Placet Variabile Luce – Casa è disponibile a questo link

Migliori offerte luce Sorgenia

Sorgenia è un nuovo operatore nel mercato dell’energia e del gas con un approccio innovativo e incentrato sul rispetto dell’ambiente. Ecco l’offerta Sorgenia per la componente energia:

Sorgenia Next Energy Luce

Sorgenia Next Energy Luce è la soluzione adatta ai clienti che cercano una offerta di componente energia generata da fonti rinnovabili. Eccola in dettaglio:

Prezzo monorario per 12 mesi a 0,5005 euro a kWh ;

per 12 mesi a ; Prezzo monorario per 24 mesi, a 0,663 euro a kWh.

Sorgenia Next Energy Luce è disponibile a questo link

Queste sono le migliori offerte luce di Eni, Enel, Edison e Sorgenia. Fateci sapere quale ritenete sia l’offerta più adatta ai vostri bisogni, indicandoci anche eventuali consigli e non solo.