Oltre a macOS 26 Tahoe, iOS 26 e iPadOS 26 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, Apple ha avviato il rilascio anche di watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 su tutti i dispositivi compatibili.

Anche watchOS, tvOS e visionOS entrano nella nuova era del Liquid Glass, la nuova filosofia di design con cui il colosso di Cupertino ha rivoluzionato l’esperienza utente, guadagnano tante novità e includono la risoluzione di vulnerabilità sul fronte della sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 26

Arriva la nuova versione di watchOS, ovvero watchOS 26, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23R352 (sostituisce la 22U90 rilasciata come versione stabile di watchOS 11.6.1 lo scorso 14 agosto) che ha un peso di 2,6 GB MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 11.6.1). Segnaliamo inoltre che, per il solo Apple Watch Ultra 3, è stato rilasciato watchOS 26.0.1 tramite la build 23R8352.

L’aggiornamento porta con sé tantissime novità: ve ne abbiamo parlato in un articolo dedicato, indicando anche la lista degli smartwatch compatibili. Come anticipato, l’aggiornamento si preoccupa inoltre di implementare novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 19 CVE risolte).

Apple TV e HomePod ricevono tvOS e audioOS 26

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 26 e audioOS 26; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 23J353 (sostituisce la 22M84, rilasciata come versione stabile di tvOS 18.6 e audioOS 18.6 lo scorso 29 luglio).

Trattandosi di un major update, segnaliamo la presenza di importanti novità di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato (dove indichiamo anche la lista dei dispositivi compatibili). Apple ha inoltre svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 17 CVE risolte).

Apple Vision Pro riceve visionOS 26

Apple ha rilasciato il nuovo major update per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26 è la 23M336 (sostituisce la precedente 22O785 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.6 lo scorso 29 luglio).

Anche in questo caso abbiamo l’introduzione di tantissime novità, estetiche e non (trovate qua maggiori dettagli al riguardo), e svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 18 CVE risolte).

Come installare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili dei nuovi major update per i sistemi operativi watchOS, tvOS e visionOS sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):