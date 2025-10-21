Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

A testimonianza del fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo di sviluppo, il colosso di Cupertino ha già rilasciato le nuove versioni in anteprima anche per i beta tester pubblici. Andiamo quindi ad analizzare le principali novità emerse dalle quarte beta del primo aggiornamento intermedio delle più recenti iterazioni di iOS, iPadOS e macOS. Ancora una volta non sembrano esserci grossi stravolgimenti ma c’è comunque qualcosa che vale la pena discutere. Scopriamo tutti i dettagli.

Beta 4 di iOS 26.1 e degli altri OS 26.1: ecco le novità emerse

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati (quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019), la beta 4 di iOS 26.1/iPadOS 26.1, quarto passo di un ciclo di sviluppo che pare essere giunto alle battute finali, con le Release Candidate attese la prossima settimana, e che porterà con sé alcune novità che vanno oltre rispetto a quelle disponibili con la prima release stabile.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e implementare alcune delle funzionalità annunciate in fase di presentazione dei sistemi operativi ma non ancora effettivamente implementate.

Lo scorso anno, il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence. Quest’anno il livello non sembra essere minimamente paragonabile anche se qualcosina di interessante sta emergendo. Prima di passare alle novità emerse dalle beta 4, riproponiamo un recap delle novità emerse dalle precedenti versioni in anteprima.

Novità emerse in questo ciclo di sviluppo: Novità emerse dalle beta 1 Supporto a nuove lingue per Apple Intelligence Supporto a nuove lingue per la traduzione in tempo reale delle AirPods Nuovo gesto “a scorrimento” per cambiare canzone su Apple Music Modifiche alla UI di alcune app di sistema per iPhone e iPad Lavori in corso per migliorare la compatibilità con gli smartwatch di terze parti (approfondimento) Lavori in corso per l’implementazione del supporto all’IA agentica su iPhone, iPad e computer Mac

Novità emerse dalla beta 2 Ritorno di “Slide over” sugli iPad Nuovo meccanismo di interruzione delle sveglie e dei timer su iOS Altri cambiamenti estetici per alcune app di sistema

Novità emerse dalla beta 3 Nuova icona per Apple TV Nuova impostazione per le acquisizioni locali Lavori in corso per il supporto ad altri provider di IA Cambia ancora l’icona Macintosh HD su macOS



C’è la possibilità di scegliere l’aspetto del Liquid Glass

La beta 4 di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 Tahoe porta su iPhone, iPad e computer Mac un’importante novità legata al Liquid Glass, elemento che più di tutti, come sappiamo, ha fatto (e sta facendo) discutere sui sistemi operativi di ultima generazione.

Al percorso “Impostazioni > Schermo e luminosità” è stata aggiunta la nuova sezione dedicata al Liquid Glass che, al suo interno, propone due opzioni: “Vetro” (propone un effetto di trasparenza più marcato e mostra il contenuto sottostante); “Con tinta” (aumenta l’opacità e aggiunge più contrasto).

In soldoni, gli utenti possono scegliere tra due interpretazioni della nuova filosofia di design della Mela morsicata. La prima rispecchia la volontà di Apple, mantenendo le trasparenze e tutte le criticità del Liquid Glass. La seconda ripristina un aspetto più simile a quello di iOS 18, sebbene gli elementi che compongono la UI rimangano quelli di iOS 26.

Nuova opzione per disattivare l’accesso alla fotocamera con uno swipe dalla schermata di blocco

Tra le impostazioni di sistema c’è un’altra importante novità della Beta 4 di iOS 26.1: al percorso “Impostazioni > Fotocamera” è stata aggiunta la nuova opzione Scorri sulla schermata di blocco per aprire Fotocamera (via @aaronp613 su X).

Questa opzione è accompagnata da un toggle ed è attiva per impostazione predefinita: quando attiva, il comportamento è il medesimo che conosciamo oggi; quando la disattiviamo, non sarà più possibile accedere all’app Fotocamera con uno swipe da destra verso sinistra sulla schermata di blocco. Si tratta di un’aggiunta molto richiesta dagli utenti.

Nuova opzione per disattivare il feedback aptico a inizio/chiusura di una chiamata

Al percorso “Impostazioni > App > Telefono” è stata aggiunta la nuova opzione Feedback aptici, anche in questo caso attiva per impostazione predefinita, che regola il feedback aptico proposto dall’iPhone quando la chiamata si connette o viene interrotta.

Rispetto alla versione stabile di iOS 26, gli utenti potranno quindi scegliere di disattivare questi feedback aptici (via @aaronp613 su X).

Altri cambiamenti o indizi nascosti nella beta 4 di iOS 26.1

La beta 4 di iOS 26.1 porta con sé anche quella che sembra essere una svista: Apple ha rimosso l’etichetta Beta dall’icona di Apple Intelligence ma, soprattutto considerando le poche novità legate alla suite di intelligenza artificiale a cui abbiamo assistito durante il ciclo di sviluppo, sembra essere molto difficile che ciò corrisponda al vero (via @aaronp613 su X).

Dal codice sorgente della beta 4 della prossima versione intermedia di iOS sono poi emersi alcuni indizi su cambiamenti che arriveranno in futuro:

Alcune funzionalità di iMessage (nickname, nomi delle chat di gruppo, foto nelle chat di gruppo) potrebbero essere disattivate in alcune regioni (via @aaronp613 su X)

Il codice fa riferimento a una funzionalità chiamata AirDropPrivacyImprovements il cui sviluppo sembra essere stato completato; di essa, tuttavia, non si sa ancora nulla (via @aaronp613 su X).

Queste sono le poche novità emerse finora dalle beta 4 di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 Tahoe; nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma a questo punto è molto probabile che per “roba interessante” dovremo attendere il successivo ciclo di sviluppo intermedio.