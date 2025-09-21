Sono passate poco più di 24 ore da quando abbiamo preso possesso di iPhone 17 Pro, il capostipite della nuova famiglia di smartphone della mela insieme ad iPhone 17 Pro Max da cui differisce solamente nelle dimensioni e nelle componenti che ne derivano, quindi dimensione del display e della batteria.

Sono state prime ore interessanti sia per fare alcune prime valutazioni, ad esempio sul trattamento anti-riflesso del vetro a protezione dello schermo, o ad esempio del comparto fotografico che porta una novità sul retro ed una sul fronte, sia per iniziare a farsi un’idea generale che al netto del grande cambiamento del design, sembra trattarsi di una versione S, una versione leggermente incrementale, dell’iPhone 16 Pro. È presto per dare giudizi ma se uniamo i puntini il quadro inizia a farsi chiaro, approfondiamo.

Video anteprima su iPhone 17 Pro dopo circa 24 ore

Le prime cose da sapere su iPhone 17 Pro dopo 24 ore di utilizzo

Il primo impatto è tutto nelle forme: bordi più morbidi e continui, in mano è davvero più accomodante del 16 Pro. È uno di quegli smartphone che tendi a usare senza cover perché non “punge” mai, anche se il peso (206 grammi) si fa sentire e alcune finiture – in questa colorazione – si sporcano in fretta.

A proposito di colori: l’arancione visto in Apple Store è il classico azzardo che farà discutere, ma dal vivo ha una sua personalità. Noi stiamo provando il blu, più sobrio e “facile”, probabilmente quello che incontrerà il gusto di chi sceglie da anni il nero o giù di lì. Sul retro l’inserto in vetro è più armonioso: non stacca, non vira, è tutto più omogeneo. Bello da vedere, piacevole da toccare.

Il nuovo “plateau” delle fotocamere corre da lato a lato e, visivamente, funziona. Peccato per la stabilità sul tavolo: qui Apple ha sfiorato l’idea giusta senza spingerla fino in fondo, e lo smartphone resta un po’ ballerino. Lato camera, niente rivoluzioni ma un affinamento sensato: il tele passa a 48 MP con 4x ottico (l’8x è un crop ben gestito), soluzione che in ritrattistica si rivela quasi più pratica del vecchio 5x. Nelle prime foto si nota una pulizia generale migliore, segno che tra ISP e algoritmi qualcosa è stato limato.

La novità più curiosa è però davanti: la selfie cam con sensore quadrato. In pratica, permette di passare da verticale a orizzontale senza girare lo smartphone ma soprattutto senza sacrifici di qualità, con il software che si adatta al volo o lasciando a noi il controllo. È una piccola trovata che, nell’uso reale, finisce per far scattare più spesso perché è comoda e… divertente.

Lo schermo rimane una certezza per fluidità: 1–120 Hz senza incertezze. Il trattamento antiriflesso è finalmente presente e si sente nella quotidianità all’aperto, anche se non grida al miracolo: migliora la leggibilità, ma i riflessi diretti non spariscono del tutto, o per essere precisi è meno efficace rispetto ad esempio quello presente su Samsung Galaxy S25 Ultra. Prestazioni? Scattante com’è le aspettative sono rispettate, e con la camera di vapore il telefono resta tendenzialmente fresco; solo qualche accenno di calore nelle prime ore di setup e durante uno shooting al sole, nulla di preoccupante.

Sul software il discorso è più cauto: Liquid Design a tratti, poche novità “da usare” ogni giorno. Apple Intelligence rimane in panchina, Siri non ruba la scena. L’esperienza resta solida, coerente, ma senza quei colpi di teatro che fanno dire “ok, devo aggiornare subito”.

Tirando una riga provvisoria: per chi arriva da iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max o iPhone 15 Pro/ 15 Pro Max il salto può avere senso, perché somma due / tre anni di piccoli/grandi migliorie. Se invece avete in tasca un 16, questo 17 Pro ha più il sapore dell’affinamento che della svolta.

Disponibilità e dove acquistarlo

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono disponibili all’acquisto anche in Italia a partire dal 19 settembre 2025 in tre colorazioni e con tagli di memoria da 256 GB, 512 GB, 1 TB e anche 2 TB per la sola versione Pro Max. Valutazioni sul prezzo le faremo in sede di recensione nei prossimi giorni.