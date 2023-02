Per diversi anni il team di Microsoft ha provato a rendere Windows Phone un sistema operativo mobile capace di competere con Android e iOS ma il colosso di Redmond alla fine ha dovuto desistere e nel 2019 ha messo da parte questo progetto.

A quanto pare, tuttavia, il team di Microsoft ha ancora delle ambizioni nel settore mobile e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe in programma di lanciare un nuovo store che possa andare a competere con quelli di Google ed Apple.

Microsoft vuole provarci con un suo store mobile

Nel corso di un’intervista rilasciata a The Times da Phil Spencer, capo della divisione Microsoft Xbox, il dirigente ha dichiarato che il colosso di Redmond si augura che con l’acquisizione di Activision Blizzard possa riuscire ad incrementare la competizione nel settore degli store mobile, al momento letteralmente dominato da App Store e Google Play Store.

In sostanza, pare che il team di Microsoft abbia in programma di creare un servizio rivale e ciò a partire dai giochi ed è anche per tale motivo che l’azienda sta strettamente collaborando con le autorità che regolamentano il mercato, in quanto vuole dimostrare di poter essere un’alternativa valida ed affidabile.

Ricordiamo che l’annuncio di Microsoft relativo all’acquisizione di Activision Blizzard risale all’inizio dello scorso anno e nei mesi seguenti il colosso di Redmond si è trovato a dovere convincere le varie autorità che controllano il mercato della bontà dell’operazione.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli su come Microsoft preveda di fare funzionare il suo nuovo store mobile, che quasi certamente non sarà accolto bene da Apple e Google e non ci sarebbe da stupirsi se i due colossi statunitensi dovessero provare a fare un po’ di ostruzionismo.

Ad ogni modo, la procedura di acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond dovrebbe essere portata a compimento entro la fine del 2023 e, pertanto, nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.