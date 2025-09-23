Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, su tutti i dispositivi compatibili, inaugurando il primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta del prossimo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS (e iPadOS), raccontandovi le principali novità emerse. Non sembrano esserci grossi stravolgimenti ma si tratta comunque di qualcosa che vale la pena discutere. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 1 di iOS 26.1 (e iPadOS 26.1)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.1, primo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per alcune settimane, probabilmente fino alla seconda metà di ottobre 2025, e che porterà con sé alcune novità che vanno oltre rispetto a quelle disponibili con la prima release stabile.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate.

Lo scorso anno, il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence. Quest’anno il livello non sembra essere paragonabile anche se qualcosina di interessante emerge comunque dalla beta 1 (che dovrebbe essere estesa a breve anche ai beta tester pubblici).

Con iOS 26.1 arriverà il supporto a nuove lingue per Apple Intelligence e la traduzione in tempo reale delle AirPods

Con il lancio delle AirPods Pro 3, Apple ha annunciato che “entro la fine dell’anno” sarebbe stato aggiunto il supporto a nuove lingue sia per Apple Intelligence che per la funzionalità Traduzione in tempo reale delle cuffie.

Per quanto concerne la seconda, il colosso di Cupertino citava l’italiano tra le lingue che sarebbero state supportate in futuro e la situazione si sbloccherà già con iOS 26.1; oltre alla nostra lingua, il supporto verrà esteso anche a cinese mandarino (semplificato e tradizionale), coreano e giapponese; il totale delle lingue supportate sale così a 12, dato che già dal debutto avevamo inglese (Stati Uniti), inglese (Regno Unito), francese, tedesco, portoghese (Brasile) e spagnolo (Spagna).

Anche Apple Intelligence supporterà nuove lingue con il primo aggiornamento intermedio di iOS 26: al set si aggiungono cinese (tradizionale), danese, norvegese, olandese, portoghese (Portogallo), svedese, turco e vietnamita. Non sembrano invece esserci nuove funzioni all’orizzonte, almeno stando a questa beta 1.

C’è una piccola novità per Apple Music

Con la beta 1 di iOS 26.1, Apple ha aggiunto un nuovo gesto “a scorrimento” per cambiare canzone su Apple Music: per sfruttarlo, basta scorrere verso sinistra o verso destra sul Mini Player, quello che compare in basso (flottante) quando avviamo la riproduzione musicale (via 9to5Mac).

Il gesto è accompagnato da animazioni, effetti e feedback aptici. Quando scorriamo verso sinistra, passiamo al brano successivo nella coda. Quando scorriamo verso destra, torniamo alla traccia precedente.

Modifiche all’interfaccia utente di alcune app per iPhone (e iPad)

Oltre alle due novità più importanti di cui abbiamo appena parlato, la beta 1 di iOS 26.1 apporta alcune modifiche all’interfaccia utente di alcune app targate Apple sugli iPhone (via 9to5Mac):

Calendario – I colori del calendario nelle righe degli eventi non sono più limitati a una linea all’estrema sinistra della schermata (a destra nell’immagine sottostante) ma si estendono per quasi tutta la larghezza dello schermo (a sinistra nell’immagine sottostante).

Telefono – Apple ha aggiunto un altro elemento chiave del Liquid Glass all’app, modificando stavolta il tastierino numerico; immaginiamo che questa modifica possa fare discutere.

Foto – Apple ha aggiornato il lettore video, trasformandolo in un elemento “flottante”; attualmente è un elemento in sovrimpressione che non rispecchia i canoni del Liquid Glass Design.

iOS 26.1 Beta redesigns the Photos app’s video scrubber. pic.twitter.com/w36XBDu6VL — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025

Safari (per iPadOS) – Su iPadOS 26.1, Apple ha spostato il pannello dei Download del browser Safari all’interno di un pop-up che compare al centro della schermata, separato dall’icona dei download.

Primi passi verso il supporto dell’IA agentica su iPhone, iPad e Mac

Le beta 1 di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 Tahoe sono servite ad Apple per iniziare a gettare le basi per l’adozione del MCP (Model Context Protocol) di Anthropic per l’intelligenza artificiale agentica (via 9to5Mac).

Il team di sviluippo sta lavorando per integrare il supporto a MCP all’interno del framework App Intents, quello che consente alle app di esporre funzionalità e contenuti al sistema. Apple consentirà agli sviluppatori di sfruttare un’integrazione MCP a livello di sistema per esporre azioni e funzionalità all’interno di app, piattaforme e agenti di intelligenza artificiale.

In soldoni, ChatGPT, Claude o qualsiasi altro modello di IA compatibile con MCP potrà interagire con le app per iPhone, iPad e computer Mac, eseguendo autonomamente azioni all’interno di queste app per conto dell’utente. Lo sviluppo è ancora nelle fase iniziali e non sappiamo se verrà effettivamente portato a termine per il rilascio del primo aggiornamento intermedio.

Queste sono le poche novità emerse finora dalle beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.1. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che qualcosa possa muoversi solo con le prossime beta.