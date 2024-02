A 4 mesi dalla presentazione, Apple fa spazio ai MacBook Pro M3 fra i prodotti ricondizionati certificati. Sono in vendita in Italia e in altri paesi, sia nella versione con Apple Silicon M3 che con la più potente M3 Pro, i più recenti prodotti dell’azienda di Cupertino ad arrivare nel canale di vendita di Apple dedicato ai prodotti usati ma riportati a nuovo, acquistabili a prezzi scontati.

Cosa sapere sui ricondizionati certificati di Apple

Oltre ai prodotti nuovi, Apple ha un canale ufficiale di vendita in cui propone dispositivi ricondizionati certificati, disponibili a prezzo scontato, fino al 15% rispetto al listino. Ciascun prodotto, prima di essere messo in vendita, viene sottoposto a un processo di ricondizionamento comprensivo di pulizia e garantito da test funzionali. Anche gli accessori compresi nella confezione originaria sono rimessi a nuovo, mentre letteralmente nuove sono le batterie e i gusci esterni dei dispositivi iOS in vendita. È inclusa inoltre per tutti i prodotti Apple ricondizionati certificati la garanzia standard di un anno oltre alla possibilità di acquistare una copertura aggiuntiva AppleCare.

Come anticipato, gli ultimi prodotti ad arrivare nel negozio ufficiale di Apple dedicato ai prodotti ricondizionati sono i MacBook Pro con chip Apple Silicon M3 e M3 Pro, computer portatili acquistabili in Italia scontati di un bel po’. Ad esempio MacBook Pro 14 con M3 Pro con 18 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 2.209 euro invece di 2.599 euro, la versione con chip Apple Silicon M3 con 8 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB 1.939 euro invece di 2.279 euro.

Gli sconti sono interessanti, soprattutto alla luce del fatto che sono prodotti usciti da poco sul mercato. Ce ne sono tuttavia molti altri, disponibili a prezzi anche inferiori, compresi iPhone, iPad, Mac mini, MacBook Air, HomePod, anche gli accessori. Questa è la pagina web del sito di Apple dedicata ai ricondizionati certificati, prodotti che molto spesso sono disponibili in poche unità.

