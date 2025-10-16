Qualche settimana fa vi avevamo parlato delle probabili differenze tra Amazfit Balance 2 (qui trovate la nostra recensione), l’attesissimo erede di uno degli smartwatch di maggior successo degli ultimi anni, e la sua versione XT. Da qualche giorno la seconda variante è disponibile anche in Italia e in attesa della nostra recensione e del confronto reale, in arrivo tra pochi giorni, abbiamo pensato di proporvi un confronto sulla carta.

Come sempre si tratta di una comparazione di specifiche tecniche, utili per mettere a confronto due dispositivi che pur essendo sostanzialmente identici dal punto di vista estetico, nascondono importanti differenze al loro interno. D’altro canto la differenza sul prezzo di listino è tangibile, parliamo infatti di 100 euro: b, mentre Amazfit Balance 2 è in vendita a 299,90 euro.

Visto i possibili dubbi a cui potrebbe trovarsi di fronte un potenziale acquirente, facciamo un rapido confronto sulle caratteristiche principali, così da aiutarvi a scegliere il modello che meglio si adatta alle vostre necessità, per risparmiare se necessario ma anche per evitare brutte sorprese qualora una delle funzioni del modello più costoso fossero per voi indispensabili.

Design e materiali

Come già detto, dal punto di vista estetico è sostanzialmente impossibile distinguere i due dispositivi. Nel nostro caso abbiamo la fortuna di avere il Balance 2 con cornice blu e il Balance 2 XT con cornice grigia. Per il resto la cassa ha le stesse dimensioni, 47 millimetri, lo schermo è lo stesso, un pannello AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione di 480 x 480 pixel.

Le prime differenze si notano a livello di materiali: se la cornice è realizzata in lega di alluminio su entrambi i modelli, Amazfit Balance 2 utilizza un vetro zaffiro per proteggere lo schermo, mentre Amazfit Balance 2 X utilizza un comune vetro temperato, meno resistente in termini di durabilità ma comunque sufficiente per un uso quotidiano. Abbiamo già visto che il vetro di Balance 2 ha un trattamento oleofobico di bassa qualità, resta da capire se quello di Balance 2 XT sarà migliore sotto questo punto di vista.

Sostanzialmente identico il peso, 43 grammi per Balance 2, poco meno di 42 grammi per Balance 2 XT, quindi da questo punto di vista non ci sono differenze che possano essere percepibili dall’utente.

La prima significativa differenza è però rappresentata dalla resistenza all’acqua. Amazfit Balance 2 può contare su una certificazione a 10 atmosfere, il che significa che può resistere fino a 100 metri di profondità. Per chi pratica immersioni è presente la certificazione fino a 45 metri, quindi può essere utilizzato per immersioni subacquee e in apnea. Dal canto suo Amazfit Balance 2 XT ha una certificazione fino a 5 atmosfere, e può quindi essere utilizzato per il nuovo, in piscina o in mare, ma non per le immersioni.

Balance 2 ha inoltre la certificazione MIL-STD-810G, per garantire una elevata robustezza, resistenza a basse e alte temperature, forti vibrazioni e impatti. È uno standard militare che suggerisce una elevata resistenza in ogni condizione, mentre il modello XT non ne è dotato. Da prendere in considerazione se lavorate all’aperto, praticate sport estremi o quelli in cui è facile che lo smartwatch venga a contatto con sassi, rocce e altro.

Audio, memoria interna e funzioni sportive

Anche la parte audio, che su uno smartwatch potrebbe non sembrare così fondamentale, presenta delle sostanziali differenze. Balance 2 può contare su due altoparlanti stereo, un vantaggio percepibile sia in chiamata, tramite il collegamento Bluetooth con lo smartphone, sia per quanto riguarda la chiarezza degli avvisi vocali durante gli allenamenti.

Balance 2 XT, dal canto suo, utilizza una configurazione più tradizionale basata si un singolo altoparlante, una soluzione sufficiente per gestire le chiamate e gli avvisi, e tramite il microfono è possibile utilizzare i comandi vocali e interagire con lo smartwatch tramite Zepp Flow. La qualità potrebbe essere leggermente inferiore ma essendo già stata provata sui tanti modelli già in commerci, possiamo garantire che è comunque di buon livello.

Continuiamo a parlare delle differenze sotto la scocca passando allo spazio di archiviazione. Amazfit Balance 2 ha stupito tutti con i sui 32 GB, che permettono di memorizzare mappe di grandi dimensioni ma anche una enorme quantità di brani musicali, così da avere sempre la playlist più adatta per ogni sport o allenamento. Senza contare che è possibile scaricare numerose app dallo store Amazfit per estendere ulteriormente le funzioni del dispositivo.

Amazfit Balance 2 XT, dal canto suo, si accontenta di 4 GB di memoria interna, sufficienti comunque per scaricare le mappe della vostra zona ma anche per una selezione più ridotta della vostra musica preferita. Nei modelli precedenti siamo riusciti a scaricare sia la mappa col livello più alto sia un centinaio di brani, avanzando ancora parecchio spazio.

Se però viaggiate spesso e volete mappe molto ampie, o avete gusti musicali particolarmente raffinati e volete una playlist per ogni diverso sport, i 4 GB potrebbero rappresentare un compromesso eccessivo.

Sostanzialmente identiche invece le funzionalità sportive, entrambi gli smartwatch sono in grado di tracciare oltre 170 diverse attività o allenamenti, a partire da HYROX, di cui Amazfit è partner ufficiale e unico partner tecnologico. Il modello XT pecca solo nella modalità golf, non disponibile, ma se non siete praticanti è una funzione assolutamente irrilevante.

Salute e autonomia

Per quanto riguarda i sensori dedicati alla salute e al monitoraggio delle attività, non ci sono sostanziali differenze. La principale è l’assenza di un termometro sul modello XT, ma è una funzione alla quale si può rinunciare senza troppi rimpianti a nostro avviso, a meno che non abbiate bisogno di uno smartwatch che vi fornisca delle informazioni molto dettagliate sullo stato di salute. Per il resto entrambi gli smartwatch utilizzano un sensore biometrico Bio Tracker 6.0, il più recente del brand, capace di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il livello di stress. Anche il monitoraggio del sonno offre le medesime informazioni, con il rilevamento delle varie fasi, la respirazione, eventuali episodi di ipopnea.

Entrambi i dispositivi offrono il supporto a ben sei sistemi satellitari (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS e NavIC), per garantire un tracciamento preciso e accurato in ogni parte del mondo.

Uguale, almeno sulla carta, l’autonomia, ma è un dato che andrà ovviamente verificato sul campo. Entrambi gli smartwatch montano una batteria da 658 mAh, in grado di garantire fino a 21 giorni di utilizzo tipico, 10 giorni con uso intenso (e schermo sempre acceso), 33 ore in modalità GPS con alta precisione e 67 ore in modalità GPS a risparmio energetico. Dati che pongono entrambi nelle zone alte della classifica degli smartwatch, con un notevole vantaggio rispetto ad altri brand che richiedono una carica a giorni alterni (quando va bene).

Per il resto entrambi offrono la connettività WiFi (solo a 2.4GHz), Bluetooth 5.2 e montano Zepp OS 5, con l’assistente IA Zepp Flow, la risposta ai messaggi sui dispositivi Android e Zepp Pay per pagamenti in mobilità. Qui sotto trovate una tabella riepilogativa che semplifica ulteriormente la comparazione tra i due.

Specifiche tecniche a confronto

Caratteristica Amazfit Balance 2 Amazfit Balance 2 XT Prezzo di lancio 299,90 € 199,90 € Display AMOLED 1,5″ 480x480px AMOLED 1,5″ 480x480px Vetro di protezione Zaffiro Temperato/Gorilla Glass Caratteristica Amazfit Balance 2 Amazfit Balance 2 XT Materiale cassa Lega di alluminio Lega di alluminio Dimensioni cassa 47 mm 47 mm Peso (senza cinturino) 43 g <42 g Resistenza acqua 10 ATM (100m) 5 ATM (50m) Immersioni subacquee Sì (fino a 45m) No Certificazioni MIL-STD-810G 6 certificazioni Non specificate Altoparlanti 2 (stereo) 1 (mono) Microfono Sì Sì Memoria interna 32 GB 4 GB Modalità Golf Sì (40.000 campi) No Sensore temperatura Sì No BioTracker 6.0 PPG Sì Sì GPS dual-band Sì (6 satelliti) Sì (6 satelliti) Modalità sportive 170+ 170+ Modalità HYROX Sì Sì Zepp OS 5.0 5.0 Zepp Coach AI Sì Sì Zepp Flow (controllo vocale) Sì Sì WiFi 2.4 GHz 2.4 GHz Bluetooth 5.2 5.2 Autonomia tipica 21 giorni 21 giorni Autonomia intensiva 10 giorni 10 giorni GPS modalità accurata 33 ore 33 ore Capacità batteria 658 mAh 658 mAh

