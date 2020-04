Dopo aver analizzato nel dettaglio il mondo dei mouse, è arrivato il momento di esplorare l’altra storica periferica. La tastiera da sempre tiene compagnia a tutte le nostre operazioni al desktop e al notebook, ne ha viste di ogni. Qualche volta si sarà salvata per miracolo da una tazza di caffè, altre volte avrà smesso di funzionare senza motivo apparente per poi riprendersi dopo un paio di ore.

La tastiera è sempre al nostro fianco, è indispensabile ma troppo spesso sottovalutata. Avere di fianco una delle migliori tastiere del mercato offre una marcia in più reale, tangibile e tutti quelli che hanno deciso di cambiare tastiera e prenderne una di qualità superiore sanno di che tipo di differenza si sta parlando.

Quali sono le migliori tastiere del 2020?

Capire come scegliere una tastiera nel 2020 non è proprio così immediato, le migliori tastiere si sono evolute tantissimo ed hanno alzato di molto il tasso tecnico. Un grande passo in avanti per il mondo delle tastiere che ha aumentato la proposta da parte dei brand e di conseguenza anche qualche dubbio su quale tastiera comprare. Grazie alla spinta del mondo gaming sono ritornate di moda le tastiere meccaniche piene zeppe di tecnicismi che prima erano esclusiva dei soli esperti del settore mentre oggi sono dei dati molto importanti per la scelta della miglior tastiera.

Differenze fra tastiere a membrana e tastiere meccaniche

Il grande ritorno delle tastiere meccaniche si è contrapposto all’utilizzo di una tastiera a membrana. Ci sono delle differenze dal punto di vista tecnico, le tastiere a membrana sono costruite a strati flessibili di un singolo blocco per l’intera tastiera in questo modo possono essere molto sottili, necessitano di una piccolissima pressione per attivare il comando e generalmente sono silenziose.

Le tastiere meccaniche sono molto più grandi, rumorose e necessita di una pressione maggiore sul singolo tasto, tutto a vantaggio di una reattività senza pari ed una precisione infallibile. Ogni singolo switch delle tastiere meccaniche è indipendente, ha una costruzione fisica articolata e variegata in varie tipologie. Generalmente gli switch più diffusi sono i Cherry ma non è raro vedere switch proprietari dei produttori o piccole modifiche a quelli Cherry. Gli switch vengono divisi per colore, quelli Blue di Cherry sono studiati per essere veloci e scattanti ma un pizzico più rumorosi, quelli Brown richiedono una pressione decisamente inferiore contenendo il rumore così come i Silver, quelli Black e quelli Red richiedono una pressione abbastanza sostenuta ma sono i più incisivi in circolazione. Le tastiere meccaniche rispetto a quelle a membrana sono quindi più grandi, rumorose, precise, tecniche e più costose. Complessivamente una tastiera a membrana può essere consigliata a chi non scrive e gioca molto durante la giornata ed ha delle esigenze generiche mentre le tastiere meccaniche sono per chi ha ben in mente cosa si deve fare con quella tastiera.

In realtà il discorso delle esigenze non si sposa bene solo con chi cerca una tastiera per utilizzo semi professionale ma anche per cerca semplicemente una tastiera nuova. Ci sono tastiere particolarmente adatta alla scrittura, tastiere adatte alla portabilità, tastiere wireless, tastiere compatte, tastiere con retroilluminazione RGB, tastiere per il mondo eSports ed ovviamente tastiere economiche. Il consiglio generale è quello di valutare bene la destinazione di utilizzo della miglior tastiera da prendere per le proprie esigenze. Se dovete scrivere molto e a lungo conviene puntare ad una tastiera meccanica con switch sostanziosi e rumorosi (anche in questo caso, i gusti personali sono importanti), se dovete giocare è necessario puntare ad una meccanica ma c’è bisogno di valutare a che titoli si andrà a giocare per scegliere gli switch giusti. Se invece vi basta una tastiera piccola, compatta, magari wireless a basso prezzo per utilizzarla al desktop ma anche per la smart tv, una tastiera a membrana potrebbe essere più indicata.

Dopo le veloci raccomandazioni sottolineiamo che la guida alle migliori tastiere non è una lista di tutti i device presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle tastiere è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste tastiere sono sulle nostre scrivanie ad aiutarci nel montaggio video, nella stesura degli articoli e nei momenti di svago a supporto delle sessioni di gioco.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori tastiere del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci. Migliori tastiere economiche Dalle tastiere economiche non ci si può aspettare molto in termini di precisione, reattività e costruzione. Vanno però benissimo per chi non ha nessuna pretesa ed ha bisogno di una tastiera per stare al computer digitando il giusto. Non sono consigliate se dovete scrivere tanto, sono per un tipo di utilizzo generalista. Ecco le migliori tastiere economiche: AmazonBasic Tastiera wireless Una tastiera wireless dal prezzo decisamente contenuto da parte di Amazon che con la sua linea Basic si ripromette di portare sul mercato prodotti essenziali ma dal corretto funzionamento. Una tastiera onesta, costruita in plastica, non precisissima ma comunque in grado di fare il suo dovere. Costa pochissimo e non si può pretendere di più. Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon. Logitech K120 Prezzo bassissimo, qualità discreta e efficienza di Logitech. Sia chiaro questa tastiera per quanto costa non fa miracola ma almeno ha una costruzione migliore, è abbastanza completa, ha il tastierino numerico ed è cablata evitando di fatto i problemi di lag e ritardi che ci possono essere con le tastiere wireless di fascia bassa. Sicuramente tra le miglior tastiere economiche. Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon. VicTsing Tastiera Gaming PC Un brand non proprio conosciuto che sta provando ad emergere con prodotti pieni di LED RGB, attenzione all’aspetto estetico questa tastiera non è meccanica e non ha nemmeno tutta questa precisione. Sicuramente tra le migliori tra quelle economiche per il suo impatto estetico se siete amanti del mondo gaming o se volete semplicemente la retroilluminazione ad un prezzo basso. Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori tastiere ergonomiche

Chi ha problemi di postura alla scrivania e magari ha già un mouse ergonomico, sicuramente apprezzerà anche le tastiere ergonomiche. Sono tastiere che permettono di non muovere troppo le mani sui keycaps, sono leggermente rialzate con una sorta di “collina” che permette anche una pressione facilitata. Non hanno un design particolarmente compatto ma sono comode e realmente un sollievo dal punto di vista posturale. C’è bisogno però di un periodo di adattamento, non tutti le preferiscono.

Microsoft Sculpt Comfort + Mouse

Un bel set up da parte di Microsoft che con la sua Sculpt più economica regala anche un piccolo mouse. Leggermente rialzata con la classica collina delle tastiere ergonomiche, questa soluzione di Microsoft è molto comoda, compatta sulla scrivania ed ha una costruzione valida, il tutto è mirato a far stare i polsi belli saldi e comodi.

Microsoft Sculpt Ergonomic

Design unico, ergonomico al massimo e con tastierino numerico a parte per massimizzare la comodità di utilizzo. La Sculpt Ergonomic di Microsoft è la miglior tastiera ergonomica per rapporto qualità-prezzo. Costa circa 77 Euro, va spesso in offerte a va tenuta in grande considerazione perché ha una precisione, una stabilità e una piacevolezza senza pari. Da prendere senza pensarci due volte.

Logitech MK850 Wireless + Mouse

Ottimo kit tastiera ergonomica e mouse da parte di Logitech. Il prezzo è un po’ altino ma questa Logitech è costruita benissimo, ha dei materiali comodi al tatto e una forma decisamente ergonomica, porta facilmente tutti i tasti alle dita senza doverle muovere più di tanto. Grazie alla tecnologia Easy Switch è possibile passare dal pc desktop al tablet e allo smartphone con una velocità disarmante. Solita grande qualità di Logitech.

Migliori tastiere gaming

Le migliori tastiere da gaming negli ultimi anni sono diventate sempre più precise, affidabili e rapide. Il mondo del gaming e quello degli eSport hanno spinto i produttori a sviluppare tastiere gaming dal design avanzato con funzioni comode in primo piano ed una grande ottimizzazione degli switch e dei keycaps. Non mancano i classici LED RGB e alcune funzioni molto particolari. I modelli top di gamma costano un bel po’ ma sono il massimo per chi non vuole vedere in nessun caso imput lag. Ecco le migliori tastiere gaming:

Drevo Tyrfing V2

La miglior tastiera gaming economica per rapporto qualità-prezzo. Non è tra le più conosciute ma appena la si prova ci si rende conto di quanto sia valida la Drevo con switch Red. La costruzione è ottima con una solida base metallica ed un cavo in nylon, ci son 88 tasti con LED RGB personalizzabili e Macro programmabili. Non è per chi fa del gaming il proprio lavoro o per chi vuole il massimo della reattività ma è il miglior modo per approcciarsi a queste tastiere ed in più è validissima per l’uso di tutti i giorni.

Asus Cerberus

Ottima tastiera meccanica gaming di Asus proposta in una fascia di prezzo ben sotto i 100 Euro. Servono circa 80 Euro per portarsi a casa una tastiera ben studiata, molto stabile, veloce e reattiva in grado di essere completamente personalizzata non solo attraverso i LED RGB ma anche grazie ad alcune funzioni utili in sessioni di gioco come il blocco tasti di Windows e le regolazioni multimediali rapide. La qualità Asus c’è e si sente tutta.

Razer BlackWidow Elite

Una vera e propria garanzia di qualità, il brand Razer ha creato un concentrato di precisione e comodità con la BlackWidow Elite. I tasti meccanici progettati da Razer sono velocissimi nella reattività e riescono ad essere sempre stabili e precisi nel tempo, il quadrante digitale per i controlli multi funzione è una vera chicca per non perdere il focus nelle sessioni e il supporto in similpelle dei polsi fa sicuramente scena sulla scrivania (oltre agli effetti LED RGB). Costa tantissimo ma è una sicurezza.

Corsair K70 MK.2

Corsair fa la scelta migliore per la sua tastiera K70 MK.2 e sceglie gli switch Cherry MX rapidi, alcuni la definiscono miglior tastiera per Fortnite ma oggettivamente vale molto ma molto di più di quel titolo. Il telaio è in alluminio in grado di essere resistente nel tempo, i controlli multimediali sono controllati tramite una ghiera separata ed il poggiapolsi è rimovibile per il massimo della comodità. Ovviamente c’è la possibilità di controllare ogni aspetto della retroilluminazione RGB LED.

SteelSeries Apex Pro

SteelSeries fa sul serie e punta agli switch OmniPoint che possono essere regolati tra 0,4 e 3,6 mm in modo da essere sempre calibrati secondo le proprie esigenze. Una scelta fantastica che non compromette la costruzione dell’intera tastiera da gioco che è costruita in lega di alluminio aeronautico serie 5000, ha anche un piccolo display OLED per le impostazioni rapide e i controlli multimediali separati. Il vero punto forte però sono gli switch che gli regalano il titolo di tastiera più veloce al mondo, un titolo che si fa pagare caro.

Migliori tastiere meccaniche

Pensando ad una tastiera meccanica quale scegliere non è proprio semplice. Molte si sono legate indissolubilmente al mondo gaming ed alcune sono effettivamente delle tastiere meccaniche di fascia altissima ma per chi cerca un look più sobrio e magari anche una maggior personalizzazione, ci sono delle soluzioni interessanti anche su Amazon. Di solito le migliori tastiere meccaniche si comprano da siti di terze parti, molte arrivano direttamente da Taiwan ma spesso e volentieri la garanzia non eccelle, per questo motivo consigliamo di dare uno sguardo prima su Amazon.

Drevo Gramr

Molto compatta, a tratti minimal se non fosse per i LED RGB (che possono essere disattivati) e piacevole da utilizzare. La Drevo Gramr è tra le migliori tastiere meccaniche in circolazione per il rapporto qualità-prezzo. Sotto i 50 Euro non c’è niente di meglio, c’è la possibilità di scegliere in fase d’acquisto tra vari switch ed in più ha il bel plus del cavo USB-C.

Durgod Taurus

Sconosciuta ai più ma questa Durgod Taurus è forse la miglior tastiera meccanica che non sia relegata per forza di cose al mondo gaming. Certo costa un bel po’ ma grazie al design compatto ed elegante, grazie alla scelta di Cherry per gli switch, grazie ai Keycaps resistenti, quel prezzo può permetterselo alla grande. Solidissima, precisa, affidabile e personalizzabile, è sicuramente da consigliare.

Migliori tastiere wireless Wi-Fi

Alcuni modelli di tastiere che abbiamo valutato nel corso di questa selezione sono già ottime per la tecnologia wireless. Queste due selezionate però possono collegarsi anche solo esclusivamente in Wi-Fi senza l’utilizzo di un bluetooth, in alcuni casi potrebbe essere richiesto l’utilizzo dell’adattatore in confezione.

Logitech MK270

La Logitech MK270 è la entry level delle tastiere basate sulla tecnologia Wi-Fi. Per quanto costa non ci sono particolari controindicazioni se non una qualità costruttiva non proprio elevata e la precisione di una tastiera economica. C’è da considerare che stiamo sempre parlando di una tastiera wireless wi-fi con in un mouse in bundle venduta a meno di 20 Euro.

Logitech Craft

Tra le migliori tastiere wireless se non proprio la migliore soprattutto in ambito lavorativo e produttivo. La Craft di Logitech è stata ottimizzata per essere personalizzata al massimo per funzionare in maniera precisa in ogni applicazione di foto e video editing grazie all’innovativa dial rotante che semplifica non poco la vita. Altro grandissimo prodotto di Logitech, si fa pagare tantissimo ma aumenta la produttività in maniera smisurata.

Migliori tastiere bluetooth

Le tastiere bluetooth sono estremamente versatili, possono essere utilizzare con un tablet, in extremis con uno smartphone ma il loro utilizzo più adeguato è legato alle smart TV o ai TV box Android che necessitano in alcuni casi di tastiere fisiche. Il consiglio generale è quello di non spendere troppo per una tastiera bluetooth se il suo utilizzo è legato alla TV o ad un tablet dal prezzo non troppo alto.

OMOTON Tastiera Bluetooth

Tra le tastiere basate sulla tecnologia Bluetooth spunta questa soluzione super economica in grado di essere compatibile per smartphone, tablet ma è più indicata ad una smart TV in quanto è davvero piccola e non ha una precisione così affidabile per scrivere testi lunghi magari su un tablet. Per quel che costa fa il suo ed ha un design carino.

Logitech K480

Non solo la miglior tastiera bluetooth per rapporto qualità-prezzo ma anche tra le migliori tastiere per tablet. Logitech ha pensato bene di inserire una piccola sezione dove andare ad inserire il tablet per andare a ricreare un set up simil notebook, può anche ospitare uno smartphone volendo. Ha tutte le funzioni tipiche di una Logitech come Easy Switch e una tenuta in termini di affidabilità molto alta. Questa Logitech ha venduto tantissimo e sta continuando a farlo, è un successo.

Gli accessori migliori per le tastiere

Spray Aria compressa Nilox

Se stavate cercando come pulire una tastiera, questo piccolo accessorio di Nilox potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un semplicissimo spray ad aria in grado di rimuovere la polvere ostinata dalle tastiere meccaniche, valido anche per quelle a membrana. Fate sempre molta attenzione quando smontate tastiere per pulirle.

Gomma Pulizia

Capire come disinfettare la tastiera non è semplice e soprattutto per quelle meccaniche, è meglio munirsi di grande cautela per provare a farlo. Per le tastiere a membrana che in parecchi casi possono resistere anche a panni umidi, si potrebbe optare a questo gel in grado di catturare la polvere anche negli angoli più difficili da raggiungere. Per una pulizia completa però, il lavoro manuale, fatto con la massima cura e con panni umidi è sicuramente la mossa più intelligente da fare.

Migliori tastiere in assoluto

