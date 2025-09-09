Nella serata dell’evento di lancio dei nuovi iPhone 17 e dei nuovi Apple Watch, oltre ad avere avviato il rilascio delle Release Candidate di tutti gli “OS 26”, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate del settimo aggiornamento intermedio per alcuni dei sistemi operativi della generazione 2024-25.

Nonostante non ci sia effettivamente stato un ciclo di sviluppo dedicato (tranne per macOS), il colosso di Cupertino ha comunque reso disponibili le versioni candidate al rilascio di iOS 18.7, iPadOS 18.7 e macOS 15.7 Sequoia sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici contemporaneamente. Questi aggiornamenti intermedi, attesi in forma stabile la prossima settimana, rappresentano il canto del cigno per tutti i sistemi operativi di quella generazione. Ecco tutti i dettagli.

Il settimo aggiornamento intermedio per gli OS Apple della generazione 2024-25 è in arrivo

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 18.7, iPadOS 18.7 e macOS 15.7 Sequoia, versioni in anteprima (già disponibili anche per i beta tester pubblici) che anticipano il settimo aggiornamento intermedio per i tre sistemi operativi più importanti della generazione 2024-25.

Apple è solita fare qualcosa del genere per due motivi: fornire agli utenti che non vogliono passare subito ai sistemi operativi di nuova generazione di rimanere sulla versione precedente ma con tutte le implementazioni del caso lato sicurezza; fornire un ultimo aggiornamento di sicurezza per quei dispositivi che non sono supportati dai sistemi operativi di prossima geneazione.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima che, al netto di problematiche di sorta, verranno poi distribuite sul canale stabile la prossima settimana (probabilmente nella stessa serata di iOS 26 e soci).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per precedenti versioni di macOS, iOS e iPadOS:

Release Candidate 6 di macOS 14.8 Sonoma tramite la build 23J21 .

tramite la build . Release Candidate di iOS 16.7.12 e iPadOS 16.7.12 tramite la build 20H364

e tramite la build Release Candidate di iOS 15.8.5 e iPadOS 15.8.5 tramite la build 19H394

La build in anteprima del settimo aggiornamento intermedio della più recente iterazione di iOS, disponibile sia nella versione “per sviluppatori” che in quella “per beta tester pubblici” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente iterazione di iPadOS, disponibile sia nella versione “per sviluppatori” che in quella “per beta tester pubblici” su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22H20 (sostituisce la 22G100 rilasciata come versione stabile di iOS 18.6.2 il 20 agosto scorso). Nello specifico di iOS 18.7, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 7,31 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6.2).

La nuova build in anteprima del settimo aggiornamento intermedio della più recente iterazione di macOS, disponibile sia nella versione “per sviluppatori” che in quella “per beta tester pubblici” su tutti i computer Mac compatibili, è la 24G222 (sostituisce la 24G219 rilasciata come Release Candidate 5 di macOS 15.7 Sequoia lo scorso 2 settembre). L’aggiornamento che porta con sé la Release Candidate 6 di macOS 15.7 Sequoia ha un peso di 2,84 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.6.1 Sequoia).

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 18.7, iPadOS 18.7 e macOS 15.7 Sequoia sono disponibili sia per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici; l’importante è possedere un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare.