A una settimana e un giorno dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di iOS 18.6 e iPadOS 18.6 su tutti gli iPhone e iPad compatibili, sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS e iPadOS.

A differenza del precedente aggiornamento intermedio che ha introdotto le ultime “vere” novità per i sistemi operativi della generazione 2024-25, questo aggiornamento intermedio non introduce grandi novità ma si concentra sui classici miglioramenti (risoluzione di bug, novità sul fronte della sicurezza, affinamenti). Prima di partire, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 15.6 Sequoia, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 18.6 e iPadOS 18.6 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 18.6 e iPadOS 18.6 su tutti gli iPhone e iPad compatibili. Il sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS arriva a oltre due mesi dal quinto aggiornamento intermedio che non ha mai ricevuto una patch correttiva.

La build che porta con sé la più recente versione di iOS 18 e iPadOS 18 è la 22G86 (sostituisce la 22F76 rilasciata come versione stabile di iOS 18.5 e iPadOS 18.5 lo scorso 12 maggio). L’aggiornamento a iOS 18.6 ha un peso di 822,1 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.5).

Le (poche) novità di iOS 18.6 e iPadOS 18.6

Come anticipato in apertura, questo ciclo di sviluppo è stato decisamente poco interessante sul fronte delle novità, specie considerando che è già in corso il lungo ciclo di sviluppo che porterà a iOS 26 e iPadOS 26, annunciati alla WWDC25 di giugno. C’è comunque spazio per affinamenti, risoluzioni di bug e miglioramenti sul fronte della sicurezza, soprattutto con uno sguardo a quei dispositivi che non riceveranno al prossimo major update, portati al debutto da iOS 18.6 e iPadOS 18.6 su tutti i dispositivi supportati.

Note di rilacio di iOS 18.6

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza e corregge un errore in Foto che poteva impedire la condivisione dei filmati dei ricordi.

Le vulnerabilità di sicurezza risolte con iOS 18.6 e iPadOS 18.6

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 18.6 e iPadOS 18.6 (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo.

Dispositivi compatibili con iOS 18.6 e iPadOS 18.6

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia l’elenco dei dispositivi supportati, ai quali si sono nel frattempo aggiunti i modelli di iPhone e iPad recentemente lanciati sul mercato da Apple.

Modelli di iPhone compatibili con iOS 18.6

*supportano Apple Intelligence

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 18.6

iPad Pro 12.9 7 a generazione – OLED con chip M4 (2024)* 6 a generazione (2022)* 5 a generazione (2021)* 4 a generazione (2020) 3 a generazione (2018)

iPad Pro 11 5 a generazione – OLED con chip M4 (2024)* 4 a generazione (2022)* 3 a generazione (2021)* 2 a generazione (2020) 1 a generazione (2018)

iPad Air 7 a generazione – 11″ e 13″ con chip M3 (2025)* 6 a generazione – 11″ e 13″ con chip M2 (2024)* 5 a generazione – 11″ con chip M1 (2022)* 4 a generazione (2020) 3 a generazione (2019)

iPad mini 7 a generazione (2024)* 6 a generazione (2021) 5 a generazione (2019)

iPad 11 a generazione (2025) 10 a generazione (2022) 9 a generazione (2021) 8 a generazione (2020) 7 a generazione (2019)



*supportano Apple Intelligence

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 18.6 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 18.6 sugli iPad.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche nuovi aggiornamenti minori per la precedente versione di iPadOS, con l’obiettivo di correggere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza: