A una settimana dal rilascio delle Release Candidate, e nella stessa serata dell’arrivo in forma stabile dei nuovi iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, tvOS 26 e visionOS 26, Apple ha avviato il rilascio di iOS 18.7, iPadOS 18.7 e macOS 15.7 Sequoia, tornata di aggiornamenti dedicata a coloro che non sono “pronti” per il salto verso gli iOS e iPadOS di nuova generazione e per coloro che posseggono computer Mac non aggiornabili alla nuova versione di macOS.

Questi aggiornamenti, al pari di quelli minori rilasciati lo scorso 20 agosto, si preoccupano principalmente di correggere alcune vulnerabilità (a livello di sicurezza) che affliggono i dispositivi, non introducendo nuove funzionalità, una cosa normale dal momento che si tratta di sistemi operativi giunti al termine della propria carriera.

Apple rilascia il settimo aggiornamento intermedio per i principali OS della generazione 2024

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di un nuovo aggiornamento intermedio per i principali sistemi operativi della generazione 2024: parliamo di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia, su tutti i dispositivi compatibili.

Le build che vengono rilasciate in forma stabile, sono le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici come Release Candidate la scorsa settimana e, in alcuni casi, si pongono come “alternativa” per coloro che non vogliono ancora (o non possono) aggiornare a iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe, appena rilasciati dal colosso di Cupertino.

Prima di scoprire i dettagli delle nuove build e le novità, segnaliamo che Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per la versione 2023 di macOS e per le versioni 2023 e 2022 di iOS e iPadOS:

iOS 18.7 e iPadOS 18.7

La build del settimo (e potenzialmente ultimo) aggiornamento intermedio della precedente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 22H20 (sostituisce la 22G100 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 18.6.2 lo scorso 20 agosto).

Nello specifico di iOS 18, la build che porta con sé iOS 18.7 ha un peso di circa 659 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6.2). Il changelog fornito nella schermata di aggiornamento dice solo che questo “include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti” (trovate qua il bollettino della sicurezza diffuso da Apple).

macOS 15.7 Sequoia

La build del settimo (e potenzialmente ultimo) aggiornamento intermedio della precedente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 24G222 (sostituisce la 24G90 rilasciata come versione stabile di macOS 15.6.1 lo scorso 19 agosto).

L’aggiornamento che porta con sé macOS 15.7 Sequoia ha un peso di 1,67 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.6.1 Sequoia). In questo caso il changelog fornito da Apple sembra decisamente più corposo di quello che accompagna iOS 18.7 e iPadOS 18.7, menzionando l’aggiunta di nuove funzionalità oltre ai canonici miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple).

Come installare i nuovi aggiornamenti targati Apple

I nuovi aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia (ma anche quelli per i sistemi operativi più datati), sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 18.7 .

. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Come di consueto, è giusto precisare che gli aggiornamenti vengono distribuiti da Apple in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcune ore prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).