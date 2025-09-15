A una settimana esatta dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 26 Tahoe, la nuovissima versione di macOS, su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che rispetto ai precedenti gode di innumerevoli novità, affianca gli altri major update in rollout quali iOS e iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Arriva macOS 26 Tahoe

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 26 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili. La prima versione stabile della più recente versione di macOS arriva a oltre tre mesi di distanza dalla presentazione alla WWDC25.

La build che porta con sé la prima iterazione del nuovo macOS è la 24A354 (sostituisce la 24G90 rilasciata come versione stabile di macOS 15.6.1 Sequoia lo scorso 20 agosto). L’aggiornamento a macOS 26 Tahoe ha un peso di 7,69 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.6.1 Sequoia).

Le novità di macOS 26 Tahoe

Esauriti i dettagli relativi alla nuova build, passiamo all’analisi di quelle che sono le novità portate al debutto dal nuovo macOS 26 Tahoe. Oltre al Liquid Glass Design, le novità sono tantissime e ve ne abbiamo parlato in un articolo dedicato che abbiamo pubblicato domenica scorsa, indicando anche i dispositivi compatibili con questo major update.

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 26 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 76 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo.

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche iOS 15.7 Sequoia, ponendolo come “alternativa” per coloro che non volessero ancora procedere con l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo o per coloro che non disponessero di un dispositivo supportato.