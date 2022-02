Chi si avvicina per la prima volta al mondo della smart home è spesso portato a pensare che sia necessario spendere cifre elevate anche per iniziare ma, come per ogni cosa, è sempre consigliabile partire piano, così da prendere confidenza con le novità e non finire per essere preda della frustrazione.

Ci sono alcuni prodotti ideali per iniziare con una piccola spesa ma con molta soddisfazione e Meross è uno dei brand più indicati per chi vuole un prodotto di qualità senza però spendere cifre esagerate. Abbiamo quindi deciso di provare cinque prodotti che a nostro avviso sono i più indicati per iniziare a familiarizzare con la smart home e i suoi tanti componenti, senza (o quasi) dover intervenire sugli impianti esistenti.

Lampadina MSL120

Il modo più semplice per partire con la realizzazione di una smart home è indubbiamente acquistare una lampadina intelligente, che possa essere controllata dallo smartphone o attraverso i principali assistenti intelligenti. La lampadina Meross MSL120 è quindi la soluzione perfetta, non necessitando di altro che di un collegamento WiFi, oltre ovviamente a un lampadario con attacco E27, quello presente in tutte le nostre case.

La configurazione è decisamente semplice, ed è comunque spiegata in maniera semplice nell’applicazione, da scaricare gratuitamente dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple. Una volta montata la lampadina è sufficiente spegnere e accendere la luce per tre volte e attendere qualche secondo, finche la luce inizia a lampeggiare.

A questo punto la lampadina viene riconosciuta dall’applicazione e collegata alla vostra rete WiFi. Questo è tutto quello che dovete fare, e potrete gestire la vostra lampadina dallo smartphone, senza dover utilizzare l’interruttore a parete. Essendo una lampadina a colori, rigorosamente a LED, potete anche creare la giusta atmosfera, magari per guardare un film o per una cenetta romantica.

La soluzione di Meross ha un consumo di appena 9W e riesce a creare un flusso luminoso di 810 lumen, più che sufficienti per illuminare una stanza di circa 10-15 metri quadri senza particolari problemi. Oltre al colore potete regolare anche la temperatura della luce bianca, calda o fredda a seconda dell’ambiente in cui la utilizzerete o dell’occasione.

La cosa più interessante però è la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa: vi basterà configurare l’integrazione di Meross nelle rispettive app per controllare la lampadina con i comandi vocali. Sarà comodo rientrare in casa e accendere la luce dicendo “Alexa (o Hey Google) accendi la luce all’ingresso”, per essere subito accolti dalla luce.

Per poter utilizzare la lampadina tramite smartphone o assistente vocale però dovrete ricordarvi di lasciare sempre acceso l’interruttore, pena l’impossibilità di raggiungerla, perdendo quindi le funzioni smart. Questo a meno di non utilizzare il prossimo gadget, leggermente più complesso da montare.

A fine articolo trovate il link per acquistare la lampadina con un codice sconto esclusivo.

Interruttore MSS550

Come dicevamo per utilizzare in maniera intelligente la lampadina è necessario lasciare sempre acceso l’interruttore o, in alternativa, ricorrere a una soluzione Meross come lo switch MSS550. A prima vista sembra un normale interruttore ma in realtà è un interruttore che si collega alla rete WiFi e può quindi essere controllato anche da remoto (tramite smartphone o assistente vocale).

L’installazione è molto semplice, a patto ovviamente di avere le necessarie competenze visto che parliamo di un intervento sull’impianto elettrico. Va sottolineato inoltre che si tratta di un interruttore con misure di 86 x 86 mm, quindi va installato su una scatola di queste dimensioni, la sola correttamente compatibile.

Noi l’abbiamo installata su una comune scatole 503, affiancando un interruttore Zigbee per “coprire” il foro e poter completare i test. L’installazione richiede anche un filo per il neutro, altrimenti l’interruttore non viene correttamente alimentato e non funzionerà. Una volta collegato basterà riaccendere l’interruttore generale, avviare l’app Meross sullo smartphone, selezionare il modello tra quelli disponibili e seguire le semplici istruzioni a schermo per completare la configurazione.

A questo punto l’interruttore andrà ad agire sulla lampadina appena installata (ma funzionerà anche su una lampadina normale) permettendovi di controllare l’accensione tramite smartphone o, ancora una volta, assistente vocale. La procedura è semplice e nel nostro caso non ha creato alcun problema. In pochi minuti siamo riusciti a rendere intelligente anche una classica lampadina a LED non collegata alla rete WiFi, andando ad agire direttamente sull’interruttore.

Presa smart MSS110

Spesso siamo portati a pensare che per rendere intelligente un elettrodomestico sia necessario acquistarne uno nuovo, eppure è sufficiente una piccola presa controllata per fare molto. La presa MSS110 ne è un chiaro esempio, visto che può asservire a numerose funzioni.

L’abbiamo utilizzata, ad esempio, per temporizzare l’accensione del sistema di illuminazione di un piccolo acquario, senza dover intervenire manualmente sull’interruttore, per garantire la giusta quantità di luce ai pesci. Ancora una volta la procedura di configurazione è semplicissima e in un attimo la presa è collegata alla nostra rete e potrà essere controllata tramite smartphone o comandi vocali.

Siamo quindi riusciti a accendere e spegnere le luci dell’acquario sia utilizzando un comando del tipo “Alexa, accendi la luce dell’acquario”, sia programmando l’operazione attraverso l’apposita funzione nell’app Meross. Questo vale per qualsiasi dispositivo vogliate collegare, da un ventilatore a una lampada, per poterne gestire più facilmente l’utilizzo, senza magari dovervi alzare dal divano mentre guardare un film.

Multipresa MSS425F

E se invece di un singolo dispositivo doveste controllarne diversi, tutti vicini tra di loro? Niente paura, Meross ha pensato anche a questo con la multipresa MSS425F, dotata di quattro prese “tedesche” controllabili singolarmente. Come “bonus” troviamo anche quattro prese USB, ottime per ricaricare i nostri smartphone o per alimentare dispositivi particolari. In questo caso però è possibile spegnere o accendere tutte le porte contemporaneamente, al contrario delle prese elettriche.

La semplice procedura di installazione vi permetterà di aggiungere la multipresa all’app in un batter d’occhio, così da poter controllare con grande facilità i dispositivi collegati. L’app permette di rinominare ogni singola presa, così da identificarle più facilmente e rendere più facile la loro gestione attraverso i comandi vocali. Potete accendere la TV, il media center, spegnere la piantana e accendere le luci USB dietro la TV tutto con una serie di comandi o creando un’apposita routine, disponibile nell’applicazione Meross.

Le possibilità sono davvero tante ed è semplice creare delle automazioni complesse. Abbiamo testato la multipresa nel mobile TV, utilizzando diverse routine per le varie fasi del giorno, per accendere la TV, spegnere la luce nella stanza, accendere le luci USB fissate sul retro della TV e il media center per la riproduzione in streaming, sia con Alexa che con Google Assistant.

È ovviamente possibile far interagire tra loro, nelle routine presenti nell’app Meross, i vari dispositivi configurati in precedenza, per creare delle scene in maniera molto semplice e in grado di dare molte soddisfazioni. Vi piace il cinema? Potete sedervi sul divano e dire “Alexa, guardiamo un film” per accendere la TV (o magari il proiettore), accendere il sistema home theatre, abbassare le luci e avviare il sistema di streaming per godervi un film in santa pace.

Ovviamente questo è solo uno scenario ma le possibilità sono infinite e sta a voi trovare quella più adatta alle vostre necessità.

Piantana MSL610

Meross ha reso intelligente anche un prodotto come la piantana, solitamente posizionata nel soggiorno per avere un punto luce, magari per leggere mentre gli altri guardano la TV o per creare la giusta atmosfera in una serata di relax. Meross Smart Floor Lamp è però molto più di una piantana intelligente e vi spieghiamo il perché.

Se montate tutti gli accessori avrete una classica piantana da pavimento, con la luce regolabile grazie al terminale molto flessibile che permette di orientare il fascio luminoso in maniera agevole. Anche la configurazione di questo dispositivo è molto semplice e richiede giusto un paio di minuti, per poter essere collegato alla rete WiFi e controllato da remoto.

La genialità della soluzione di Meross sta nella possibilità di trasformare la piantana in una lampada da tavolo, togliendo la prolunga e fissando la parte superiore alla base. E grazie al morsetto presente nella confezione di vendita potete fissarla alla vostra scrivania, o sul tavolo da disegno senza occupare spazio.

Sono comunque presenti i comandi manuali per accendere la lampada e regolarne sia la temperatura che la luminosità, creando in un attimo la giusta illuminazione, perfetta per qualsiasi occasione. E per la massima comodità potete utilizzare anche il telecomando in dotazione, perfetto se non avete lo smartphone sotto mano.

Conclusioni

Con Meross è quindi molto semplice iniziare a rendere intelligente la vostra casa, senza troppe complicazioni e con la possibilità immediata di integrarle con gli assistenti vocali più utilizzati. Non mancano le possibilità di integrazione anche con sistemi più evoluti, che possono contare su numerose integrazioni per utilizzarli in maniera complessa.

In occasione di San Valentino Meross ha lanciato una iniziativa promozionale che permette di risparmiare il 20% sui propri acquisti, a patto di acquistare almeno due prodotti. E grazie alla collaborazione con Meross siamo in gradi di offrirvi un codice sconto, riservato ai lettori di TuttoAndroid e TuttoTech. Vi basterà infatti utilizzare il codice tuttoandroid (valido comunque fino a metà marzo) prima del check out per ottenere uno sconto del 10% per ottenere quindi un ottimo prezzo anche per l’acquisto di un solo prodotto. A seguire i link per l’acquisto di lampada, presa e interruttore sullo store ufficiale di Meross.

Per quanto riguarda la multipresa e la piantana invece potete ricorrere ad Amazon, dove i prodotti sono comunque proposti a ottimi prezzi.