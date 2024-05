Le prime indiscrezioni al riguardo risalgono al mese di ottobre del 2022, a quel tempo iniziarono a circolare voci sui presunti piani di Microsoft di lanciare uno store gaming alternativo a quelli di Apple e Google; qualche mese dopo fu Phil Spencer, capo della divisione Microsoft Xbox, a dichiarare come il colosso di Redmond si augurasse che con l’acquisizione di Activision Blizzard potesse riuscire ad incrementare la competizione nel settore degli store mobile, svelando di fatto i piani dell’azienda.

Nelle ultime ore, ulteriori informazioni sono state condivise dai colleghi di Bloomberg, con tanto di tempistiche per il lancio del nuovo app store con cui Microsoft si prepara a sfidare Apple.

Microsoft lancerà il proprio app store per iOS a luglio, ma non sarà un’app

Abbiamo già avuto modo di vedere come, grazie all’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), diverse aziende del settore tecnologico abbiano dovuto apportare tutta una serie di modifiche e cambiamenti, tra queste figura Apple che, tra le altre cose, ha dovuto cedere agli app store alternativi.

Proprio in questo frangente si prefigurano i piani di Microsoft che, a quanto pare, sarebbe pronta a lanciare il proprio app store per iOS già nel mese di luglio: secondo quanto condiviso, il nuovo store sarà inizialmente limitato ai soli giochi di proprietà dell’azienda ma, nel prossimo futuro, si aprirà anche a tutti gli sviluppatori di terze parti che potranno così beneficiare di uno sbocco alternativo all’app store ufficiale della mela per le proprie creazioni.

Il negozio basato su browser debutterà con i giochi di Microsoft, offrendo sconti su articoli di gioco associati a titoli come Candy Crush Saga. Il presidente di Xbox Sarah Bond ha annunciato la mossa giovedì al Bloomberg Technology Summit. Successivamente, Microsoft aprirà lo store ad altri editori.

Un altro aspetto interessante è che il futuro app store di Microsoft non sarà un’applicazione, bensì un sito web; l’azienda sembra aver optato per questa soluzione per poter fornire uno strumento con il quale poter raggiungere tutte le piattaforme.

Microsoft ha visto l’opportunità di creare un negozio che va veramente su tutti i dispositivi: dove chi sei, la tua biblioteca, la tua identità, i tuoi premi viaggiano con te invece di essere vincolati a un unico ecosistema.

Secondo quanto noto al momento, il futuro app store di Microsoft sarà gestito dalla divisione Xbox dell’azienda; considerando come manchino pochi mesi a luglio, avremo probabilmente modo di reperire maggiori informazioni al riguardo nel corso delle prossime settimane.