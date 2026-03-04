A tre settimane dal rilascio del terzo aggiornamento intermedio per tutti gli OS 26, nonché in coda alla ricca settimana di annunci inaugurata da iPhone 17e e conclusa con MacBook Neo, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per alcuni dei sistemi operativi di ultima generazione.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha rilasciato agli utenti iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 e macOS 26.3.1 su tutti i dispositivi compatibili (probabi, oltre ad altri aggiornamenti minori che coinvolgono una vecchia versione di iOS e iPadOS. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple: arrivano aggiornamenti minori per alcuni degli “OS 26.3”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di un nuovo aggiornamento minore, che funge anche da patch correttiva, per alcuni dei suoi sistemi operativi della generazione 2025-26.

Nello specifico, il colosso di Cupertino sta distribuendo iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 e macOS 26.3.1 Tahoe (qualche giorno fa era arrivato anche visionOS 26.3.1) su tutti i dispositivi compatibili per risolvere alcuni bug presenti nella precedente versione e, soprattutto, per supportare i nuovi modelli di iPhone, iPad e computer Mac arrivati.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche iOS 18.7.6 e iPadOS 18.7.6 (build 22H320) e lo Studio Display Firmware 26.3 (build 23D8128).

iOS 26.3.1 e iPadOS 26.3.1

Apple ha rilasciato iOS 26.3.1 e iPadOS 26.3.1 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

La build che porta con sé questa patch correttiva è la 23D133/D8133 (sostituisce la 23D127 rilasciata come versione stabile di iOS 26.3 e iPadOS 26.3 lo scorso 11 febbraio). L’aggiornamento a iOS 26.3.1 ha un peso di 570,4 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.3).

macOS 26.3.1 Tahoe

Apple ha rilasciato anche macOS 26.3.1 Tahoe, patch correttiva per il terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. La build che porta con sé questa patch correttiva è la 25D128/25D2128 (sostituisce la 25D125 rilasciata come versione stabile di macOS 26.3 Tahoe l’11 febbraio scorso).

visionOS 26.3.1

Qualche giorno fa, Apple aveva già rilasciato una patch correttiva anche per la più recente versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. Il nuovo visionOS 26.3.1 arriva tramite la build 23N630 (sostituisce la precedente 23N620 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.3 lo scorso 11 febbraio).

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):