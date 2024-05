Il World Password Day (Giornata mondiale delle Password) si celebra ogni primo giovedì di maggio a partire dal 2013. L’iniziativa è stata pensata e ricordata ogni anno al fine di sensibilizzare gli utenti digitali in merito alla grande importanza dell’utilizzo delle password, così da proteggere la propria identità e vita digitale. Il World Password Day, però, potrebbe diventare presto un ricordo, data la progressiva eliminazione delle password tradizionali a fronte di nuovi metodi più sicuri. È il caso di Microsoft, che sta implementando il supporto delle passkey per tutti i consumers account (account dei consumatori). Dopo che l’anno scorso l’azienda ha deciso di abilitarle per Windows 11, tutti coloro che possiedono un account Microsoft dispongono ora della possibilità di generare passkey anche su iOS, Android e Windows.

Cosa sono le passkey

Attraverso le passkey, gli utenti hanno la possibilità di sostituite le password tradizionali con gli innovativi metodi di autenticazione dei propri dispositivi elettronici. Così facendo, ad esempio, gli utenti possono accedere a iCloud, Gmail o PayPal attivando semplicemente FaceID su iPhone; il sensore di impronte digitali su Android; oppure attraverso Windows Hello su PC.

Nel momento in cui gli utenti creano una passkey, vengono automaticamente generate due keys (chiavi): una memorizzata dal sito web o dal servizio in cui si trova in quel momento l’account; un’altra privata salvata sul dispositivo impiegato per verificare l’identità. Nel caso in cui il device degli utenti dovesse essere perso oppure si dovesse rompere, sarebbe comunque possibile recuperare facilmente le passkey salvate. Infatti, poiché le passkey funzionano su più dispositivi, gli utenti possono utilizzare la funzione di backup. Inoltre, molti dispositivi che supportano le passkey possono anche effettuare una nuova autenticazione degli utenti in base al loro numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e una chiave di sicurezza hardware, qualora se ne possedesse una.

La novità di Microsoft

Vasu Jakkal, Vicepresidente aziendale per la sicurezza, la conformità e l’identità di Microsoft, ha scritto a tal proposito:

Oggi puoi utilizzare una passkey per accedere alle app e ai siti Web Microsoft, inclusi Microsoft 365 e Copilot su browser desktop e mobili. Nelle prossime settimane verrà fornito il supporto per l’accesso alle versioni mobili delle applicazioni Microsoft utilizzando le passkey (…). Nell’era dell’intelligenza artificiale, esistono opportunità senza precedenti di creatività e produttività che consentono a ogni persona sul pianeta, inclusi miliardi di utenti Microsoft che accedono ogni giorno ai servizi per il lavoro e la vita, di ottenere di più. Proteggere e accedere alla tua vita digitale non deve essere una seccatura e non dovresti dover scegliere tra accesso semplice e accesso sicuro. L’accesso al tuo account Microsoft con una passkey ti consente di lasciarti alle spalle la frustrazione di password e codici, così puoi concentrarti sulla creatività e sul portare a termine le cose.

L’utilizzo di passkey rappresenta senza dubbio un aspetto centrale nella volontà di Microsoft per promuovere un futuro senza password. L’azienda ha introdotto per la prima volta l’autenticazione Windows Hello nel 2015 con Windows 10, consentendo in tal modo agli utenti di accedere al PC attraverso il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o un codice PIN. Nel 2018, Microsoft ha iniziato a supportare le chiavi di sicurezza FIDO, per poi aggiungere, nel 2021, un’opzione d’accesso caratterizzata dall’assenza di password.

Ad oggi, l’utilizzo delle passkey è stato adottato dalla gran parte delle aziende del settore, come, ad esempio, Apple e Google. Finora, oltre 400 milioni di account Google hanno utilizzato le passkey, dimostrando così l’esistenza di una valida alternativa d’accesso rispetto all’inserimento delle password tradizionali.